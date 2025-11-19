Thứ Năm, 20/11/2025

Trang chủ Đầu tư

Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2: Tiến độ thiết bị đạt yêu cầu, xây lắp còn vướng

Nguyễn Thuấn

19/11/2025, 14:19

Chiều ngày 18/11/2025, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã làm việc tại Ninh Bình, kiểm tra tiến độ xây dựng Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ghi nhận nhiều nỗ lực nhưng cũng chỉ rõ những phần việc còn chậm tiến độ...

Toàn cảnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình nhìn từ trên cao
Toàn cảnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình nhìn từ trên cao

Tại buổi làm việc, Bộ Y tế báo cáo phần xây dựng cơ bản của hai cơ sở y tế dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2025. Tuy vậy, vẫn còn nhiều hạng mục khó hoàn thành đúng thời hạn, đặc biệt là hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cửa và bảng điều khiển phòng mổ tại Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai; hệ thống UPS và một số tuyến đường giao thông ngoài nhà của Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: Nguyễn Giang
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: Nguyễn Giang

Ngày 7/11/2025, Ban Quản lý dự án đã họp với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Viện Khoa học công nghệ xây dựng và các nhà thầu để thống nhất phương án điều chỉnh thiết kế phòng cháy, chữa cháy. Theo yêu cầu, hồ sơ thiết kế điều chỉnh phải hoàn thành và chuyển trước ngày 16/11/2025. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, các nhà thầu vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ, nguy cơ không kịp tiến độ đề ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu phần xây dựng cơ bản Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 hoàn thành trước 30/11 để cắt băng khánh thành. Ảnh: Thanh Bình
Phó Thủ tướng yêu cầu phần xây dựng cơ bản Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 hoàn thành trước 30/11 để cắt băng khánh thành. Ảnh: Thanh Bình

Về thiết bị y tế mua sắm trực tiếp, Ban Quản lý dự án đã ký hợp đồng cho 82 thiết bị của Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và 83 thiết bị của Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Từ ngày 12/11/2025, các thiết bị quan trọng như CT, MRI, DSA, X-quang, siêu âm, giường bệnh… đã bắt đầu được nhập và lắp đặt, dự kiến cơ bản hoàn thành trước 25/12/2025. Với nhóm thiết bị đấu thầu rộng rãi, Ban Quản lý đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, phấn đấu bàn giao thiết bị trước ngày 31/3/2026 và hoàn thành lắp đặt trước ngày 30/4/2026.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tiến độ triển khai 2 dự án. Ảnh: Nguyễn Giang
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tiến độ triển khai 2 dự án. Ảnh: Nguyễn Giang

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết hai đơn vị đã chuẩn bị nhân lực cho giai đoạn vận hành cơ sở mới. Bệnh viện Bạch Mai tuyển mới hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng đưa về Cơ sở Ninh Bình; trong khi Bệnh viện Việt Đức đã triển khai đào tạo, tuyển dụng và luân chuyển cán bộ chất lượng cao từ cơ sở 1 để bảo đảm chất lượng chuyên môn.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong khẳng định địa phương luôn đồng hành cùng các bộ, ngành nhằm đưa hai cơ sở bệnh viện sớm đi vào hoạt động. Tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội cho đội ngũ cán bộ, bác sĩ; tổ chức chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh xung quanh khu vực bệnh viện; đồng thời, sẽ sớm hoàn tất thủ tục nghiệm thu, cấp phép môi trường và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực theo quy định.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, phát biểu.
Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị nhưng nhấn mạnh cần tập trung mạnh mẽ hơn để xử lý những tồn đọng, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy, môi trường và các thủ tục pháp lý. Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tăng cường nhân lực, làm thêm ca để bảo đảm tiến độ xây dựng và lắp đặt thiết bị. Hai bệnh viện cần chủ động phương án nhân lực để sẵn sàng vận hành ngay khi tiếp nhận công trình.

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành chỉ đạo nhà thầu phấn đấu hoàn thành phần xây dựng cơ bản trước ngày 30/11/2025 để tổ chức khánh thành. Sau ngày 19/12/2025, cần từng bước đưa cơ sở mới vào vận hành, phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Từ khóa:

bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Bộ Y tế nhân lực y tế ninh bình tiến độ xây dựng bệnh viện

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng tốc hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác trên 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025 cùng các dự án hạ tầng trọng điểm của quốc gia khác...

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Tuyến metro kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Cần Giờ dự kiến dời điểm đầu về Công viên 23/9, thay vì khu vực Hàm Nghi – Lê Lợi, nhằm tránh ảnh hưởng các công trình di tích quanh chợ Bến Thành và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công…

Đại biểu Quốc hội đồng tình cao khi đầu tư sân bay Gia Bình

Đại biểu Quốc hội đồng tình cao khi đầu tư sân bay Gia Bình

Sáng 19/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nhiều đại biểu đồng tình về sự cần thiết của dự án và góp ý thêm một số nội dung...

Mưa lớn gây sự cố tại cầu Luật Lễ, đường sắt phải tạm ngừng nhiều đoàn tàu

Mưa lớn gây sự cố tại cầu Luật Lễ, đường sắt phải tạm ngừng nhiều đoàn tàu

Mưa lớn từ ngày 17/11 khiến nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết tại cầu Luật Lễ trên tuyến Diêu Trì – Quy Nhơn, buộc ngành đường sắt phải kích hoạt phương án khẩn cấp, tạm dừng nhiều đoàn tàu để bảo đảm an toàn...

Thủ tướng Chính phủ làm việc với một số Bộ trưởng, Lãnh đạo Quỹ đầu tư, Tập đoàn kinh tế hàng đầu của Kuwait

Thủ tướng Chính phủ làm việc với một số Bộ trưởng, Lãnh đạo Quỹ đầu tư, Tập đoàn kinh tế hàng đầu của Kuwait

Để cụ thể hóa quan hệ lên Đối tác Chiến lược, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do Kuwait-Việt Nam; cũng như thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với GCC...

