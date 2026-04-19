[Bài 3] Việt Nam nên làm gì khi Hormuz bất ổn

Căng thẳng kéo dài quanh eo biển Hormuz và việc Mỹ - Iran không đạt đột phá trong đàm phán gần đây cho thấy rủi ro lớn nhất với các nước nhập khẩu năng lượng không chỉ là biến động giá dầu, mà là khả năng bảo đảm nguồn cung trong khủng hoảng. Với Việt Nam, đây là thời điểm cần chuyển từ tư duy “mua rẻ” sang “mua chắc”.

Trong bối cảnh đó, rủi ro không nằm ở việc giá dầu tăng cao, mà ở khả năng không tiếp cận được nguồn cung đúng lúc khi thị trường biến động. Điều này đặt ra yêu cầu nâng cao sức chống chịu của hệ thống năng lượng trong môi trường bất định.

Trong nhiều năm, khi thị trường dầu mỏ tương đối ổn định, phần lớn các nước nhập khẩu thường tập trung vào mục tiêu tối ưu chi phí. Ai mua được hàng với giá tốt hơn, ký hợp đồng thuận lợi hơn và giảm được chi phí đầu vào sẽ có lợi thế. Đó là logic hợp lý trong giai đoạn bình thường.

Nhưng chuỗi khủng hoảng những năm gần đây - từ đại dịch Covid-19, xung đột Nga - Ukraine, gián đoạn tại Biển Đỏ cho tới căng thẳng mới quanh Hormuz - cho thấy thế giới đang bước vào thời kỳ mà chi phí thấp không còn là mục tiêu duy nhất. Trong môi trường bất ổn, khả năng mua được hàng đúng lúc, vận chuyển được hàng an toàn và duy trì nguồn cung liên tục nhiều khi quan trọng hơn mức giá mua ban đầu.

Với Việt Nam, một nền kinh tế có độ mở cao và nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng cùng quá trình công nghiệp hóa, đây là bài toán cần được nhìn ở tầm chiến lược.

ĐỪNG CHỈ NHÌN GIÁ DẦU: BÀI TOÁN THỰC SỰ LÀ AN NINH TIẾP CẬN NGUỒN CUNG

Khi nhắc tới Hormuz, phản ứng đầu tiên của thị trường thường là nhìn vào giá dầu Brent. Nếu giá tăng mạnh, lo ngại xuất hiện. Nếu giá chưa tăng sốc, nhiều người cho rằng rủi ro còn xa. Cách nhìn đó chưa đầy đủ.

Trong nhiều trường hợp, thiệt hại kinh tế không đến từ việc thiếu dầu tuyệt đối, mà đến từ chi phí gia tăng xung quanh dầu. Chỉ cần nguy cơ gián đoạn tăng lên, phí bảo hiểm tàu biển có thể tăng, cước vận tải leo thang, thời gian giao hàng kéo dài và doanh nghiệp phải tăng tồn kho dự phòng. Các ngân hàng cũng thận trọng hơn khi tài trợ thương mại, khiến chi phí vốn cao hơn. Nói cách khác, ngay cả khi nguồn cung chưa bị cắt giảm mạnh, năng lượng vẫn có thể trở nên đắt đỏ hơn.

Đối với Việt Nam, tác động này khá trực diện. Giá xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Chi phí logistics của doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhạy cảm với giá nhiên liệu. Nhiều ngành sản xuất như nhựa, thép, hóa chất, dệt may, thủy sản hay vật liệu xây dựng đều chịu tác động từ giá năng lượng và cước vận tải.

Một nền kinh tế càng mở thì càng khó đứng ngoài các cú sốc như vậy. Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải chỉ là Việt Nam mua dầu với giá bao nhiêu, mà là Việt Nam có tiếp cận được nguồn cung ổn định hay không khi thị trường căng thẳng.

TỪ “MUA RẺ” SANG “MUA CHẮC”: TƯ DUY MỚI CHO GIAI ĐOẠN BẤT ĐỊNH

Trong thời kỳ ổn định, quốc gia mua được hàng rẻ thường có lợi thế cạnh tranh. Nhưng trong khủng hoảng, quốc gia mua được hàng đúng lúc nhiều khi mới là bên chiến thắng. Đây là sự chuyển dịch từ tư duy tối ưu giá sang tư duy tối ưu an ninh cung ứng.\

Với Việt Nam, “mua chắc” có thể được hiểu theo nhiều lớp.

