Chứng khoán Mỹ lập đỉnh cao lịch sử mới, giá dầu lao dốc 12% sau tin về eo biển Hormuz

“Tôi cho rằng thị trường đã bỏ lại phía sau những kịch bản xấu nhất và nhận thấy một lối đi để Mỹ và Iran chấm dứt xung đột và eo biển Hormuz sẽ tiếp tục mở cửa", một chiến lược gia nói...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (17/4), nối tiếp chuỗi phiên lập kỷ lục trong tuần này, sau khi Iran tuyên bố “mở cửa hoàn toàn” eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Giá dầu thô giảm chóng mặt khi nỗi lo về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Vùng Vịnh được giải tỏa phần nào.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 1,2%, chốt ở mức 7.126,06 điểm, đánh dấu lần đầu tiên vượt mốc 7.100 điểm.

Chỉ số Nasdaq tăng 1,52%, đạt 24.468.48 điểm. Đây là phiên tăng thứ 13 liên tiếp của Nasdaq, đánh dấu chuỗi phiên tăng dài nhất của chỉ số này kể từ năm 1992.

Chỉ số Dow Jones tăng 868,71 điểm, tương đương tăng 1,79%, đạt 49.447,43 điểm.

Chỉ số Russell 2000 của các cổ phiếu nhỏ tăng hơn 2%, đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 17/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói eo biển Hormuz sẽ mở cửa hoàn toàn cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Thỏa thuận ngừng bắn này - do Mỹ đứng ra làm trung gian - được ông Trump công bố vào ngày 16/4 và được ký kết giữa Israel và Lebanon. Thỏa thuận có hiệu lực từ 5h chiều cùng ngày theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Sau tuyên bố này, giá dầu thô WTI giao tháng 5 tại thị trường London giảm gần 12%, chốt ở mức 83,85 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 6 tại thị trường New York giảm 9%, đóng cửa ở mức 90,38 USD/thùng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump gửi tới Iran lời cảm ơn vì đã mở cửa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông cho biết, việc hải quân Mỹ phong tỏa các hải cảng của Iran vẫn duy trì cho tới khi Washington đạt được một thỏa thuận với Tehran.

Theo thông tin từ truyền thông Iran, việc mở cửa eo biển Hormuz có thể chỉ ở mức độ hạn chế. Hãng thông tấn Tasnim cho biết tàu bè liên quan tới các quốc gia thù địch với Iran sẽ không được phép đi qua và eo biển sẽ đóng cửa nếu Mỹ còn duy trì việc phong tỏa. Ngoài ra, hiện chưa rõ liệu tàu bè có phải trả phí cho Iran để được đi qua eo biển Hormuz hay không.

Dù vậy, chiến lược gia trưởng Anthony Saglimbene của công ty Ameriprise Financial nhận định nhà đầu tư ở Phố Wall “đang vượt qua cuộc xung đột này”. “Tôi cho rằng thị trường đã bỏ lại phía sau những kịch bản xấu nhất và nhận thấy một lối đi để Mỹ và Iran chấm dứt xung đột và eo biển Hormuz sẽ tiếp tục mở cửa. Chừng nào đó còn là khả năng cao nhất, thị trường sẽ không còn lo lắng nhiều”, ông nói.

Hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Washington và Tehran đã đưa chứng khoán Mỹ lập kỷ lục liên tục trong tuần này và cả ba chỉ số chính cùng hoàn tất một tuần tăng mạnh. Dow Jones tăng 3,2% cả tuần, S&P 500 tăng 4,5% và Nasdaq tăng 6,8%.

Trên Truth Social, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tới Nhà Trắng để cuộc đàm phán quan trọng đầu tiên giữa hai bên kể từ năm 1983.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói hai bên muốn tạo điều kiện để đạt tới hòa bình lâu dài, bao gồm tôn trọng chủ quyền của nhau. Theo cơ quan này, nỗ lực đang được triển khai bao gồm cải thiện an ninh biên giới và tái khẳng định quyền phòng thủ của Israel. Ngoài ra, hai bên cũng chia sẻ mỗi quan ngại về việc các nhóm vũ trang phi nhà nước có thể xói mòn chủ quyền của Lebanon.

Ông Trump nói ông hy vọng Lebanon “quan tâm tới Hezbollah”. Những diễn biến này làm dấy lên hy vọng về một giải pháp trên diện rộng cho cuộc xung đột ở Trung Đông.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong tuần này. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Theo ngân hàng ING, thị trường đang kỳ vọng Mỹ và Iran có thể kéo dài thời gian ngừng bắn giữa hai nước thêm 2 tuần nữa và có thể nối lại đàm phán để kết thúc chiến tranh. “Tuy nhiên, thị trường dầu vật chất đang trở nên thắt chặt hơn mỗi ngày, khi dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz chưa được nối lại”, báo cáo của ING viết.

Sau khi tính đến cả lượng dầu được vận chuyển qua các đường ống thay thế eo biển Hormuz và trên các tàu chở dầu đi qua được eo Hormuz, ING ước tính thế giới đang mất nguồn cung khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày do xung đột ở Vùng Vịnh. “Giá dầu có thể tăng trở lại nếu đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Đây không phải là một kịch bản phi thực tế, vì yêu cầu của Mỹ và Iran vẫn còn cách xa nhau”, báo cáo nhận định.