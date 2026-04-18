Hơn 500 cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên

Ngô Anh Văn

18/04/2026, 18:11

Trường Đại học Đông Á vừa tổ chức Lễ hội văn hóa Việt – Nhật và Ngày hội việc làm Nhật Bản 2026, thu hút hơn 4.000 lượt tham gia với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, ngôn ngữ và kết nối tuyển dụng, mở ra hơn 500 cơ hội việc làm cho sinh viên...

Ngày hội Văn hóa Việt - Nhật và Ngày hội việc làm Nhật Bản tại Đại học Đông Á.

Sự kiện là hoạt động thường niên lần thứ 11 của Trường Đại học Đông Á, hướng đến kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973–2026) và hơn 2 năm nâng cấp quan hệ hai nước lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày 17/4, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, ông Mori Takero, đánh giá cao vai trò của Trường Đại học Đông Á trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục và việc làm với Nhật Bản.

Ông nhấn mạnh, nhà trường đã đạt nhiều thành tựu đáng kể không chỉ trong lĩnh vực học thuật mà còn trong các chương trình thực tập và việc làm, đồng thời kỳ vọng ngày hội sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực.

Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay quy tụ 30 đối tác Nhật Bản, trong đó hơn 20 doanh nghiệp trực tiếp và trực tuyến tham gia tuyển dụng với tổng cộng 512 vị trí việc làm dành cho sinh viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là cơ hội để sinh viên tiếp cận nhà tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu nghề nghiệp và tham gia phỏng vấn ngay tại sự kiện.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, 4 thỏa thuận hợp tác mới đã được ký kết với các doanh nghiệp Nhật Bản, góp phần nâng tổng số đối tác của Trường Đại học Đông Á tại Nhật lên 196 đơn vị, bên cạnh 9 tỉnh, thành phố và 13 trường đại học, viện nghiên cứu. Các thỏa thuận này mở rộng cơ hội thực tập và làm việc quốc tế cho sinh viên trong nhiều ngành nghề.

Đáng chú ý, 60 suất học bổng “Cầu nối Việt – Nhật” đã được trao cho sinh viên các ngành như Xây dựng, Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Logistics và Kinh doanh quốc tế. Tổng giá trị học bổng gần 400 triệu đồng, đi kèm hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật, chuyên môn và quá trình thực tập tại Nhật Bản.

Ngoài hoạt động tuyển dụng, chương trình còn có các phiên trao đổi chuyên đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực điều dưỡng, kỹ sư ô tô và du lịch – khách sạn tại Nhật Bản. Những thông tin này giúp sinh viên định hướng rõ hơn về nhu cầu thị trường lao động quốc tế.

Một điểm nhấn là chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Đông Á và Tập đoàn y tế xã hội Aijinkai. Sau 10 năm triển khai, đã có hơn 150 sinh viên điều dưỡng tham gia thực tập và làm việc tại Nhật, trong đó nhiều người tiếp tục làm việc lâu dài.

Đại diện Aijinkai đánh giá cao sự chăm chỉ, năng lực chuyên môn của sinh viên, xem đây là nguồn nhân lực tiềm năng cho cả Nhật Bản và Việt Nam trong tương lai.

Tính đến nay, hơn 1.000 sinh viên của trường đã tham gia các chương trình học tập, thực tập và làm việc tại Nhật Bản.

Nhật Bản bổ sung lĩnh vực mới tiếp nhận lao động Việt Nam

16:29, 08/04/2026

Nhật Bản bổ sung lĩnh vực mới tiếp nhận lao động Việt Nam

Nhật Bản tạm dừng cấp COE cho lao động kỹ năng đặc định số 1 ngành ăn uống

10:03, 08/04/2026

Nhật Bản tạm dừng cấp COE cho lao động kỹ năng đặc định số 1 ngành ăn uống

Nhật Bản tăng cường tiếp nhận tài xế taxi, xe buýt Việt Nam

15:43, 28/03/2026

Nhật Bản tăng cường tiếp nhận tài xế taxi, xe buýt Việt Nam

Sắp diễn ra Lễ hội văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc

Lấy cảm hứng từ "Tháng Gia đình" tại Hàn Quốc, Lễ hội văn hóa - âm nhạc thường niên "Chúng ta là một – We Are Together" lần thứ 8 đề cao giá trị gia đình và sự sẻ chia trong cộng đồng Việt - Hàn...

Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine điều trị ung thư

Trong năm 2026, Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quốc tế vaccine công nghệ mRNA điều trị ung thư và các vaccine thế hệ mới...

Khai hội Đền Hùng: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị di sản và khát vọng phát triển

Tối 17/4/2026 (tức 1/3 âm lịch), tại Quảng trường Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, linh thiêng và giàu cảm xúc...

11,5 triệu người lao động Việt Nam đang đối mặt với "áp lực" từ GenAI

Khoảng 11,5 triệu lao động nam và nữ tại Việt Nam – tương đương cứ 5 người thì có 1 người đang làm những công việc có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI), theo một báo cáo mới được công bố của Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam...

Tàu quân y HQ 561: Điểm tựa của ngư dân giữa biển khơi

Mùa mưa bão đang đến gần, những chuyến ra khơi của ngư dân trên ngư trường xa càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giữa biển động, khi tai nạn lao động hay bệnh cấp tính xảy ra, việc tiếp cận y tế gần như là cuộc chạy đua sinh tử. Trong bối cảnh đó, Tàu quân y HQ-561 – "bệnh viện di động" giữa Biển Đông – tiếp tục là điểm tựa cấp cứu, điều trị kịp thời cho quân và dân trên biển...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

1

Mỹ - Canada lại căng thẳng, Washington dọa thiết kế lại hiệp định USMCA

Thế giới

2

Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine điều trị ung thư

Dân sinh

3

Hà Tĩnh khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 trị giá 2,2 tỷ USD

Đầu tư

4

Hải Phòng thu hồi 2.524 ha đất cho 71 dự án

Bất động sản

5

Chuyển đổi số và toàn cầu hóa: Thách thức mới trong quản trị rủi ro pháp lý đầu tư kinh doanh

Doanh nghiệp