Thứ nhất là đa dạng hóa nguồn cung. Không phụ thuộc quá lớn vào một khu vực, một tuyến hàng hải hay một nhóm nhà cung cấp duy nhất sẽ giúp giảm rủi ro khi xảy ra biến động địa chính trị;

Thứ hai là tăng tính linh hoạt của hợp đồng nhập khẩu. Việc kết hợp giữa hợp đồng dài hạn và mua giao ngay hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp có thêm dư địa phản ứng;

Thứ ba là nâng năng lực tài chính thương mại. Trong khủng hoảng, bên có hạn mức tín dụng tốt, quan hệ ngân hàng mạnh và khả năng thanh toán linh hoạt thường tiếp cận hàng hóa dễ hơn;

Thứ tư là tăng năng lực dự báo. Nếu nhận diện sớm xu hướng căng thẳng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý có thể chủ động mua trước, điều chỉnh tồn kho và giảm sốc;

Thứ năm là phối hợp chính sách hiệu quả giữa các bên liên quan: cơ quan quản lý, doanh nghiệp đầu mối, ngân hàng, logistics và sản xuất. “Mua chắc” vì thế không đơn thuần là chuyện đi tìm nhà cung cấp khác. Đó là năng lực tổng hợp của cả nền kinh tế.

DỰ TRỮ QUỐC GIA, KHO CHỨA VÀ HẠ TẦNG CẢNG BIỂN SẼ QUYẾT ĐỊNH SỨC CHỐNG CHỊU

Một trong những bài học lớn của thế giới sau nhiều cú sốc gần đây là quốc gia thiếu kho chứa thường dễ rơi vào thế bị động. Khi thị trường thuận lợi, kho chứa giúp mua vào với giá tốt hơn và tối ưu chi phí. Khi khủng hoảng nổ ra, kho chứa trở thành lớp đệm quan trọng để tránh gián đoạn trong nước.

Với Việt Nam, năng lực dự trữ chiến lược và dự trữ thương mại cần được nhìn như một phần của an ninh quốc gia, không chỉ là vấn đề kinh doanh. Nếu có dự trữ đủ tốt, nền kinh tế sẽ có thêm thời gian để phản ứng khi thị trường biến động. Doanh nghiệp sản xuất cũng bớt rơi vào trạng thái phải mua bằng mọi giá trong thời điểm căng thẳng.

Kho Cảng dầu B12- cảng dầu trọng yếu của miền Bắc

Bên cạnh kho chứa là câu chuyện cảng biển và tiếp nhận hàng hóa. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến động thường xuyên, quốc gia có hệ thống cảng tốt, năng lực bốc dỡ cao, thời gian thông quan nhanh và kết nối nội địa hiệu quả sẽ có lợi thế rõ rệt. Điều này không chỉ đúng với dầu thô hay xăng dầu, mà còn với LNG, than, hóa chất và nhiều nguyên liệu công nghiệp khác. Nếu muốn nâng sức chống chịu năng lượng, Việt Nam cần coi hạ tầng cảng biển, kho vận và logistics là một phần của chính sách năng lượng.

TÀI CHÍNH THƯƠNG MẠI VÀ CƠ CHẾ PHẢN ỨNG NHANH: MẮT XÍCH THƯỜNG BỊ ĐÁNH GIÁ THẤP

Nhiều cuộc khủng hoảng cho thấy hàng hóa có thể vẫn còn trên thị trường, nhưng không phải ai cũng mua được. Lý do nằm ở tài chính thương mại. Khi rủi ro tăng, ngân hàng siết hạn mức, phí bảo lãnh tăng, yêu cầu ký quỹ cao hơn, thanh toán quốc tế phức tạp hơn. Những doanh nghiệp yếu vốn hoặc thiếu quan hệ tín dụng sẽ gặp khó trước tiên. Do đó, muốn bảo đảm an ninh năng lượng, không thể chỉ nói tới kho chứa và tàu biển. Cần nói cả tới hệ thống tài chính hỗ trợ nhập khẩu.

Việt Nam cần khuyến khích phát triển các công cụ tài trợ thương mại phù hợp cho doanh nghiệp nhập khẩu năng lượng và nguyên liệu chiến lược. Đồng thời, hệ thống ngân hàng cần có năng lực đánh giá rủi ro hàng hóa tốt hơn để hỗ trợ thị trường trong giai đoạn biến động.

Bên cạnh đó là cơ chế phản ứng nhanh. Trong khủng hoảng, chậm vài tuần có thể tạo khác biệt rất lớn. Nếu quy trình điều hành quá chậm, thị trường có thể bỏ lỡ thời điểm mua thuận lợi hoặc phản ứng muộn khi nguồn cung thắt lại.

