Blog chứng khoán: Trụ ngân hàng, dầu khí hút dòng tiền

Sự suy yếu của VIC và VHM có gây cản trở đáng kể cho VNI hôm nay, nhưng các cổ phiếu lớn nhóm ngân hàng, dầu khí đã thay thế hiệu quả. Cơ hội ngắn hạn nổi bật ở các mã này và không có gì ngạc nhiên khi dòng tiền tận dụng triệt để.

Trong nhóm cổ phiếu tăng tốt nhất với nền thanh khoản cao hôm nay, trừ FPT và VIX, còn lại toàn các cổ cổ phiếu thuộc hai nhóm này. Dầu khí – và các mã liên quan - dĩ nhiên tăng đều hơn do tính chất nhóm ngành rõ. Ngân hàng tụ lại ở 3 cổ phiếu có vốn nhà nước là VCB, CTG và BID.

Hiệu suất ngắn hạn ở các cổ phiếu này nổi bật trong trạng thái thị trường “xanh vỏ đỏ lòng” kéo dài. BSR trong 12 phiên tăng gần 43%; GAS 5 phiên tăng 26,4%; PLX 5 phiên tăng 22,7%; PVD 6 phiên tăng 16,2%... Giá dầu tăng mạnh kết hợp với nguy cơ xung đột nóng trở lại đang hỗ trợ xu hướng ngắn hạn của nhóm này, nhất là khi giá đã điều chỉnh khá sâu vừa qua.

Sự cộng hưởng giữa các blue-chips ngân hàng và dầu khí đang là sự thay thế tốt nhất cho nhóm Vin lúc này. Về vốn hóa, các trụ ngân hàng cũng thuộc Top 5, GAS, BSR khá lớn. Hôm nay VNI được bù trừ tốt, đóng cửa tăng nhẹ 0,33% (+6,34 điểm), lên mức 1927,94 điểm. Chỉ số đóng cửa đã vượt qua mức ngày 14/5 vừa qua.

Thực ra hiệu ứng tốt nhất của hiện tượng “xoay trụ” này là ổn định điểm số chứ không cần bứt phá. VNI thay đổi chậm nhưng không giảm mạnh tạo “không khí” êm đềm và dòng tiền ngắn hạn mới có cơ sở để hoạt động mạnh hơn. Thanh khoản hai sàn niêm yết hôm nay đạt gần 25,5k tỷ, không cao nhưng cũng không thấp và dồn khá lớn vào nhóm tăng giá mạnh. Thống kê tới 20 mã khớp vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và giá đều tăng quá 1%, PLX, BVH còn kịch trần, số tăng vượt 2% khá nhiều.

Đương nhiên mức thanh khoản này không thể dẫn đến đột phá gì nổi bật, nhất là khi độ rộng vẫn cho thấy số giảm giá nhiều hơn. Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu trong VNI hôm nay là 0,76/1, chỉ đạt mức phân hóa yếu.

Vẫn giữ quan điểm cơ hội ngắn hạn không nhiều, chỉ nên tập trung phần danh mục đầu cơ ở những cổ phiếu đang hút dòng tiền tốt nhất vì khi số đông cùng tham gia, ít nhất lực đỡ cũng bền hơn. Mặt khác, nhất thiết phải tuân thủ kỷ luật của đầu cơ, vì hiện tượng xoay trụ này không biết có thể duy trì dài hơi đến lúc nào.

Thị trường phái sinh bước vào tuần đáo hạn nhưng đầu ngày F1 vẫn phản ánh lo ngại của diễn biến giảm trên thị trường quốc tế cuối tuần trước. Trong lúc chờ VN30, basis chấp nhận chiết khấu tới hơn 13 điểm. Vào phiên, ngay cả khi chỉ số có nhịp hồi lên 2050.xx thì basis vẫn chiết khấu rất rộng. Chênh lệch này khiến giao dịch rất khó, nhất là nhịp VN30 lao từ 2050.xx xuống 2034.

Tuy nhiên ở chiều lên thì basis này lại có lợi. VN30 giảm sâu nhất không tới được ngưỡng dự kiến là 2031.xx trong khi F1 lại loanh quanh ngưỡng này, thậm chí có giao dịch xuống tận 2028. Như vậy setup đặt ra là nếu bắt Long ở ngưỡng này, kịch bản xấu là VN30 suy yếu và lùi hẳn xuống 2031.xx. Nếu basis co lại – vì gần ngày đáo hạn thì tốt nhất – còn nếu basis duy trì triết khấu, phải đặt stoploss một nửa basis, tức là lỗ khoảng 3 điểm từ mức vào.

Nếu kịch bản tốt xuất hiện thì target đầu tiên là 2041.xx của VN30, ít nhất phải đóng một nửa vị thế. Nửa còn lại có thể căn cứ vào đáy trước đó của chỉ số quanh 2034 hoặc điểm hòa vốn tại điểm vào (tính cả chi phí đóng vị thế). Thuận lợi lớn nhất ở trade nửa còn lại là basis thu hẹp. Nếu quan sát kỹ thì basis co lại trước khi các trụ ngân hàng, dầu khí bùng nổ. Có vẻ một trade lớn đã được setup.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2046.37. Cản gần nhất ngày mai là 2051; 2064; 2072; 2091; 2100; 2110; 2128. Hỗ trợ 2041; 2031; 2015; 2001; 1983.

