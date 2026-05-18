Thứ Hai, 18/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Thông tư 08: Cú hích chính sách cho nhóm ngân hàng quốc doanh

Thu Minh

18/05/2026, 15:31

MBS đánh giá Thông tư 08 sẽ giúp gia tăng dư địa cho vay của nhóm ngân hàng quốc doanh do nắm giữ khoảng 99% tổng tiền gửi Kho bạc Nhà nước toàn hệ thống, do đó, LDR có thể giảm từ 1,2% - 1,5% theo ước tính.

VnEconomy

Ngày 15/5/2026, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 08/2026/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2019, đảo ngược một phần lộ trình siết chặt từ Thông tư 26/2022. Cốt lõi của thay đổi: cho phép 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính trở lại vào mẫu số LDR, thay vì bị loại 100% như quy định từ đầu năm 2026.

Theo tính toán của Chứng khoán An Bình (ABS), trước Thông tư 08, cả ba ngân hàng quốc doanh lớn đều áp sát trần LDR 85% trong quý 1/2026. Tỷ lệ LDR của CTG, BID, VCB tại 31/03/2026 lần lượt là 83,48%; 82,94%; 84,54%, đều gần sát ngưỡng tối đa 85%.

Ở mức đó, dư địa mở rộng tín dụng thực tế gần như bằng không dù nhu cầu vay vốn từ nền kinh tế vẫn dồi dào.

Sau Thông tư 08, với tổng tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại ba ngân hàng đạt 563.036 tỷ đồng tính đến quý 1/2026, 20% tiền gửi có kỳ hạn được đưa vào mẫu số LDR tạo ra phần bổ sung khoảng 37.000 tỷ đồng cho mỗi ngân hàng VCB và BID, tương đương dư địa tín dụng lý thuyết khoảng 31.500 tỷ đồng cho mỗi ngân hàng nếu áp trần LDR 85%.

Như vậy, ABS đánh giá việc ban hành Thông tư 08 có tính kịp thời và linh hoạt trong điều hành chính tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, ý nghĩa thực sự của Thông tư 08 không nằm ở con số tuyệt đối mà ở chỗ gỡ điểm nghẽn kỹ thuật: ba ngân hàng quốc doanh chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tín dụng hệ thống, nếu LDR sát trần mà không được nới, họ buộc phải phanh lại ngay cả khi room tín dụng còn.

Thông tư 08 giúp ba ngân hàng này không bị chặn sớm trước khi hết room, đảm bảo giải ngân đều đặn hơn trong nửa cuối năm. Đồng thời, Thông tư 08 chủ yếu tác động tích cực lên các ngân hàng quốc doanh và không có tác động gì đến nhóm Ngân hàng Thương mại tư nhân.

Đánh giá tác động của Thông tư 08/2026 đến hệ thống ngân hàng, Chứng khoán MBS cho rằng, trước đó thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh tín dụng phục hồi mạnh, trong khi huy động vốn chưa theo kịp, dù mặt bằng lãi suất huy động đã tăng từ cuối năm 2025 và tiếp tục nhích lên trong 3 tháng đầu năm 2026.

Tính đến ngày 28/04/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 19,5 triệu tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm và 18,26% so với cùng kỳ, trong khi tăng trưởng huy động vẫn thấp hơn do dòng tiền có xu hướng phân bổ sang các kênh đầu tư thay thế.

Theo đó, chênh lệch giữa tổng tín dụng và huy động của hệ thống tiếp tục mở rộng, từ khoảng 1,33 triệu tỷ đồng, tương đương 6,97% dư nợ vào tháng 3/2025, lên khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, tương đương 7,22% dư nợ vào tháng 4/2026. Điều này làm gia tăng tỷ lệ cho vay - tổng tiền gửi (LDR) của các ngân hàng.

Theo ước tính của MBS đến cuối quý 1/2026, LDR thuần của 27 ngân hàng niêm yết đạt 100%, tăng 2,3 điểm phần trăm so với cuối năm 2025.

Mặc dù tỷ lệ này vẫn chưa vượt trần 85%, nhưng nhìn chung đã ở mức cao hơn so với giai đoạn trước. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngày càng phụ thuộc vào khả năng mở rộng nguồn vốn ổn định nhằm giảm căng thẳng cho LDR.

Từ đầu năm 2026, các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng yếu kém được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tạo thêm dư địa cho vay toàn hệ thống. Chính sách này có thể phần nào giảm áp lực thanh khoản cục bộ và hỗ trợ chi phí vốn, nhưng tác động lên toàn hệ thống được đánh giá là ở mức vừa phải.

Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời đưa ra Thông tư 08/2026/TT-NHNN (TT08) nhằm hỗ trợ về mặt kỹ thuật khi tính toán chỉ số LDR, có hiệu lực từ 15/05/2026.

Theo đó, thông tư 08 cho phép các Ngân hàng Nhà nước được tính thêm 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào cấu phần tiền gửi khi tính LDR. Điều chỉnh mới giúp giảm bớt áp lực LDR cho một số ngân hàng, đặc biệt là nhóm ngân hàng quốc doanh vốn nắm giữ phần lớn tiền gửi của Kho bạc Nhà nước.

Ba ngân hàng quốc doanh niêm yết là VCB, BID và CTG có thể giảm tỷ lệ LDR từ 1,1% - 1,5% so với trước khi có thay đổi. Ngoài ra, ước tính của MBS cũng cho thấy việc thay đổi này có thể bổ sung thêm dư địa cho vay tương đương 0,3%-0,4% tổng dư nợ tín dụng hiện tại toàn hệ thống.

Trên thị trường chứng khoán, bộ ba cổ phiếu VCB, BID và CTG bùng nổ trong phiên giao dịch hôm nay, tăng lần lượt 4,12%/4,66% và 1,54%. 

Chuyên gia: Thị trường có thể nhạy cảm tiêu cực với các yếu tố địa chính trị, lạm phát

13:41, 18/05/2026

Chuyên gia: Thị trường có thể nhạy cảm tiêu cực với các yếu tố địa chính trị, lạm phát

Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3 lần trong quý 2/2026

13:40, 18/05/2026

Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3 lần trong quý 2/2026

Dầu khí, ngân hàng nỗ lực “gánh” điểm, sắc đỏ vẫn áp đảo

12:13, 18/05/2026

Dầu khí, ngân hàng nỗ lực “gánh” điểm, sắc đỏ vẫn áp đảo

Từ khóa:

Chứng khoán An Bình cổ phiếu VCB BID CTG dư địa tín dụng Kho bạc Nhà nước ngân hàng nhà nước ngân hàng quốc doanh tác động chính sách Thông tư 08/2026/TT-NHNN tín dụng ngân hàng tỷ lệ LDR

Đọc thêm

Bên mua vàng mất thêm gần 7 triệu đồng/lượng trong nửa đầu tháng 5

Bên mua vàng mất thêm gần 7 triệu đồng/lượng trong nửa đầu tháng 5

Trong phiên sáng 18/5, giá mua vàng miếng SJC phổ biến tại 159,5 triệu đồng/lượng. So với giá bán đầu tháng là 166,3 triệu đồng, người mua chịu thiệt khoảng 6,8 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức lỗ thấp hơn vàng miếng khoảng 500 nghìn đồng/lượng mỗi lượng...

Bài toán kết nối nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI

Bài toán kết nối nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI

Fab 9, một doanh nghiệp do doanh nhân gốc Việt thành lập với nhà máy chính tại Bình Dương đã trở thành một trong những nhà cung ứng của Intel tại Việt Nam. Kết nối các nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI cũng chính là mục tiêu mà Chính phủ và các Bộ, ngành của Việt Nam đã, đang tích cực triển khai.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng vọt, nhà đầu tư Nhật có thể ồ ạt rút vốn về nước

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng vọt, nhà đầu tư Nhật có thể ồ ạt rút vốn về nước

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, dẫn tới lo ngại về khả năng các nhà đầu tư nước này sẽ rút vốn khỏi thị trường nước ngoài và quay trở lại đầu tư trong nước...

Nỗi lo lãi suất tăng đè nặng lên giá vàng

Nỗi lo lãi suất tăng đè nặng lên giá vàng

Giới chuyên gia cho rằng thị trường kim loại quý đang đối mặt với nhiều trở ngại lớn trong ngắn hạn, đặc biệt là chi phí cơ hội...

Khai phóng nguồn lực đầu tư từ đa dạng hóa nguồn vốn huy động

Khai phóng nguồn lực đầu tư từ đa dạng hóa nguồn vốn huy động

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều vấn đề lớn đang đặt ra đối với mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam, về cơ hội và khả năng thu hút thành công nguồn vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Indonesia đẩy mạnh phát triển điện rác

Thế giới

2

Khủng hoảng năng lượng bước sang giai đoạn nguy hiểm hơn?

Thế giới

3

Vì sao đường cong giá dầu tương lai không thể dự báo chắc chắn giá dầu?

Thế giới

4

Các quan chức Fed đang nói quá nhiều về nền kinh tế?

Thế giới

5

Lợi nhuận TNH dự báo cải thiện đáng kể từ năm 2027

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy