Bắc Ninh: Mở bán hơn 1.000 căn nhà ở xã hội giá 16 triệu/m2

Sở Xây dựng Bắc Ninh khuyến cáo khách hàng mua căn hộ tại Khu dự án nhà ở xã hội Thống Nhất và các dự án nhà ở xã hội khác không thực hiện nộp các khoản tiền không rõ ràng, tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đã ký kết với chủ đầu tư; thanh toán trực tiếp với chủ đầu tư hoặc thực hiện thông qua ngân hàng do chủ đầu tư và người mua thống nhất...

Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa có thông báo công bố công khai việc bán nhà ở xã hội Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Thống Nhất tại xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh.

Khu nhà ở xã hội Thống Nhất tại xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh có quy mô đầu tư xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 85.767,2 m2, gồm 10 khối nhà ở xã hội với tổng số khoảng 1.048 căn hộ; khu nhà ở liền kề với tổng số khoảng 107 căn hộ; khu thương mại dịch vụ; khu công trình công cộng (nhà văn hóa, trạm y tế, trường học), các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.

Dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động tổng thể vào tháng 12/2026. Số lượng căn hộ mở bán tổng số 1029 căn hộ. Giá bán căn thường là 16.442.701 đồng/m2; căn góc là 16.771.555 đồng/m2; căn cạnh cầu thang là 16.113.847 đồng/m2. Giá bán đã bao gồm thuế VAT 5% và chi phí bảo trì 2%.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 27/10/2025 đến ngày 27/11/2025 tại Văn phòng chủ đầu tư tại dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất, xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0385434686.

Sở Xây dựng Bắc Ninh khuyến cáo trường hợp khách hàng nộp hồ sơ mà không được giải quyết, không có lý do trả hồ sơ (bằng văn bản) hoặc có hiện tượng làm sai quy định về kinh doanh bất động sản thì cần tổng hợp toàn bộ hồ sơ có liên quan vụ việc để gửi về địa phương (nơi có dự án), Sở Xây dựng hoặc các tổ chức có liên quan để xem xét giải quyết hoặc xử lý theo thẩm quyền.

Khách hàng không thực hiện các giao dịch mua bán nhà ở xã hội khi dự án chưa đủ điều kiện giao dịch, không đăng ký, mua bán khi bản thân không thuộc đối tượng và không đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định. Không thực hiện nộp các khoản tiền không rõ ràng, tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đã ký kết với chủ đầu tư; thanh toán trực tiếp với chủ đầu tư hoặc thực hiện thông qua ngân hàng do chủ đầu tư và người mua thống nhất. Cùng với đó, chỉ thực hiện giao dịch mua, thuê mua đối với các căn hộ nhà ở xã hội đã được Sở Xây dựng thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện.

Người dân khi có tài liệu, chứng cứ về việc trục lợi chính sách, thu tiền chênh lệch trong mua bán nhà ở xã hội trái quy định cần báo cáo, cung cấp ngay cho Công an tỉnh, Sở Xây dựng hoặc UBND cấp xã tại Dự án để kịp thời kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.