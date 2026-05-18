TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng tỷ trọng rau công nghệ cao lên 70%
Minh Huy
18/05/2026, 15:56
TP. Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng nền sản xuất rau hiện đại khi đặt mục tiêu đến năm 2030 có 60% diện tích gieo trồng rau an toàn, tập trung và bảo đảm truy xuất nguồn gốc; sản phẩm rau công nghệ cao chiếm khoảng 60 - 70% tổng giá trị ngành rau...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án
phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc
gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố (Kế hoạch), hướng tới xây dựng nền sản xuất rau hiện đại, an toàn, ứng dụng công nghệ
cao và đáp ứng yêu cầu thị trường.
MỖI HA RAU SẠCH ĐẠT GIÁ TRỊ BÌNH QUÂN GẦN 1 TỶ ĐỒNG/NĂM
Kế hoạch với trọng tâm là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu
quả sản xuất và gia tăng năng lực cạnh tranh của ngành rau thông qua phát triển
vùng sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường liên kết chuỗi
giá trị.
Theo mục tiêu đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đạt diện
tích canh tác rau khoảng 5.500 ha, tương đương khoảng 35.000 ha gieo trồng, sản
lượng khoảng 880.000 tấn. Diện tích rau ứng dụng công nghệ cao đạt 12.000 ha
gieo trồng; diện tích rau hữu cơ khoảng 48 - 50 ha.
Bên cạnh đó, tỷ lệ diện tích rau an toàn, tập trung và có khả
năng truy xuất nguồn gốc được đặt mục tiêu đạt 60% tổng diện tích gieo trồng.
Giá trị sản xuất bình quân đạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ha/năm; sản phẩm
rau công nghệ cao chiếm khoảng 60 - 70% tổng giá trị ngành rau.
TP. Hồ Chí Minh đồng thời đặt mục tiêu xây dựng từ 10 - 15
chuỗi thực phẩm an toàn và bảo đảm 100% mẫu rau sản xuất được kiểm tra đạt tiêu
chuẩn an toàn.
Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, năm
2025 tổng diện tích canh tác rau trên địa bàn Thành phố đạt 6.025 ha. Nhiều địa
phương có diện tích sản xuất lớn như Bình Mỹ, Nhuận Đức, Thới An, Củ Chi, Hưng
Long, Bình Chánh, Bà Điểm, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Đất Đỏ, Phước Hải, Châu Pha,
Tân Hải, Nghĩa Thành, Xuân Sơn cùng các phường Long Nguyên, Hòa Lợi, Tân Uyên
và Tam Long.
Diện tích gieo trồng rau đạt 38.557 ha, sản lượng ước đạt
884.950 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ.
Đáng chú ý, diện tích sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao đạt
6.352 ha, chiếm 16,5% tổng diện tích gieo trồng. Các mô hình hiện nay tập trung
ứng dụng hệ thống tưới bán tự động hoặc tự động, thiết bị điều khiển và cảm biến
nhiệt độ, độ ẩm. Một số doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm trên điện thoại và máy
tính để điều khiển hệ thống tưới nước, dinh dưỡng.
Về tiêu chuẩn sản xuất, toàn Thành phố hiện có 451 cơ sở còn
hiệu lực chứng nhận VietGAP với diện tích 5.074 ha, sản lượng ước đạt hơn
107.600 tấn/năm.
Trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, có 24 đơn vị sản xuất rau,
củ, quả được chứng nhận sản phẩm hữu cơ với tổng diện tích 42,81 ha, sản lượng
đạt khoảng 3.000 - 3.100 tấn mỗi năm.
HOÀN THIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ RAU CÔNG NGHỆ CAO
Theo định hướng Kế hoạch, Thành phố sẽ phát triển không gian sản xuất,
các vùng rau tập trung sẽ được triển khai tại nhiều xã, phường thuộc các khu vực
Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu… Việc bố trí các
vùng sản xuất VietGAP, GlobalGAP, rau công nghệ cao và rau hữu cơ được xác định
phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước cũng như định hướng phát triển đô thị
tại từng địa phương.
Một số sản phẩm đặc trưng của địa phương như: rau muống nước,
rau nhút, củ khoai môn hay măng tre,... cũng nằm trong nhóm được ưu tiên phát triển.
