Hà Nội: Công khai danh mục các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay ưu đãi

Hoàng Bách

16/04/2026, 16:06

Thành phố Hà Nội vừa thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Xây dựng Thành phố về danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân đủ điều kiện vay vốn ưu đãi theo quy định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 411/BXD-QLN ngày 12/1/2026...

Ảnh minh họa.

Danh mục gồm các dự án: nhà ở xã hội Tam Hưng (xã Tam Hưng); nhà ở xã hội Bình Đà; nhà ở xã hội Bích Hòa; nhà ở xã hội Tây vành đai 4; nhà ở xã hội Bình Minh (xã Bình Minh). Bên cạnh đó là hai dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an) tại khu X1, phường Phú Thượng và tại xã Bình Minh.

Theo thông tin được Sở Xây dựng Hà Nội chia sẻ tại cuộc họp về phát triển nhà ở xã hội mới đây, hiện trên địa bàn Thành phố có hơn 200 dự án với tổng quy mô hơn 1 triệu ha, tương đương hơn 400 nghìn căn nhà ở xã hội đang được hình thành, đồng thời, hơn 40 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là nguồn bổ sung đáng kể cho nhu cầu nhà ở trong thời gian tới.

Vừa qua, TP. Hà Nội cũng đã rà soát, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển loại hình nhà ở này. Thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà xã hội mà Chính phủ đề ra, Hà Nội được giao gần 90 nghìn căn giai đoạn 2025-2030 và đang nỗ lực để đạt chỉ tiêu này.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc. Sở Xây dựng cho biết nhiều địa phương đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tỉnh cũng như quy hoạch đô thị. Việc điều chỉnh các quy hoạch y dẫn đến một số dự án nhà ở xã hội phải điều chỉnh theo, từ đó kéo dài thời gian chuẩn bị và triển khai dự án.

Vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị cần nghiên cứu cơ chế linh hoạt hơn việc điều chỉnh quy hoạch đối với các dự án nhà ở xã hội. Trong trường hợp khu đất xây dựng dự án phù hợp với định hướng phát triển chung của địa phương thì có thể xem xét cho phép triển khai sớm, thay vì phải chờ hoàn tất toàn bộ quy trình điều chỉnh quy hoạch như hiện nay.

Mặt khác, công tác đất đai và giải phóng mặt bằng cũng là một điểm nghẽn lớn. Nhiều dự án phải thực hiện các thủ tục giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính và bồi thường, giải phóng mặt bằng trong khi quy trình còn phức tạp, mất nhiều thời gian. Do đó, cần nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện và tăng cường phân cấp cho địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Ngoài ra, chi phí xây dựng nhà ở xã hội hiện nay đang chịu áp lực gia tăng do giá nhiều loại nguyên vật liệu biến động mạnh, làm tăng tổng mức đầu tư và ảnh hưởng đến hiệu quả của doanh nghiệp. Theo đó, khi xây dựng chính sách phát triển nhà ở xã hội, phải xem xét đến yếu tố chi phí đầu vào của doanh nghiệp, bảo đảm mức lợi nhuận hợp lý để khuyến khích nhà đầu tư tham gia, qua đó thúc đẩy nguồn cung trong thời gian tới.

Đà Nẵng: Hơn 2.000 tỷ đồng được đầu tư xây nhà ở xã hội

11:17, 16/04/2026

Đà Nẵng: Hơn 2.000 tỷ đồng được đầu tư xây nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội được kỳ vọng "hạ nhiệt" thị trường trước áp lực giá nhà gia tăng

15:20, 14/04/2026

Nhà ở xã hội được kỳ vọng

Đà Nẵng: Chấp thuận đầu tư hai khu nhà ở xã hội quy mô hơn 1.500 tỷ đồng

11:03, 13/04/2026

Đà Nẵng: Chấp thuận đầu tư hai khu nhà ở xã hội quy mô hơn 1.500 tỷ đồng

Với quy mô gần 10.700 m2 tại vị trí "vàng" ven sông Hương, dự án khách sạn cao cấp hơn 815 tỷ đồng tại Huế được kỳ vọng sẽ bổ sung sản phẩm lưu trú chất lượng cao và thúc đẩy phát triển du lịch.

Dự án Nhà ở xã hội Dream Home Đồng Hới vừa được tỉnh Quảng Trị công bố để lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn tối thiểu 530 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần giải "cơn khát" nhà ở xã hội và thúc đẩy phát triển đô thị tại khu vực.

Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà đẩy nhanh tiến độ thu hồi nhà đất công sản sử dụng không đúng mục đích…

Hệ thống đô thị và nông thôn đang xuất hiện những biến động làm thay đổi căn bản cách tiếp cận truyền thống trong quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn...

UBND thành phố Đà Nẵng vừa chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phước với hơn 1.300 căn hộ có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

1

Ba cổ phiếu trong rổ VNDiamond được các quỹ ETF hơn 12 nghìn tỷ sắp mua nhiều nhất

Chứng khoán

2

Sắp diễn ra tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz và bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Thị trường

3

Nguồn cung thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp, giá bạc có thể tăng mạnh

Thế giới

4

Nhật Bản dự định chi 10 tỷ USD giúp các nước châu Á vượt cú sốc năng lượng

Thế giới

5

VCCI: Hoạt động sản xuất tại Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực quốc tế

Thị trường

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