Vì vậy, ngoài chính sách dài hạn, Việt Nam cần cơ chế điều phối ngắn hạn linh hoạt hơn giữa các bộ ngành, doanh nghiệp đầu mối và các bên liên quan khi thị trường quốc tế có biến động lớn.

Nếu chiến tranh toàn diện nổ ra, thị trường sẽ có một kịch bản rõ ràng để định giá rủi ro. Nếu hòa bình bền vững được xác lập, doanh nghiệp cũng có thể xây dựng kế hoạch dài hạn.

Điều đáng ngại nhất thường là trạng thái ở giữa: không chiến tranh lớn, nhưng cũng không có lòng tin; không phong tỏa tuyệt đối, nhưng cũng không lưu thông hoàn toàn trơn tru. Trong môi trường đó, doanh nghiệp thường chọn chiến lược phòng thủ. Họ tăng tồn kho để tránh thiếu hàng. Họ rút ngắn thời hạn hợp đồng. Họ cộng thêm biên độ rủi ro vào báo giá. Họ trì hoãn đầu tư mới vì không chắc chi phí đầu vào sẽ ra sao. Hệ quả là chi phí toàn cầu có thể duy trì ở mức cao lâu hơn cả một cú sốc ngắn hạn.

Đây là lý do việc cuộc gặp Mỹ - Iran chưa tạo được kết quả rõ ràng vẫn khiến thị trường thận trọng. Điều bị thiếu không chỉ là thỏa thuận chính trị, mà là sự chắc chắn để doanh nghiệp ra quyết định.

Với Việt Nam, bài học ở đây là phải xây dựng khả năng vận hành tốt ngay cả trong môi trường lưng chừng kéo dài, thay vì chỉ chuẩn bị cho hai kịch bản cực đoan là khủng hoảng toàn diện hoặc bình thường hoàn toàn.

VIỆT NAM CẦN LÀM GÌ TRONG 5 NĂM TỚI?

Trong 5 năm tới, nếu nhìn theo hướng thực dụng và đặt trong bối cảnh bất định ngày càng gia tăng của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Việt Nam cần từng bước hình thành một chương trình nâng cao sức chống chịu năng lượng mang tính hệ thống, thay vì các giải pháp rời rạc. Có thể khái quát chương trình này theo 5 trụ cột chính.

Thứ nhất là đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và đối tác cung ứng, nhằm giảm thiểu phụ thuộc quá mức vào một tuyến vận tải hoặc một khu vực địa chính trị đơn lẻ, qua đó phân tán rủi ro trong các kịch bản gián đoạn.

Thứ hai là mở rộng năng lực dự trữ quốc gia kết hợp với cơ chế khuyến khích dự trữ thương mại hiệu quả hơn, bảo đảm khả năng “đệm” cho nền kinh tế trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Thứ ba là nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng cảng biển, kho chứa và logistics phục vụ xăng dầu, LNG và các nguyên liệu năng lượng chiến lược, qua đó tăng năng lực tiếp nhận và phân phối trong cả điều kiện bình thường lẫn khủng hoảng.

Thứ tư là phát triển thị trường và công cụ tài chính thương mại phục vụ nhập khẩu năng lượng, giúp doanh nghiệp giảm áp lực vốn lưu động và tăng khả năng thích ứng trước biến động giá và rủi ro thanh toán quốc tế.

Thứ năm là xây dựng cơ chế phản ứng nhanh dựa trên dữ liệu thời gian thực và mô hình dự báo thị trường quốc tế, từ đó nâng cao năng lực điều hành chính sách và phản ứng sớm với các cú sốc bên ngoài.

Nếu triển khai đồng bộ 5 trụ cột này, Việt Nam không chỉ giảm thiểu rủi ro từ những điểm nghẽn như Hormuz hay các tuyến vận tải chiến lược khác, mà còn nâng cao năng lực chống chịu và năng lực cạnh tranh dài hạn của toàn bộ nền kinh tế trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định.

Hormuz là lời nhắc rằng trong thế giới hiện đại, an ninh năng lượng không còn chỉ là câu chuyện có dầu hay không có dầu. Đó là câu chuyện của khả năng tiếp cận, lưu trữ, vận chuyển và phản ứng trước biến động.

Với Việt Nam, thời điểm hiện nay đòi hỏi một sự chuyển dịch tư duy rõ ràng: từ mua rẻ sang mua chắc, từ phản ứng bị động sang chuẩn bị chủ động, từ quan tâm giá cả ngắn hạn sang xây dựng sức chống chịu dài hạn.

Một nền kinh tế càng hội nhập sâu thì càng cần năng lực chống sốc tốt. Và trong một thế giới nhiều bất định hơn, đó có thể là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất.