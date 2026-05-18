Dai-ichi Life Việt Nam: Doanh nghiệp xuất sắc trong đổi mới sản phẩm, dịch vụ và chuyển đổi số

Việc tiếp tục được vinh danh tại Rồng Vàng 2026 ở hạng mục “Doanh nghiệp Xuất sắc trong đổi mới Sản phẩm, Dịch vụ và Chuyển đổi số” ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Dai-ichi Life Việt Nam trong đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm hiện đại…

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) tự hào được vinh danh “Top 10 Doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng 2025 - 2026” với danh hiệu “Doanh nghiệp Xuất sắc trong đổi mới Sản phẩm, Dịch vụ và Chuyển đổi số” tại Chương trình Rồng Vàng 2026 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức lễ công bố và trao giải vào ngày 13/5/2026.

Đây là năm thứ 17 liên tiếp Dai-ichi Life Việt Nam được trao tặng danh hiệu Rồng Vàng danh giá, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Công ty trong đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Trong những năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam đẩy mạnh đầu tư công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu trải nghiệm khách hàng và gia tăng tính minh bạch. Công ty hiện sở hữu hệ sinh thái số với nhiều ứng dụng tiên tiến như Dai-ichi Connect với hơn 1,5 triệu lượt tải, nền tảng bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON, hệ thống Dai-ichi Medic kết nối hơn 300 bệnh viện/phòng khám trên toàn quốc cùng các giải pháp AI/OCR, ePOS, ePolicy, chatbot, voicebot và các giải pháp thanh toán không tiền mặt, góp phần nâng chỉ số hài lòng khách hàng (CSAT) đạt 83%, chỉ số sẵn sàng giới thiệu (NPS) đạt 42%.

Không chỉ tập trung vào công nghệ, Công ty không ngừng cải tiến sản phẩm và dịch vụ theo định hướng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và là một trong những doanh nghiệp tiên phong hoàn thiện danh mục sản phẩm bảo hiểm thế hệ mới theo Luật kinh doanh bảo hiểm.

Ông Đặng Hồng Hải, Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Việc tiếp tục được trao danh hiệu Rồng Vàng 2026 là niềm tự hào và minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, và định hướng chuyển đổi số toàn diện mà chúng tôi kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh nhu cầu bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng đa dạng, Công ty không ngừng đổi mới các sản phẩm, dịch vụ và xây dựng một hệ sinh thái bảo hiểm số hiện đại, kết nối và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng trên mọi điểm chạm, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ đến với mọi người, mọi nhà.”

Các thành viên đại diện Ban Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam tại Rồng Vàng 2026.

Song hành cùng những nỗ lực cải tiến sản phẩm, dịch vụ, Dai-ichi Life Việt Nam cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nội bộ. Thông qua chương trình đào tạo cho đội ngũ kinh doanh và nhân viên, ứng dụng công nghệ trong tư vấn và chăm sóc khách hàng, Công ty từng bước xây dựng mô hình kinh doanh số hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững.

Chia sẻ thêm về định hướng phát triển, ông Hải cho biết: “Với nền tảng tài chính vững mạnh và cam kết đặt khách hàng làm trọng tâm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo để mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính ưu việt và đồng hành cùng hàng triệu khách hàng và gia đình trên hành trình xây dựng tương lai an tâm và hạnh phúc bền vững”.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp gần 90 tỷ đồng.

Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, Công ty tiếp tục được vinh danh qua nhiều giải thưởng uy tín như: “Top 3 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín 2025”; “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025”; “Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025”; “Top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc Việt Nam 2025”; “Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025”; “Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025”; “Doanh nghiệp Vì Cộng đồng – Saigon Times CSR” lần thứ 7 liên tiếp (2019 - 2025); “Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO 2025”…

Dai-ichi Life Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Daiichi Life (Nhật Bản). Trải qua hơn 19 năm hình thành và phát triển, Dai-ichi Life Việt Nam là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường, hiện đang phục vụ hơn 5,2 triệu khách hàng thông qua thông qua mạng lưới hơn 200 văn phòng và tổng đại lý trên toàn quốc.

Với cam kết “Gắn bó dài lâu” cùng đất nước và người dân Việt Nam, Công ty không ngừng nỗ lực để trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, hướng đến xây dựng cuộc sống bình an và tương lai an tâm tươi sáng cho mỗi người, mỗi nhà, đồng thời, tiếp tục mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam.