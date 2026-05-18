Thứ Ba, 19/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

BAC A BANK ra mắt “Tiết kiệm Bậc thang”: Từ “giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

Thu Ngân

18/05/2026, 18:00

Bám sát nhu cầu quản lý tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức ra mắt sản phẩm “Tiết kiệm Bậc thang” với mức sinh lời lũy kế hấp dẫn theo số dư tiền gửi, áp dụng cho đa dạng đối tượng khách hàng và không giới hạn số lượng sổ tiết kiệm, mở ra cơ hội gia tăng hiệu quả sinh lời cho các nhu cầu tích lũy dài hạn.

Thị trường tiền gửi đang ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong kỳ vọng của khách hàng đối với các sản phẩm tiết kiệm. Khác với giai đoạn trước khi phần lớn khách hàng chỉ cần một nơi “giữ tiền an toàn”, người gửi tiền hiện nay bắt đầu đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các sản phẩm tiết kiệm - vừa đảm bảo ổn định, vừa phải tạo ra giá trị sinh lời tối ưu và linh hoạt theo từng nhu cầu tài chính cá nhân.

Đáng chú ý, xu hướng này không chỉ giới hạn ở nhóm khách hàng trung niên hay người có dòng tiền lớn. Từ người trẻ mới đi làm, các gia đình tích lũy cho kế hoạch dài hạn, tới nhóm khách hàng lớn tuổi ưu tiên tài sản an toàn… nhu cầu tìm kiếm những giải pháp tiết kiệm “hiệu quả hơn gửi tiền truyền thống” đang ngày càng rõ nét.

Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh các dòng sản phẩm tiết kiệm chuyên biệt thay vì chỉ cạnh tranh bằng lãi suất niêm yết thông thường. Mới đây, từ ngày 18/05/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức ra mắt sản phẩm Tiết kiệm bậc thang, hướng tới nhóm khách hàng có kỳ vọng tối ưu hiệu quả sinh lời cho khoản tiền nhàn rỗi trong trung & dài hạn.

LÃI SUẤT TĂNG THEO SỐ DƯ TIỀN GỬI - ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA TIẾT KIỆM BẬC THANG

Theo đại diện BAC A BANK, điểm nổi bật nhất của sản phẩm Tiết kiệm bậc thang nằm ở cơ chế áp dụng lãi suất cộng thêm theo số dư tiền gửi. Nói cách khác, gửi tiền càng nhiều, lãi suất khách hàng được hưởng càng hấp dẫn.

Với sản phẩm mới của BAC A BANK, mức lãi suất khuyến khích cộng thêm dao động từ 0,3%/năm tới 0,5%/năm so với tiết kiệm thông thường, tùy theo giá trị khoản tiền gửi. Đây được xem là lợi thế đáng chú ý trong bối cảnh nhiều khách hàng đang có xu hướng cơ cấu lại danh mục tài sản. Thay vì chấp nhận mức sinh lời cố định như các hình thức gửi truyền thống, khách hàng có thể tối ưu hiệu quả tích lũy trên chính khoản tiền sẵn có mà không cần thay đổi khẩu vị rủi ro.

VnEconomy

Thêm vào đó, Tiết kiệm bậc thang của BAC A BANK được thiết kế với mức gửi tối thiểu từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, đặc biệt không giới hạn độ tuổi hay đối tượng khách hàng tham gia. Điều này giúp mở rộng khả năng tiếp cận cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người trẻ bắt đầu xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn tới khách hàng trung niên ưu tiên các giải pháp tích lũy ổn định, an toàn.

TĂNG TÍNH LINH HOẠT CHO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Trên thực tế, tâm lý e ngại “giam tiền dài hạn” vẫn tồn tại ở không ít người gửi tiền, nhất là trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu, đầu tư và kế hoạch tài chính cá nhân có thể thay đổi liên tục.

Với sản phẩm Tiết kiệm bậc thang, BAC A BANK cho biết khách hàng có thể chủ động trong việc quản lý nguồn tiền nhờ các tiện ích đi kèm như cầm cố sổ tiết kiệm với lãi suất ưu đãi, rút trước hạn một phần tiền gửi khi phát sinh nhu cầu tài chính bất chợt, hoặc chuyển giao quyền sở hữu sổ tiết kiệm tùy theo nhu cầu khách hàng. Giải pháp này giúp dung hòa giữa mục tiêu sinh lời dài hạn và nhu cầu đảm bảo tính thanh khoản cho dòng tiền cá nhân.

