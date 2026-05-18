BAC A BANK ra mắt “Tiết kiệm Bậc thang”: Từ “giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

Bám sát nhu cầu quản lý tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức ra mắt sản phẩm “Tiết kiệm Bậc thang” với mức sinh lời lũy kế hấp dẫn theo số dư tiền gửi, áp dụng cho đa dạng đối tượng khách hàng và không giới hạn số lượng sổ tiết kiệm, mở ra cơ hội gia tăng hiệu quả sinh lời cho các nhu cầu tích lũy dài hạn.

Thị trường tiền gửi đang ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong kỳ vọng của khách hàng đối với các sản phẩm tiết kiệm. Khác với giai đoạn trước khi phần lớn khách hàng chỉ cần một nơi “giữ tiền an toàn”, người gửi tiền hiện nay bắt đầu đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các sản phẩm tiết kiệm - vừa đảm bảo ổn định, vừa phải tạo ra giá trị sinh lời tối ưu và linh hoạt theo từng nhu cầu tài chính cá nhân.

Đáng chú ý, xu hướng này không chỉ giới hạn ở nhóm khách hàng trung niên hay người có dòng tiền lớn. Từ người trẻ mới đi làm, các gia đình tích lũy cho kế hoạch dài hạn, tới nhóm khách hàng lớn tuổi ưu tiên tài sản an toàn… nhu cầu tìm kiếm những giải pháp tiết kiệm “hiệu quả hơn gửi tiền truyền thống” đang ngày càng rõ nét.

Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh các dòng sản phẩm tiết kiệm chuyên biệt thay vì chỉ cạnh tranh bằng lãi suất niêm yết thông thường. Mới đây, từ ngày 18/05/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức ra mắt sản phẩm Tiết kiệm bậc thang, hướng tới nhóm khách hàng có kỳ vọng tối ưu hiệu quả sinh lời cho khoản tiền nhàn rỗi trong trung & dài hạn.

LÃI SUẤT TĂNG THEO SỐ DƯ TIỀN GỬI - ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA TIẾT KIỆM BẬC THANG

Theo đại diện BAC A BANK, điểm nổi bật nhất của sản phẩm Tiết kiệm bậc thang nằm ở cơ chế áp dụng lãi suất cộng thêm theo số dư tiền gửi. Nói cách khác, gửi tiền càng nhiều, lãi suất khách hàng được hưởng càng hấp dẫn.

Với sản phẩm mới của BAC A BANK, mức lãi suất khuyến khích cộng thêm dao động từ 0,3%/năm tới 0,5%/năm so với tiết kiệm thông thường, tùy theo giá trị khoản tiền gửi. Đây được xem là lợi thế đáng chú ý trong bối cảnh nhiều khách hàng đang có xu hướng cơ cấu lại danh mục tài sản. Thay vì chấp nhận mức sinh lời cố định như các hình thức gửi truyền thống, khách hàng có thể tối ưu hiệu quả tích lũy trên chính khoản tiền sẵn có mà không cần thay đổi khẩu vị rủi ro.

Thêm vào đó, Tiết kiệm bậc thang của BAC A BANK được thiết kế với mức gửi tối thiểu từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, đặc biệt không giới hạn độ tuổi hay đối tượng khách hàng tham gia. Điều này giúp mở rộng khả năng tiếp cận cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người trẻ bắt đầu xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn tới khách hàng trung niên ưu tiên các giải pháp tích lũy ổn định, an toàn.

TĂNG TÍNH LINH HOẠT CHO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Trên thực tế, tâm lý e ngại “giam tiền dài hạn” vẫn tồn tại ở không ít người gửi tiền, nhất là trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu, đầu tư và kế hoạch tài chính cá nhân có thể thay đổi liên tục.

Với sản phẩm Tiết kiệm bậc thang, BAC A BANK cho biết khách hàng có thể chủ động trong việc quản lý nguồn tiền nhờ các tiện ích đi kèm như cầm cố sổ tiết kiệm với lãi suất ưu đãi, rút trước hạn một phần tiền gửi khi phát sinh nhu cầu tài chính bất chợt, hoặc chuyển giao quyền sở hữu sổ tiết kiệm tùy theo nhu cầu khách hàng. Giải pháp này giúp dung hòa giữa mục tiêu sinh lời dài hạn và nhu cầu đảm bảo tính thanh khoản cho dòng tiền cá nhân.

Ngoài ra, việc sản phẩm sở hữu đa dạng kỳ hạn gửi cũng giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn kế hoạch tích lũy phù hợp với từng mục tiêu tài chính khác nhau. Tiết kiệm bậc thang được triển khai rộng rãi tại 194 điểm giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc, giúp khách hàng thuận tiện trong quá trình gửi tiền và thực hiện các giao dịch, thủ tục liên quan.

Khách hàng giao dịch tại BAC A BANK.

Trong bối cảnh cạnh tranh huy động vốn ngày càng gia tăng, việc các ngân hàng liên tục phát triển các dòng sản phẩm tiết kiệm thế hệ mới cho thấy xu hướng dịch chuyển từ “gửi tiền đơn thuần” sang “tối ưu giải pháp tài chính cá nhân”. Với cơ chế lãi suất gia tăng theo số tiền gửi cùng nhiều tiện ích ưu việt, Tiết kiệm bậc thang của BAC A BANK được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm lựa chọn tích lũy hiệu quả cho khách hàng đang tìm kiếm sự cân bằng giữa an toàn vốn, khả năng sinh lời và tính chủ động trong quản lý tài chính dài hạn.

* Để tham khảo thêm thông tin chi tiết về sản phẩm Tiết kiệm bậc thang, Quý Khách hàng vui lòng ghé trực tiếp các Chi nhánh/Phòng giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800 588 828 (miễn phí).