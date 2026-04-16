Hà Nội: Công khai danh mục các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay ưu đãi

Thành phố Hà Nội vừa thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Xây dựng Thành phố về danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân đủ điều kiện vay vốn ưu đãi theo quy định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 411/BXD-QLN ngày 12/1/2026...

Danh mục gồm các dự án: nhà ở xã hội Tam Hưng (xã Tam Hưng); nhà ở xã hội Bình Đà; nhà ở xã hội Bích Hòa; nhà ở xã hội Tây vành đai 4; nhà ở xã hội Bình Minh (xã Bình Minh). Bên cạnh đó là hai dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an) tại khu X1, phường Phú Thượng và tại xã Bình Minh.

Theo thông tin được Sở Xây dựng Hà Nội chia sẻ tại cuộc họp về phát triển nhà ở xã hội mới đây, hiện trên địa bàn Thành phố có hơn 200 dự án với tổng quy mô hơn 1 triệu ha, tương đương hơn 400 nghìn căn nhà ở xã hội đang được hình thành, đồng thời, hơn 40 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là nguồn bổ sung đáng kể cho nhu cầu nhà ở trong thời gian tới.

Vừa qua, TP. Hà Nội cũng đã rà soát, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển loại hình nhà ở này. Thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà xã hội mà Chính phủ đề ra, Hà Nội được giao gần 90 nghìn căn giai đoạn 2025-2030 và đang nỗ lực để đạt chỉ tiêu này.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc. Sở Xây dựng cho biết nhiều địa phương đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tỉnh cũng như quy hoạch đô thị. Việc điều chỉnh các quy hoạch y dẫn đến một số dự án nhà ở xã hội phải điều chỉnh theo, từ đó kéo dài thời gian chuẩn bị và triển khai dự án.

Vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị cần nghiên cứu cơ chế linh hoạt hơn việc điều chỉnh quy hoạch đối với các dự án nhà ở xã hội. Trong trường hợp khu đất xây dựng dự án phù hợp với định hướng phát triển chung của địa phương thì có thể xem xét cho phép triển khai sớm, thay vì phải chờ hoàn tất toàn bộ quy trình điều chỉnh quy hoạch như hiện nay.

Mặt khác, công tác đất đai và giải phóng mặt bằng cũng là một điểm nghẽn lớn. Nhiều dự án phải thực hiện các thủ tục giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính và bồi thường, giải phóng mặt bằng trong khi quy trình còn phức tạp, mất nhiều thời gian. Do đó, cần nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện và tăng cường phân cấp cho địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Ngoài ra, chi phí xây dựng nhà ở xã hội hiện nay đang chịu áp lực gia tăng do giá nhiều loại nguyên vật liệu biến động mạnh, làm tăng tổng mức đầu tư và ảnh hưởng đến hiệu quả của doanh nghiệp. Theo đó, khi xây dựng chính sách phát triển nhà ở xã hội, phải xem xét đến yếu tố chi phí đầu vào của doanh nghiệp, bảo đảm mức lợi nhuận hợp lý để khuyến khích nhà đầu tư tham gia, qua đó thúc đẩy nguồn cung trong thời gian tới.