Bắc Ninh áp dụng “luồng xanh ưu tiên” để gỡ nút thắt giao thông tại các khu công nghiệp

Theo ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, việc giải quyết ùn tắc giao thông tại hai khu công nghiệp trọng điểm là Vân Trung và Quang Châu là nhiệm vụ cấp bách và cần có các giải pháp hiệu quả nhất...

Ngày 3/9, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có buổi kiểm tra tình hình giao thông tại hai khu công nghiệp trọng điểm là Khu công nghiệp Vân Trung và Khu công nghiệp Quang Châu.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Bắc Ninh, trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại hai khu công nghiệp này, qua đó bước đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Song, tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra thường xuyên vào giờ cao điểm trên tuyến đường gom dọc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đặc biệt khu vực trước cổng Công ty FuKang (phường Nếnh), trên tuyến ĐT.398 (khu vực Khu công nghiệp Quang Châu) và cổng số 2 Khu công nghiệp Vân Trung.

Theo đó, nguyên nhân chính được xác định do lưu lượng phương tiện tăng đột biến vào giờ cao điểm khi công nhân vào ca và tan ca; ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế; tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh hàng rong chưa được xử lý triệt để; đồng thời hạ tầng kết nối giữa hai khu công nghiệp chủ yếu phụ thuộc tuyến đường gom hai bên cao tốc, dẫn tới áp lực quá tải.

Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại buổi kiểm tra tình hình giao thông tại hai khu công nghiệp trọng điểm là Khu công nghiệp Vân Trung và Khu công nghiệp Quang Châu. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh.

Qua kiểm tra thực tế, ông Tuấn nhấn mạnh việc giải quyết ùn tắc giao thông tại hai khu công nghiệp này là nhiệm vụ cấp bách, cần xử lý ngay những tồn tại trước mắt song song với các giải pháp căn cơ, lâu dài. Đặc biệt, việc tổ chức và điều tiết giao thông là ưu tiên hàng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, phường Nếnh và các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, lập phương án phân luồng, điều tiết giao thông, hoàn thành chậm nhất ngày 30/9/2025. Trường hợp cần thỏa thuận với Bộ Xây dựng về điều tiết trên tuyến Quốc lộ 1, tỉnh sẽ chủ động đề xuất và làm việc trực tiếp để triển khai bài bản.

Đồng thời, lực lượng công an, an ninh trật tự cơ sở phải tăng cường trực chốt tại các nút giao, hầm chui vào giờ cao điểm để phân luồng, điều tiết giao thông linh hoạt; thực hiện nghiêm các biển báo; đồng thời triển khai lắp đặt hệ thống camera phạt nguội, phường Nếnh khẩn trương khảo sát vị trí đặt camera, hoàn thành trước ngày 30/10/2025.

Đối với các điểm nóng như nút giao thông ngã tư Sen hồ và Trúc Tây thường xuyên xảy ra xung đột dẫn đến ùn tắc chung của hai khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh gợi ý thực hiện theo cách thức nếu là dự án giao thông nông thôn, nếu cần thiết sử dụng nguồn hỗ trợ cho phường Nếnh để mở rộng đường bê tông nhằm hạn chế phương tiện trong các làng công nhân lưu trú gần đấy đi ra khu vực nút giao này. Đề nghị phường Nếnh phối hợp với Sở Xây dựng Bắc Ninh nghiên cứu, báo cáo, đề xuất cách thức triển khai trước ngày 30/9/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tập trung mở rộng đường gom khu vực chân Cầu Như Nguyệt. Sở Tài chính tham mưu cấp nguồn sự nghiệp sang nguồn bảo trì giao thông để triển khai thực hiện ngay. Sở Xây dựng triển khai ngay các bước tư vấn, khảo sát để đến đầu năm 2026 triển khai thi công.

Đối với tuyến cầu vượt đoạn khu nhà ở xã hội Evergreen, để giải tỏa cho toàn bộ kết nối của hai khu công nghiệp cùng với khu dân cư, tránh xung đột giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đưa vào luôn danh mục đầu tư công của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh trước ngày 30/9/2025 và tập trung các công việc trong năm 2025 để thi công từ quý 1/2026.

Riêng tuyến đường đằng sau Khu công nghiệp Vân Trung và Khu công nghiệp Quang Châu, thực hiện tách riêng dự án giải phóng mặt bằng và dự án tái định cư. Trong đó, việc thực hiện tái định cư tuyến đường mặt cắt 60 m, giao phường Nếnh tăng cường tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của người dân để tiến hành thu hồi đất luôn; thực hiện rút ngắn tối đa quy trình.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đối với tất cả các công việc, dự án triển khai để giải quyết ùn tắc giao thông tại hai khu công nghiệp này, phải đưa vào danh mục dự án “luồng xanh ưu tiên đặc biệt” nhằm tạo cơ chế thông thoáng nhất khi thực hiện các công việc.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh làm việc với doanh nghiệp nghiên cứu điều chỉnh cổng ra, vào của công nhân nhằm giảm áp lực giao thông giờ cao điểm.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng nhấn mạnh mọi giải pháp phải được triển khai đồng bộ, kết hợp trước mắt và lâu dài. Lãnh đạo tỉnh cũng giao Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật, kiểm tra tiến độ, báo cáo hàng tuần; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn sẽ trực tiếp chủ trì, chỉ đạo thường xuyên để bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện quyết liệt, hiệu quả.