Về tổ chức sản xuất, Thành phố xác định tập trung phát triển vùng rau
chuyên canh gắn với hoạt động sơ chế, chế biến và tiêu thụ; thúc đẩy liên kết
chuỗi giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; đồng thời hỗ trợ phát triển hợp
tác xã, xây dựng mã số vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc.
Kế hoạch cũng dành trọng tâm cho lĩnh vực khoa học và công
nghệ, TP. Hồ Chí Minh sẽ chú trọng nghiên cứu, chọn tạo các giống rau mới có
năng suất cao, phù hợp điều kiện địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học,
IoT, AI, cơ giới hóa và tự động hóa trong sản xuất.
Bên cạnh đó, nghiên cứu các quy trình sản xuất rau an
toàn, hữu cơ và tuần hoàn; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc sinh học
cũng như ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến hiện đại nhằm nâng cao giá trị
gia tăng cho sản phẩm.
Công tác chuyển giao kỹ thuật được triển khai thông qua hoạt
động đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình sản xuất trong nhà lưới, nhà màng,
thúc đẩy chuyển đổi số và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc. Các cơ sở sản
xuất, sơ chế được khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng như
HACCP, ISO, GMP và GAP.
Trong hoạt động xúc tiến thương mại, Thành phố hỗ trợ xây dựng
thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm rau an toàn; tổ chức hội
chợ, chợ phiên và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm hữu cơ, VietGAP; đồng thời mở
rộng các kênh phân phối và thương mại điện tử.
Đối với thị trường xuất khẩu, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường
phổ biến các quy định liên quan đến mã số vùng trồng, tiêu chuẩn nhập khẩu tại
các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU và Trung Quốc.
Đồng thời, công tác quản lý Nhà nước tập trung vào kiểm
soát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường đất và
nguồn nước; cấp mã vùng trồng và kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Nguồn lực triển khai Kế hoạch được huy động từ ngân sách Nhà
nước kết hợp với nguồn vốn xã hội hóa, doanh nghiệp và các nguồn viện trợ trong
và ngoài nước. Các sở, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường học và doanh
nghiệp được phân công phối hợp thực hiện nhằm hướng tới phát triển ngành rau
theo hướng bền vững, hiện đại và hiệu quả.
22 địa phương triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt giảm phát thải
Triển khai Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050”, trong năm 2026, ngành trồng trọt sẽ tập trung hoàn thiện quy trình kỹ thuật, hệ thống đo lường - báo cáo - thẩm định phát thải (MRV) và xây dựng quy chuẩn kiểm kê khí nhà kính nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất trên toàn quốc.
Sầu riêng Việt Nam tăng tốc xuất khẩu, chinh phục thêm thị trường tỷ dân
Quý 1/2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng mạnh 230% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục khẳng định sức hút tại nhiều thị trường quốc tế. Bên cạnh Trung Quốc, các thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Đáng chú ý, sầu riêng Việt Nam dự kiến sẽ chính thức thâm nhập thị trường Ấn Độ từ tháng 7/2026, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 4,5 tỷ USD trong năm nay.
LNG Quỳnh Lập: Mảnh ghép chiến lược cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ
Dự án điện khí LNG 1.500MW tại Nghệ An được kỳ vọng bổ sung nguồn điện quy mô lớn, đồng thời tạo lực kéo cho logistics, cảng biển và công nghiệp phụ trợ theo hướng xanh, hiện đại.
Doanh nghiệp tư nhân cán mốc 1 triệu: Nghịch lý quy mô nhỏ, khó khăn bủa vây
Dù lần đầu tiên cán mốc lịch sử 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam vẫn đang đối mặt với những nghịch lý lớn: quy mô nhỏ bé, sức chống chịu yếu, khó khăn bủa vây từ dòng vốn đến áp lực đầu ra, và rào cản chi phí tuân thủ chính sách đang ngày càng gia tăng…
Nghệ An: Nhiều hợp tác xã từng bước thoát cảnh "làm thuê" trong xuất khẩu
Từ chỗ chủ yếu gia công, phụ thuộc vào doanh nghiệp trung gian, nhiều hợp tác xã tại Nghệ An đang từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng kết nối thị trường để tham gia sâu hơn vào chuỗi xuất khẩu hàng hóa...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: