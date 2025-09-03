Bắc Ninh áp dụng “luồng xanh ưu tiên” để gỡ nút thắt giao thông tại các khu công nghiệp
Gia Huy
03/09/2025, 21:35
Theo ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, việc giải quyết ùn tắc giao thông tại hai khu công nghiệp trọng điểm là Vân Trung và Quang Châu là nhiệm vụ cấp bách và cần có các giải pháp hiệu quả nhất...
Ngày 3/9, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có buổi kiểm tra tình hình giao thông tại hai khu công nghiệp trọng điểm là Khu công nghiệp Vân Trung và Khu công nghiệp Quang Châu.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Bắc Ninh, trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại hai khu công nghiệp này, qua đó bước đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực.
Song, tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra thường xuyên vào giờ cao điểm trên tuyến đường gom dọc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đặc biệt khu vực trước cổng Công ty FuKang (phường Nếnh), trên tuyến ĐT.398 (khu vực Khu công nghiệp Quang Châu) và cổng số 2 Khu công nghiệp Vân Trung.
Theo đó, nguyên nhân chính được xác định do lưu lượng phương tiện tăng đột biến vào giờ cao điểm khi công nhân vào ca và tan ca; ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế; tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh hàng rong chưa được xử lý triệt để; đồng thời hạ tầng kết nối giữa hai khu công nghiệp chủ yếu phụ thuộc tuyến đường gom hai bên cao tốc, dẫn tới áp lực quá tải.
Qua kiểm tra thực tế, ông Tuấn nhấn mạnh việc giải quyết ùn tắc giao thông tại hai khu công nghiệp này là nhiệm vụ cấp bách, cần xử lý ngay những tồn tại trước mắt song song với các giải pháp căn cơ, lâu dài. Đặc biệt, việc tổ chức và điều tiết giao thông là ưu tiên hàng đầu.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, phường Nếnh và các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, lập phương án phân luồng, điều tiết giao thông, hoàn thành chậm nhất ngày 30/9/2025. Trường hợp cần thỏa thuận với Bộ Xây dựng về điều tiết trên tuyến Quốc lộ 1, tỉnh sẽ chủ động đề xuất và làm việc trực tiếp để triển khai bài bản.
Đồng thời, lực lượng công an, an ninh trật tự cơ sở phải tăng cường trực chốt tại các nút giao, hầm chui vào giờ cao điểm để phân luồng, điều tiết giao thông linh hoạt; thực hiện nghiêm các biển báo; đồng thời triển khai lắp đặt hệ thống camera phạt nguội, phường Nếnh khẩn trương khảo sát vị trí đặt camera, hoàn thành trước ngày 30/10/2025.
Đối với các điểm nóng như nút giao thông ngã tư Sen hồ và Trúc Tây thường xuyên xảy ra xung đột dẫn đến ùn tắc chung của hai khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh gợi ý thực hiện theo cách thức nếu là dự án giao thông nông thôn, nếu cần thiết sử dụng nguồn hỗ trợ cho phường Nếnh để mở rộng đường bê tông nhằm hạn chế phương tiện trong các làng công nhân lưu trú gần đấy đi ra khu vực nút giao này. Đề nghị phường Nếnh phối hợp với Sở Xây dựng Bắc Ninh nghiên cứu, báo cáo, đề xuất cách thức triển khai trước ngày 30/9/2025.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tập trung mở rộng đường gom khu vực chân Cầu Như Nguyệt. Sở Tài chính tham mưu cấp nguồn sự nghiệp sang nguồn bảo trì giao thông để triển khai thực hiện ngay. Sở Xây dựng triển khai ngay các bước tư vấn, khảo sát để đến đầu năm 2026 triển khai thi công.
Đối với tuyến cầu vượt đoạn khu nhà ở xã hội Evergreen, để giải tỏa cho toàn bộ kết nối của hai khu công nghiệp cùng với khu dân cư, tránh xung đột giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đưa vào luôn danh mục đầu tư công của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh trước ngày 30/9/2025 và tập trung các công việc trong năm 2025 để thi công từ quý 1/2026.
Riêng tuyến đường đằng sau Khu công nghiệp Vân Trung và Khu công nghiệp Quang Châu, thực hiện tách riêng dự án giải phóng mặt bằng và dự án tái định cư. Trong đó, việc thực hiện tái định cư tuyến đường mặt cắt 60 m, giao phường Nếnh tăng cường tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của người dân để tiến hành thu hồi đất luôn; thực hiện rút ngắn tối đa quy trình.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đối với tất cả các công việc, dự án triển khai để giải quyết ùn tắc giao thông tại hai khu công nghiệp này, phải đưa vào danh mục dự án “luồng xanh ưu tiên đặc biệt” nhằm tạo cơ chế thông thoáng nhất khi thực hiện các công việc.
Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh làm việc với doanh nghiệp nghiên cứu điều chỉnh cổng ra, vào của công nhân nhằm giảm áp lực giao thông giờ cao điểm.
Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng nhấn mạnh mọi giải pháp phải được triển khai đồng bộ, kết hợp trước mắt và lâu dài. Lãnh đạo tỉnh cũng giao Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật, kiểm tra tiến độ, báo cáo hàng tuần; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn sẽ trực tiếp chủ trì, chỉ đạo thường xuyên để bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện quyết liệt, hiệu quả.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bắc Ninh
13:47, 16/08/2025
Bắc Ninh đề xuất cơ chế chính sách đặc thù đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay Gia Bình
18:22, 06/06/2025
Phê duyệt phương án hoạt động tuyến xe buýt điện Bắc Ninh-Nội Bài
Nhà đầu tư nước ngoài tăng cường hiện diện trên thị trường bán lẻ Việt Nam
Sở hữu tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, ngành bán lẻ Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài mở rộng sự hiện diện, khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt của một thị trường gần 100 triệu dân với nhu cầu tiêu dùng không ngừng bùng nổ...
Kỳ tích nông thôn mới và khát vọng thịnh vượng
Mươi năm về trước, mỗi khi nhắc về Thanh Hóa, nhiều người lại nhớ đến câu ca “ăn rau má, phá đường tàu”. Một cách nói nửa đùa nửa thật, vừa tự trào vừa chất chứa nỗi buồn. Người Thanh Hóa vốn thẳng thắn, tự hào, nhưng cũng chẳng giấu nổi những khúc quanh cay đắng của quê hương mình.
Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDRP quý 3 đạt 8,85%
Thành phố Hà Nội đặt trọng tâm phát triển kinh tế trên địa bàn với “bốn trụ cột” chính bao gồm: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng, thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân...
Động lực tăng trưởng mới từ các khu kinh tế của Hà Tĩnh
Với hai khu kinh tế trọng điểm là Vũng Áng và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, môi trường kinh doanh cải thiện đã giúp các khu kinh tế này phát huy vai trò động lực, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương...
Đề xuất hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh cấp quốc gia
Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất đầu tư hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh quốc gia, nhằm tích hợp dữ liệu, giám sát và điều hành toàn bộ hệ thống cao tốc, ứng dụng AI và Big Data để dự báo, tối ưu vận hành…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: