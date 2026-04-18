Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh sau 3 phiên giảm

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, sau 3 phiên giảm liên tiếp (15-17/4), giá bán vàng miếng SJC đồng loạt hồi phục trong phiên sáng nay (18/4), phổ biến neo tại 172 triệu đồng/lượng…

Mở cửa phiên sáng, SJC DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 168,5 triệu đồng/lượng và giá bán đặt tại 172 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên hôm qua (17/4), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này đều tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Nhờ nhịp hồi phục mạnh trong phiên cuối tuần, giá bán vàng miếng SJC chốt tuần tại các doanh nghiệp phía Bắc tăng phổ biến khoảng 500 nghìn đồng/lượng so với đầu tuần (13/4) trong khi giá mua đi ngang. Trong khi đó, giá mua vàng miếng tại Mi Hồng và Ngọc Thẩm lần lượt tăng 1 triệu đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng; giá bán ra tại 2 doanh nghiệp này cũng tăng tương ứng 700 nghìn đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng miếng tại Mi Hồng tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán ngay khi mở cửa phiên sáng.

Thương hiệu này cũng đặt giá bán vàng miếng ở mức 172 triệu đồng/lượng nhưng giá mua cao hơn các thương hiệu khác khoảng 1,8 triệu đồng/lượng, ở mức 170,3 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Ngọc Thẩm, thương hiệu này niêm yết giá bán vàng miếng cao nhất thị trường với 172,5 triệu đồng/lượng và giá mua là 169 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong tuần 13/4 – 18/4, giá vàng miếng nhìn chung đi theo xu hướng giảm nhẹ khi chỉ ghi nhận duy nhất 2 phiên điều chỉnh tăng.

Sau khi giảm gần 1 triệu đồng/lượng ngay phiên đầu tuần, thị trường nhanh chóng bật tăng mạnh trở lại ở phiên kế tiếp với mức tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng có thời điểm lên tới 175,5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong tuần. Ngay sau đó, giá vàng quay đầu giảm và duy trì đà đi xuống trong các phiên còn lại.

Cùng chung xu hướng đi lên, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh tăng phổ biến 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng. Trong khi đó, mức tăng tại một doanh nghiệp phía Nam chỉ bằng một nửa so với các thương hiệu còn lại.

Diễn biến giá mua, bán vàng miếng SJC trong tuần 13/4 – 18/4/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cụ thể, Ngọc Thẩm là đơn vị ghi nhận mức điều chỉnh tăng khiêm tốn trên thị trường trong phiên sáng nay, kèm theo mức giá giao dịch thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Sau khi đứng im trong phiên hôm qua (17/4), thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 157,5 triệu và giá bán là 161,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với các doanh nghiệp phía Bắc, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này thấp hơn phổ biến 10 triệu đồng/lượng.

Trong tuần 13/4 – 18/4, giá bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng, tương mức 0,3% đến 0,6%. Tuy nhiên giá vàng thế giới chốt tuần tăng tới 1,85% so với phiên đầu tuần, gấp tới 3 lần so với giá vàng trong nước.

DOJI là thương hiệu niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất khi đặt giá giao dịch vàng nhẫn tương đương so với giá vàng miếng SJC trong suốt tuần qua.

Mở cửa phiên, Công ty DOJI niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 168,5 triệu – 172 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 17/4, giá vàng nhẫn tại DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng cũng tăng 1 triệu đồng/lượng đối với mua và chiều bán. Tính đến 10 giờ, doanh nghiệp này vẫn giữ ổn định giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 168 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng nay, PNJ cũng neo giá bán vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 171,5 triệu đồng/lượng nhưng đặt giá mua ở mức 168,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả chiều mua và chiều bán.

Mức tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 18/4 so với 13/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên, Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 168,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 171,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giá giao dịch 168,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải trong suốt phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải đều tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Xét chung trong tuần 13 – 18/4, diễn biến giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh ghi nhận sự phân hoá rõ nét.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý là hai doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng đi ngang đối giá vàng nhẫn so với giá chốt phiên đầu tuần (13/4). Trong khi đó, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Ngược lại, giá bán vàng nhẫn tại DOJI vẫn tăng 500 nghìn đồng/lượng nhưng giá mua đứng im. Trong khi đó, tại Công ty SJC, giá bán tăng 300 nghìn đồng/lượng nhưng giá mua giảm 200 nghìn đồng/lượng so với phiên đầu tuần.