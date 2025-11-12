TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn thủ tục hành chính các dự án nhà ở xã hội

TP. Hồ Chí Minh cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ các khó khăn xây dựng nhà ở xã hội như ban hành nhiều quy định rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư…

Tại phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, từ đầu nhiệm kỳ (năm 2021) đến nay, Thành phố đã đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng 18 dự án nhà ở xã hội, với quy mô 7.742 căn. Trong đó, khu vực TP. Hồ Chí Minh: 4.370 căn (07 dự án); khu vực tỉnh Bình Dương: 2.927 căn (08 dự án); khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 445 căn (03 dự án).

Kết quả phát triển nhà ở xã hội năm 2025: 04 dự án hoàn thành với quy mô 2.639 căn; 14 dự án đang thi công xây dựng, với quy mô 15.412 căn; 17 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 13.959 căn.

Ngoài ra, sau sắp xếp địa giới hành chính và bố trí quỹ đất ở 20% làm nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn, Thành phố đã cân đối được hơn 1.400 hecta đất để phân bổ cho nhà ở xã hội để tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong năm 2026 (hơn 25.200 căn) và trong các năm tới.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh còn cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ các khó khăn trong quy trình xây dựng nhà ở xã hội như ban hành nhiều quy định rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng cho nhà đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời, Thành phố không chỉ tập trung hỗ trợ người dân mua nhà mà còn chú trọng phát triển thị trường nhà cho thuê và thuê mua. Thành phố đã ban hành Đề án hỗ trợ người dân cải tạo, xây dựng nhà để cho thuê, đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và diện tích tối thiểu. Điều này sẽ giảm áp lực về chỗ ở tại các khu vực đông công nhân, gần các khu bất động sản khu công nghiệp.

Thành phố kiến nghị Thủ tướng xem xét, nghiên cứu dùng quỹ đất được bố trí trong phần diện tích đất thương mại dịch vụ của khu công nghiệp cho công nhân, người lao động lưu trú để xây dựng nhà ở xã hội thay vì nhà lưu trú cho công nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thủ tục, quy trình, góp phần phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản công khai, minh bạch vừa trước mắt vừa lâu dài; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây cũng là một động lực của phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chủ đầu tư, các chủ thể liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải chủ động, tích cực, tổ chức thực hiện tốt các công việc để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng cũng nêu rõ, khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp có quỹ đất sạch, phối hợp với các địa phương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Về lâu dài, các cơ quan xây dựng đề án nhà ở phù hợp với túi tiền của người dân. Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước để đa dạng hóa nguồn vốn huy động cho nhà ở xã hội và nhà ở nói chung, với các hình thức mua, thuê, thuê mua.

Có thể nói, TP. Hồ Chí Minh đang đi đúng hướng trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhưng cần sự nỗ lực không ngừng từ tất cả các bên liên quan. Việc tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính, đảm bảo chất lượng công trình và giá thành hợp lý sẽ là những yếu tố then chốt để Thành phố đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Với sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ, TP. Hồ Chí Minh có thể trở thành hình mẫu cho các đô thị khác trong việc giải quyết vấn đề nhà ở xã hội.