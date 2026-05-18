Prudential Việt Nam: Hơn 180.000 tỷ đồng tài sản đầu tư và gần ba thập kỷ kiến tạo giá trị bền vững
P.V
18/05/2026, 16:04
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (“Prudential”) tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp vì Cuộc sống Cộng đồng tại Rồng Vàng 2026 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy, Vietnam Economic Times tổ chức.
Chương trình năm nay tôn vinh 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiêu biểu với thành tích nổi bật về hiệu quả kinh doanh, uy tín thương hiệu, trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững và chuyển đổi số.
Theo báo cáo tài chính năm 2025, Prudential duy trì nền tảng tài chính vững mạnh với tổng tài sản đầu tư đạt 180.837 tỷ đồng, biên khả năng thanh toán trên 200% và tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm khác gần 16.500 tỷ đồng. Prudential cũng thuộc nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách nhà nước ở mức hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, thể hiện cam kết đầu tư dài hạn và đóng góp thiết thực cho nền kinh tế Việt Nam.
Ông Conor M. O'Neill, Phó Tổng giám đốc Tài chính Prudential Việt Nam, chia sẻ: “Việc liên tiếp được vinh danh tại Rồng Vàng trong nhiều năm là sự ghi nhận đầy ý nghĩa cho hành trình gần 27 năm Prudential đồng hành cùng các gia đình Việt và đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam. Thành tựu này còn minh chứng cho niềm tin mà Prudential Việt Nam đã tao dựng được trong suốt những năm qua.
Bên cạnh đó, sự ghi nhận này tiếp tục khẳng định năng lực tài chính vững mạnh, chất lượng dịch vụ cùng cam kết bền bỉ của Prudential Việt Nam đối với tính minh bạch, chính trực và trách nhiệm - những nền tảng giúp chúng tôi mang đến sự yên tâm trọn vẹn cho khách hàng trong hành trình bảo vệ tương lai tài chính của gia đình họ.
Chúng tôi cũng rất vui mừng khi cả ba đối tác ngân hàng quốc tế của mình - Standard Chartered Bank, UOB Việt Nam và HSBC - cùng được vinh danh tại giải thưởng năm nay. Điều này tiếp tục khẳng định sức mạnh và chất lượng của các mối quan hệ hợp tác quốc tế đang đồng hành cùng chúng tôi trong việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam.”
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Prudential tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng. Trong giai đoạn 2024–2025, công ty đã đầu tư hơn 28 tỷ đồng cho các chương trình xã hội, hỗ trợ trực tiếp hơn 99.000 người trên toàn quốc.
Việc Prudential nhiều năm liên tiếp được vinh danh tại chương trình Rồng Vàng là minh chứng rõ nét cho năng lực tài chính vững mạnh, uy tín hàng đầu và cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam qua đó khẳng định sứ mệnh “Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt”.
