Bắc Ninh: Bảo đảm quyền lợi người dân khi triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại địa phương...

Tại buổi làm việc, các đơn vị báo cáo tiến độ quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư và bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 3 dự án gồm: dự án khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh trước đây, nay thuộc phường Kinh Bắc; dự án khu đô thị mới kết hợp du lịch, sinh thái tại thành phố Từ Sơn trước đây, nay thuộc phường Tam Sơn và dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái huyện Tiên Du trước đây, nay là xã Tiên Du.

Đối với dự án khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (cũ), Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết, hiện nhà đầu tư hoàn thành niêm yết, lấy ý kiến quy hoạch chi tiết 1/500; khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường. Về giải phóng mặt bằng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt bản đồ trích đo giai đoạn 1 (159/277ha); UBND phường Kinh Bắc đã họp các hộ dân, thông báo thu hồi đất với diện tích khoảng 140 ha. Thời gian tới, các đơn vị tập trung hoàn thiện, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập phướng án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 140/277ha.

Theo báo cáo của UBND phường Tam Sơn, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn phường Tam Sơn có tổng mức đầu tư 11.171 tỷ đồng, quy mô 199 ha. Phó Chủ tịch UBND phường Tam Sơn Trần Huy Cương cho biết, UBND phường phối hợp với Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Tiên Phong và các đơn vị liên quan tổ chức họp với các hộ dân trong khu vực có đất thu hồi thực hiện dự án. Nhiều hộ dân có đất thu hồi chưa phối hợp trong việc kê khai nhân khẩu, kê khai tỷ lệ % diện tích đất thu hồi, gây khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Đối với dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn xã Tiên Du (Tiểu khu 112.1), UBND xã đã ban hành khoảng 2.700 thông báo thu hồi đất đến các hộ có đất dự án thu hồi. Chủ tịch UBND xã Tiên Du Nguyễn Minh Khoa cho biết, UBND xã đã phối hợp với chủ đầu tư và thôn Tam Tảo tổ chức họp với 41 hộ dân có đất bị thu hồi (trong vùng dự kiến khởi công). Tuy nhiên, các hộ không nhất trí nhận tiền để bàn giao đất sớm.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ rằng việc triển khai các dự án là nhằm phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích cho chính quyền và nhân dân địa phương. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh các hộ dân cần nhận thức rõ rằng đầu tư xây dựng hạ tầng, đô thị, dịch vụ sẽ cải thiện điều kiện sống của họ.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình cản trở việc giải phóng mặt bằng. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh được giao tổng hợp ý kiến, kiến nghị từ các địa phương về những khó khăn trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng để có hướng dẫn cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 thành lập tổ công tác hỗ trợ trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng. Sở Tài chính được yêu cầu hướng dẫn lập, thẩm định và bố trí vốn cho các dự án trước ngày 20/9.