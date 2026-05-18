Blog chứng khoán: Trụ ngân hàng, dầu khí hút dòng tiền

Sự suy yếu của VIC và VHM có gây cản trở đáng kể cho VNI hôm nay, nhưng các cổ phiếu lớn nhóm ngân hàng, dầu khí đã thay thế hiệu quả. Cơ hội ngắn hạn nổi bật ở các mã này và không có gì ngạc nhiên khi dòng tiền tận dụng triệt để.
Trong nhóm cổ phiếu tăng tốt nhất với nền thanh khoản cao hôm
nay, trừ FPT và VIX, còn lại toàn các cổ cổ phiếu thuộc hai nhóm này. Dầu khí –
và các mã liên quan - dĩ nhiên tăng đều hơn do tính chất nhóm ngành rõ. Ngân hàng
tụ lại ở 3 cổ phiếu có vốn nhà nước là VCB, CTG và BID.
Hiệu suất ngắn hạn ở các cổ phiếu này nổi bật trong trạng thái
thị trường “xanh vỏ đỏ lòng” kéo dài. BSR trong 12 phiên tăng gần 43%; GAS 5
phiên tăng 26,4%; PLX 5 phiên tăng 22,7%; PVD 6 phiên tăng 16,2%... Giá dầu tăng
mạnh kết hợp với nguy cơ xung đột nóng trở lại đang hỗ trợ xu hướng ngắn hạn của
nhóm này, nhất là khi giá đã điều chỉnh khá sâu vừa qua.
Sự cộng hưởng giữa các blue-chips ngân hàng và dầu khí đang
là sự thay thế tốt nhất cho nhóm Vin lúc này. Về vốn hóa, các trụ ngân hàng cũng
thuộc Top 5, GAS, BSR khá lớn. Hôm nay VNI được bù trừ tốt, đóng cửa tăng nhẹ
0,33% (+6,34 điểm), lên mức 1927,94 điểm. Chỉ số đóng cửa đã vượt qua mức ngày
14/5 vừa qua.
Thực ra hiệu ứng tốt nhất của hiện tượng “xoay trụ” này là ổn
định điểm số chứ không cần bứt phá. VNI thay đổi chậm nhưng không giảm mạnh tạo
“không khí” êm đềm và dòng tiền ngắn hạn mới có cơ sở để hoạt động mạnh hơn.
Thanh khoản hai sàn niêm yết hôm nay đạt gần 25,5k tỷ, không cao nhưng cũng không
thấp và dồn khá lớn vào nhóm tăng giá mạnh. Thống kê tới 20 mã khớp vượt ngưỡng
trăm tỷ đồng và giá đều tăng quá 1%, PLX, BVH còn kịch trần, số tăng vượt 2% khá
nhiều.
Đương nhiên mức thanh khoản này không thể dẫn đến đột phá gì
nổi bật, nhất là khi độ rộng vẫn cho thấy số giảm giá nhiều hơn. Tỷ lệ tăng/giảm
ở cổ phiếu trong VNI hôm nay là 0,76/1, chỉ đạt mức phân hóa yếu.
Vẫn giữ quan điểm cơ hội ngắn hạn không nhiều, chỉ nên tập
trung phần danh mục đầu cơ ở những cổ phiếu đang hút dòng tiền tốt nhất vì khi
số đông cùng tham gia, ít nhất lực đỡ cũng bền hơn. Mặt khác, nhất thiết phải
tuân thủ kỷ luật của đầu cơ, vì hiện tượng xoay trụ này không biết có thể duy
trì dài hơi đến lúc nào.
Thị trường phái sinh bước vào tuần đáo hạn nhưng đầu ngày F1
vẫn phản ánh lo ngại của diễn biến giảm trên thị trường quốc tế cuối tuần trước.
Trong lúc chờ VN30, basis chấp nhận chiết khấu tới hơn 13 điểm. Vào phiên, ngay
cả khi chỉ số có nhịp hồi lên 2050.xx thì basis vẫn chiết khấu rất rộng. Chênh
lệch này khiến giao dịch rất khó, nhất là nhịp VN30 lao từ 2050.xx xuống 2034.
Tuy nhiên ở chiều lên thì basis này lại có lợi. VN30 giảm sâu
nhất không tới được ngưỡng dự kiến là 2031.xx trong khi F1 lại loanh quanh ngưỡng
này, thậm chí có giao dịch xuống tận 2028. Như vậy setup đặt ra là nếu bắt Long
ở ngưỡng này, kịch bản xấu là VN30 suy yếu và lùi hẳn xuống 2031.xx. Nếu basis
co lại – vì gần ngày đáo hạn thì tốt nhất – còn nếu basis duy trì triết khấu,
phải đặt stoploss một nửa basis, tức là lỗ khoảng 3 điểm từ mức vào.
Nếu kịch bản tốt xuất hiện thì target đầu tiên là 2041.xx của
VN30, ít nhất phải đóng một nửa vị thế. Nửa còn lại có thể căn cứ vào đáy trước
đó của chỉ số quanh 2034 hoặc điểm hòa vốn tại điểm vào (tính cả chi phí đóng vị
thế). Thuận lợi lớn nhất ở trade nửa còn lại là basis thu hẹp. Nếu quan sát kỹ
thì basis co lại trước khi các trụ ngân hàng, dầu khí bùng nổ. Có vẻ một trade
lớn đã được setup.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 2046.37. Cản gần nhất ngày mai là
2051; 2064; 2072; 2091; 2100; 2110; 2128. Hỗ trợ 2041; 2031; 2015; 2001; 1983.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Blog chứng khoán: Trụ ngân hàng đủ sức thay thế?
16:36, 14/05/2026
Thông tư 08: Cú hích chính sách cho nhóm ngân hàng quốc doanh
MBS đánh giá Thông tư 08 sẽ giúp gia tăng dư địa cho vay của nhóm ngân hàng quốc doanh do nắm giữ khoảng 99% tổng tiền gửi Kho bạc Nhà nước toàn hệ thống, do đó, LDR có thể giảm từ 1,2% - 1,5% theo ước tính.
Bất chấp hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VIC và VHM giảm mạnh, VN-Index vẫn tăng nhẹ 0,33% phiên đầu tuần, lên mức đóng cửa cao lịch sử mới tại 1927,94 điểm. Cổ phiếu trụ nhóm ngân hàng, dầu khí chống đỡ điểm số rất kịp thời.
Khủng hoảng năng lượng bước sang giai đoạn nguy hiểm hơn?
Theo tờ báo Financial Times, cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra đã buộc gần 80 quốc gia trên thế giới áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ nền kinh tế. Giờ đây, cuộc khủng hoảng này đang bước sang giai đoạn mới, nguy hiểm hơn...
Vì sao đường cong giá dầu tương lai không thể dự báo chắc chắn giá dầu?
Các nhà giao dịch và chuyên gia phân tích dầu mỏ cảnh báo rằng thị trường hợp đồng tương lai không phải “quả cầu pha lê” có thể nhìn trước giá dầu...
Các quan chức Fed đang nói quá nhiều về nền kinh tế?
Theo ông Kevin Warsh, người dự kiến chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm trên cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Hai (18/5), ngân hàng trung ương Mỹ đang truyền thông quá nhiều về triển vọng kinh tế...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: