Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Khởi tố ông Nguyễn Duy Dũng, thành viên Hội đồng quản trị Vinatrans

Hà Anh

26/05/2026, 16:28

CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam - Vinatrans (mã VIN-UPCoM) thông báo nhận được thông báo khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Duy Dũng do sai phạm tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

Sơ đồ giá cổ phiếu VIN trên UPCoM.

Theo đó, ông Nguyễn Duy Dũng – Thành viên HĐQT Vinatrans được bổ nhiệm ngày 10/4/2025 đã bị khởi tố do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vụ việc nêu trên liên quan đến các sai phạm tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

Vinatrans khẳng định vụ việc này không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như quyền lợi của các cổ đông.

Theo báo cáo thường niên 2025, ông Duy Dũng đại diện cho VNSTEEL sở hữu 19,07% vốn tại VIN tương ứng 4.863.860 cổ phiếu. Ngoài ra ông Dũng còn là Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực quốc tế - Vnstell - thành viên BKS CTCP Thép tấm lá Thống Nhất.

Được biết, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung ( VTM) được thành lập năm 2006, là công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL), Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) và Công ty TNHH Khống chế cổ phần Gang thép Côn Minh, Trung Quốc (KISC).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu), ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 24 đối tượng, gồm:

16 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS: (1) Ngô Sỹ Hiếu, (2) Trần Trọng Mạnh, nguyên Phó Tổng giám đốc VTM; (3) Đỗ Văn Cường, nguyên Kế toán trưởng VTM; (4) Nguyễn Tuấn Long, (5) Trần Văn Cường, nguyên Trưởng phòng Tiêu thụ VTM; (6) Mai Văn Tinh, (7) Đặng Thúc Kháng, (8) Nguyễn Minh Xuân và (9) Lê Phú Hưng, nguyên thành viên HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam (viết tắt: VNS); (10) Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc, (11) Nguyễn Trọng Khôi, Phó Tổng Giám đốc VNS; (12) Lê Xuân Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai (viết tắt: LAMICO); (13) Tạ Quang Thiều, nguyên Tổng Giám đốc, (14) Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư VTM; (15) Nguyễn Chí Hùng, Tổng Giám đốc, (16) Trần Duy Tôn, chuyên viên Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO;

02 đối tượng (17) Nguyễn Duy Dũng, nguyên Kế toán trưởng VTM và (18) Trịnh Khôi Nguyên, nguyên Trưởng phòng Đầu tư Phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV VTM, phạm 02 tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS và tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp", quy định tại Điều 179 BLHS;

01 đối tượng (19) Trần Tuấn Dũng, thành viên HĐTV VTM, về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp", quy định tại Điều 179 BLHS;

02 đối tượng (20) Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch và (21) Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 1 Điều 356 BLHS;

01 đối tượng (22) Nguyễn Ngọc Khiêm về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại khoản 3 Điều 366 BLHS;

01 đối tượng (23) Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM, về 02 tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 BLHS và tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp", quy định tại Điều 179 BLHS;

01 đối tượng (24) Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc khởi tố bổ sung về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp", quy định tại Điều 179 BLHS.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, làm rõ yếu tố vụ lợi (nếu có), đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

