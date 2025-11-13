Bắc Ninh thúc đẩy số hóa, giúp nông dân phát triển chăn nuôi

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Ninh, hiện nay tổng đàn lợn toàn tỉnh đạt hơn 1,1 triệu con; đàn gia cầm khoảng 26 triệu con, đàn bò hơn 112.000 con… Từ nay đến cuối năm, sản lượng tiếp tục tăng mạnh do giá bán các sản phẩm ổn định…

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, sau sáp nhập, ngành chăn nuôi tại Bắc Ninh đang có nhiều hơn các điều kiện để phát triển, nâng cao năng suất, mở rộng thị trường... Chính quyền cùng các ban ngành liên quan đã và đang hỗ trợ người dân nâng cao năng lực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao.

Xác định chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới hiện đại, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp nông dân ứng dụng công nghệ, hình thành đội ngũ “nông dân số” thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế số và hội nhập quốc tế.

Theo ông Nguyễn Hoàng Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, việc thúc đẩy nông dân tham gia chuyển đổi số "là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài".

Bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Bắc Ninh, Hội đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể theo hai hướng: nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối tiêu thụ nông sản trên môi trường số, góp phần tạo nền tảng cho kinh tế nông thôn phát triển bền vững.

Nổi bật là Đề án nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho chủ trang trại, hộ sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2021-2025. Thông qua hàng trăm buổi tuyên truyền, phát hành hơn 4.000 tờ rơi hướng dẫn, cùng nhiều lớp tập huấn kỹ năng số, Hội đã giúp nông dân biết sử dụng điện thoại thông minh để quản lý sản xuất, quảng bá và bán hàng trực tuyến, góp phần thay đổi tư duy "sản xuất nhỏ lẻ" sang "kinh tế hợp tác, thông minh".

Song song đó, Hội phối hợp triển khai phần mềm MCA - Hệ thống quản lý quy trình sản xuất và tự động kết nối cung cầu, được xem là "trung tâm dữ liệu nông nghiệp số" của tỉnh. Phần mềm tích hợp 6 phân hệ, phục vụ từ người sản xuất, nhà cung cấp đến cơ quan quản lý nhà nước, cho phép nông dân tra cứu kỹ thuật, dự báo thời tiết – dịch bệnh, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường nhanh chóng, minh bạch.

Để hệ thống phát huy hiệu quả, Hội đã tổ chức 15 lớp tập huấn cho hơn 1.000 hội viên, hướng dẫn cách khai thác MCA và quản trị sản xuất trực tuyến.

Cùng với đó, 4 mô hình ứng dụng công nghệ IoT trong trồng trọt, chăn nuôi được triển khai thực tế, giúp giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hình thành thói quen sản xuất khoa học, bền vững, thân thiện môi trường – nền tảng quan trọng trong xây dựng nông thôn mới xanh và thông minh.

Không chỉ chuyển đổi trong khâu sản xuất, Bắc Ninh còn đẩy mạnh số hóa trong tiêu thụ nông sản. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tập huấn cho hơn 1.200 thành viên hợp tác xã, chủ trang trại, đồng thời hỗ trợ đưa hơn 300 sản phẩm nông nghiệp địa phương lên các sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso, Shopee…

Nhờ đó, nhiều sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh như mật ong Hoa Đào, mắm tép chưng thịt PKT, dưa lưới Tân An, gà đồi Đồng Kỳ... đã xuất hiện trên các gian hàng trực tuyến, góp phần quảng bá thương hiệu OCOP Bắc Ninh và thúc đẩy chuyển đổi số trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Một số mô hình tiêu biểu đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp ở Bắc Ninh. Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Huyền (phường Tân An) ứng dụng công nghệ IoT trong trồng dưa lưới và dưa lê Hàn Quốc trên diện tích 2.000m2, giúp tăng năng suất khoảng 25%, đồng thời giảm đáng kể nhân công và chi phí sản xuất.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Quý (xã Đồng Kỳ) lại thành công với việc áp dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi gà thả đồi, quy mô lên tới 40.000 con mỗi năm, mang lại doanh thu hơn 2 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương.

Những mô hình này không chỉ minh chứng cho hiệu quả của chuyển đổi số, mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - nơi nông dân vừa giỏi nghề, vừa làm chủ công nghệ.