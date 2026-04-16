Đà Nẵng: Hơn 2.000 tỷ đồng được đầu tư xây nhà ở xã hội

UBND thành phố Đà Nẵng vừa chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phước với hơn 1.300 căn hộ có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 1626/QĐ-UBND, Thành phố Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phước trên khu đất Nhà ở xã hội 1 thuộc đơn vị ở ST1-6 Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo, phường Hòa Xuân.

Dự án này do Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại Trường Hải làm chủ đầu tư. Quy mô xây dựng gồm: 04 chung cư nhà ở xã hội với khoảng 1.326 căn; 02 cụm nhà thương mại liền kề với khoảng 40 căn; 01 công trình thương mại dịch vụ 05 tầng; tổng kinh phí đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Theo dự kiến, trong giai đoạn 2028-2030, lần lượt nghiệm thu và đưa vào sử dụng các hạng mục xây dựng nói trên.

Đây là dự án xây dựng chung cư nhà ở xã hội để bán đối với các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật; Phần diện tích nhà ở thương mại trong dự án được phép kinh doanh, khai thác theo cơ chế dành cho chủ đầu tư được quy định tại Luật Nhà ở năm 2023.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính hợp pháp, tính chính xác và trung thực của hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, cũng như các văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, chủ đầu tư phải đáp ứng đầy đủ điều kiện của tổ chức kinh doanh bất động sản khi triển khai dự án.

Cùng với đó, chủ đầu tư phải bảo đảm đáp ứng điều kiện đối với tổ chức kinh doanh bất động sản khi thực hiện dự án; đảm bảo điều kiện về vốn góp của nhà đầu tư, vốn huy động để triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ phân bổ vốn chủ sở hữu theo quy định để thực hiện toàn bộ các dự án khi đồng thời thực hiện nhiều dự án; tuân thủ các quy định khác về thủ tục triển khai dự án đầu tư; nộp tiền sử dụng đất; kiểm soát chất lượng công trình; các quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ môi trường…

Được biết, thành phố Đà Nẵng được Chính phủ giao chỉ tiêu đầu tư xây dựng 26.097 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030, trong đó, năm 2026 là 4.979 căn, năm 2027 là 6.300 căn và các năm 2028-2030, mỗi năm 5.000 căn; tính cả giai đoạn 2025-2030, tổng số căn phải hoàn thành là 28.955 căn.

Tính đến tháng 4/2026, thành phố đã chấp thuận mới 6 dự án với 4.059 căn; trong đó, đã khởi công 2 dự án với 942 căn, hoàn thành 1 dự án với 568 căn và đủ điều kiện mở bán 3 dự án với 1.477 căn hộ.