Ngoài ra, việc sản phẩm sở hữu đa dạng kỳ hạn gửi cũng giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn kế hoạch tích lũy phù hợp với từng mục tiêu tài chính khác nhau. Tiết kiệm bậc thang được triển khai rộng rãi tại 194 điểm giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc, giúp khách hàng thuận tiện trong quá trình gửi tiền và thực hiện các giao dịch, thủ tục liên quan.

Khách hàng giao dịch tại BAC A BANK.
Khách hàng giao dịch tại BAC A BANK.

Trong bối cảnh cạnh tranh huy động vốn ngày càng gia tăng, việc các ngân hàng liên tục phát triển các dòng sản phẩm tiết kiệm thế hệ mới cho thấy xu hướng dịch chuyển từ “gửi tiền đơn thuần” sang “tối ưu giải pháp tài chính cá nhân”. Với cơ chế lãi suất gia tăng theo số tiền gửi cùng nhiều tiện ích ưu việt, Tiết kiệm bậc thang của BAC A BANK được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm lựa chọn tích lũy hiệu quả cho khách hàng đang tìm kiếm sự cân bằng giữa an toàn vốn, khả năng sinh lời và tính chủ động trong quản lý tài chính dài hạn.

* Để tham khảo thêm thông tin chi tiết về sản phẩm Tiết kiệm bậc thang, Quý Khách hàng vui lòng ghé trực tiếp các Chi nhánh/Phòng giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800 588 828 (miễn phí).

Từ khóa:

BAC A BANK

Đọc thêm

Dai-ichi Life Việt Nam: Doanh nghiệp xuất sắc trong đổi mới sản phẩm, dịch vụ và chuyển đổi số

Dai-ichi Life Việt Nam: Doanh nghiệp xuất sắc trong đổi mới sản phẩm, dịch vụ và chuyển đổi số

Việc tiếp tục được vinh danh tại Rồng Vàng 2026 ở hạng mục “Doanh nghiệp Xuất sắc trong đổi mới Sản phẩm, Dịch vụ và Chuyển đổi số” ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Dai-ichi Life Việt Nam trong đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm hiện đại…

Prudential Việt Nam: Hơn 180.000 tỷ đồng tài sản đầu tư và gần ba thập kỷ kiến tạo giá trị bền vững

Prudential Việt Nam: Hơn 180.000 tỷ đồng tài sản đầu tư và gần ba thập kỷ kiến tạo giá trị bền vững

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (“Prudential”) tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp vì Cuộc sống Cộng đồng tại Rồng Vàng 2026 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy, Vietnam Economic Times tổ chức.

Thông tư 08: Cú hích chính sách cho nhóm ngân hàng quốc doanh

Thông tư 08: Cú hích chính sách cho nhóm ngân hàng quốc doanh

MBS đánh giá Thông tư 08 sẽ giúp gia tăng dư địa cho vay của nhóm ngân hàng quốc doanh do nắm giữ khoảng 99% tổng tiền gửi Kho bạc Nhà nước toàn hệ thống, do đó, LDR có thể giảm từ 1,2% - 1,5% theo ước tính.

Bên mua vàng mất thêm gần 7 triệu đồng/lượng trong nửa đầu tháng 5

Bên mua vàng mất thêm gần 7 triệu đồng/lượng trong nửa đầu tháng 5

Trong phiên sáng 18/5, giá mua vàng miếng SJC phổ biến tại 159,5 triệu đồng/lượng. So với giá bán đầu tháng là 166,3 triệu đồng, người mua chịu thiệt khoảng 6,8 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức lỗ thấp hơn vàng miếng khoảng 500 nghìn đồng/lượng mỗi lượng...

Bài toán kết nối nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI

Bài toán kết nối nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI

Fab 9, một doanh nghiệp do doanh nhân gốc Việt thành lập với nhà máy chính tại Bình Dương đã trở thành một trong những nhà cung ứng của Intel tại Việt Nam. Kết nối các nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI cũng chính là mục tiêu mà Chính phủ và các Bộ, ngành của Việt Nam đã, đang tích cực triển khai.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index tăng nhẹ, áp lực rung lắc kiểm tra đỉnh cũ

Chứng khoán

2

Thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế

Tiêu điểm

3

Chuyển đổi số trong khu công nghiệp: Từ chủ trương đến bài toán chi phí của doanh nghiệp

Doanh nghiệp

4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới cho Đồng Nai

Tiêu điểm

5

Thủ tướng tiếp Đại sứ Nga thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy