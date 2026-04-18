Hơn 500 cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên

Trường Đại học Đông Á vừa tổ chức Lễ hội văn hóa Việt – Nhật và Ngày hội việc làm Nhật Bản 2026, thu hút hơn 4.000 lượt tham gia với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, ngôn ngữ và kết nối tuyển dụng, mở ra hơn 500 cơ hội việc làm cho sinh viên...

Sự kiện là hoạt động thường niên lần thứ 11 của Trường Đại học Đông Á, hướng đến kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973–2026) và hơn 2 năm nâng cấp quan hệ hai nước lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày 17/4, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, ông Mori Takero, đánh giá cao vai trò của Trường Đại học Đông Á trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục và việc làm với Nhật Bản.

Ông nhấn mạnh, nhà trường đã đạt nhiều thành tựu đáng kể không chỉ trong lĩnh vực học thuật mà còn trong các chương trình thực tập và việc làm, đồng thời kỳ vọng ngày hội sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực.

Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay quy tụ 30 đối tác Nhật Bản, trong đó hơn 20 doanh nghiệp trực tiếp và trực tuyến tham gia tuyển dụng với tổng cộng 512 vị trí việc làm dành cho sinh viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là cơ hội để sinh viên tiếp cận nhà tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu nghề nghiệp và tham gia phỏng vấn ngay tại sự kiện.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, 4 thỏa thuận hợp tác mới đã được ký kết với các doanh nghiệp Nhật Bản, góp phần nâng tổng số đối tác của Trường Đại học Đông Á tại Nhật lên 196 đơn vị, bên cạnh 9 tỉnh, thành phố và 13 trường đại học, viện nghiên cứu. Các thỏa thuận này mở rộng cơ hội thực tập và làm việc quốc tế cho sinh viên trong nhiều ngành nghề.

Đáng chú ý, 60 suất học bổng “Cầu nối Việt – Nhật” đã được trao cho sinh viên các ngành như Xây dựng, Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Logistics và Kinh doanh quốc tế. Tổng giá trị học bổng gần 400 triệu đồng, đi kèm hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật, chuyên môn và quá trình thực tập tại Nhật Bản.

Ngoài hoạt động tuyển dụng, chương trình còn có các phiên trao đổi chuyên đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực điều dưỡng, kỹ sư ô tô và du lịch – khách sạn tại Nhật Bản. Những thông tin này giúp sinh viên định hướng rõ hơn về nhu cầu thị trường lao động quốc tế.

Một điểm nhấn là chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Đông Á và Tập đoàn y tế xã hội Aijinkai. Sau 10 năm triển khai, đã có hơn 150 sinh viên điều dưỡng tham gia thực tập và làm việc tại Nhật, trong đó nhiều người tiếp tục làm việc lâu dài.

Đại diện Aijinkai đánh giá cao sự chăm chỉ, năng lực chuyên môn của sinh viên, xem đây là nguồn nhân lực tiềm năng cho cả Nhật Bản và Việt Nam trong tương lai.

Tính đến nay, hơn 1.000 sinh viên của trường đã tham gia các chương trình học tập, thực tập và làm việc tại Nhật Bản.