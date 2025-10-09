BAF Việt Nam muốn huy động tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ và bổ sung vốn

Trái phiếu phát hành kỳ hạn 36 tháng, dự kiến triển khai trong quý 4/2025 hoặc quý 1/2026, sau khi được Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; lãi trái phiếu cố định 10%/năm, kỳ tính lãi 6 tháng.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã BAF-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền với tổng mệnh giá tối đa 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, BAF sẽ phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng và lãi suất cố định 10%/năm.

Trái phiếu phát hành kỳ hạn 36 tháng; dự kiến triển khai trong quý 4/2025 hoặc quý 1/2026, sau khi được Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; lãi trái phiếu cố định 10%/năm, kỳ tính lãi 6 tháng.

Số tiền huy động, BAF Việt Nam dự kiến dùng 670 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, sản xuất chăn nuôi heo, thời gian giải ngân từ quý 1 đến quý 2/2026; và còn lại 330 tỷ đồng thanh toán một phần tiền nợ gốc của hợp đồng vay, thời gian giải ngân từ quý 1 đến quý 2/2026.

Bên cạnh đó, BAF Việt Nam cũng vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng 49,99% vốn góp tại Công ty TNHH Chăn nuôi Khôi Dương, nâng sở hữu lên 99,99% vốn điều lệ. Trong đó, Chăn nuôi Khôi Dương có trụ sở tại tỉnh Đắk Nông, vốn điều lệ 30 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi lợn và được thành lập ngày 14/5/2021.

Trước đó, trong tháng 3/2025, BAF Việt Nam cũng thông qua việc nhận chuyển nhượng 50% vốn góp tại Công ty TNHH Chăn nuôi Khôi Dương.

Thêm nữa, Công ty TNHH Chăn nuôi Khôi Dương là chủ đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo Khôi Dương với quy mô 33 ha tại tỉnh Đắk Nông (trước đây là thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), tổng vốn đầu tư dự án khoảng 185 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2025, BAF ghi nhận lãi sau thuế tăng 446% từ gần 36 tỷ lên hơn 196 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt tăng 113% từ 154,6 tỷ lên 329,7 tỷ đồng.

Theo BAF thì thị trường giá heo trong quý 2/2025 vẫn duy trì ở mức cao đạt vùng 65.000 - 70.000 đồng/kg tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi có quy mô lớn và kiểm soát tốt chi phí.

Ngoài ra, sản lượng heo của BAF 6 tháng đạt mức 330.000 con tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2024 và giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi đầu năm 2025 cũng tiếp tục duy trì tại mức ổn định từ năm 2024, góp phần giữ vững giá thành chăn nuôi ở mức cạnh tranh.

Hiện giá cổ phiếu BAF tăng 400 đồng lên 35.4000 đồng/cổ phiếu.