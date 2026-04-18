Trang chủ Tài chính

Quý I/2026, kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh giảm 15,6%, đạt 2 tỷ USD

Minh Hà

18/04/2026, 18:12

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, dòng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong quý I/2026 ghi nhận mức giảm đáng kể, chỉ đạt 2 tỷ USD, giảm 15,6% so với quý IV/2025 và 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái…

Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh giảm nhẹ 15,6%, đạt 2 tỷ USD trong quý I/2026 - Ảnh minh họa.
Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh giảm nhẹ 15,6%, đạt 2 tỷ USD trong quý I/2026 - Ảnh minh họa.

Theo Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Khu vực 2, lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong quý I/2026 đạt hơn 2,004 tỷ USD, giảm 15,6% so với quý IV/2025 và giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2025. Sự thay đổi này không chỉ phản ánh những thách thức mà nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt, mà còn mở ra những cơ hội mới cho sự điều chỉnh và phát triển bền vững.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do tác động từ nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị trên toàn cầu. Kinh tế thế giới phục hồi chậm chạp, lạm phát cao và chi phí sinh hoạt gia tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngoài ra, chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài của các nền kinh tế lớn cũng làm giảm khả năng chuyển tiền về nước. Đặc biệt, xung đột địa chính trị tại Trung Đông đã gây ra biến động giá năng lượng, tạo áp lực lạm phát toàn cầu, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của người lao động.

Tại Việt Nam, mặc dù kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, nhưng một số kênh đầu tư chưa thực sự hấp dẫn dòng vốn kiều hối. Chênh lệch lãi suất giữa VND và USD không lớn cũng là một yếu tố khiến người Việt ở nước ngoài cân nhắc khi chuyển tiền về nước. Bên cạnh đó, yếu tố mùa vụ sau cao điểm chuyển tiền vào dịp lễ, Tết cũng góp phần làm giảm lượng kiều hối trong quý đầu năm.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự sụt giảm này cũng mang lại những cơ hội để TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam nói chung điều chỉnh chiến lược thu hút kiều hối. Việc cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường các chính sách hỗ trợ kiều bào và phát triển các kênh đầu tư hấp dẫn có thể là những giải pháp hiệu quả để thu hút dòng tiền từ nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh nhận định, dòng kiều hối có thể chưa có xu hướng tăng rõ rệt, do còn phụ thuộc vào diễn biến kinh tế thế giới và trong nước. Tuy nhiên, với những điều chỉnh kịp thời và chiến lược phát triển bền vững, TP. Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể biến thách thức thành cơ hội, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế trong dài hạn.

Còn theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tại Đồng Nai, tính đến ngày 31/3/2026, kiều hối chủ yếu được chuyển qua các tổ chức tín dụng, đạt hơn 36,4 triệu USD, giảm 15,7% so với quý cuối năm 2025.

TP. Hồ Chí Minh: Dư nợ tín dụng vượt 5,2 triệu tỷ đồng, tập trung vào sản xuất kinh doanh

10:20, 02/04/2026

TP. Hồ Chí Minh: Dư nợ tín dụng vượt 5,2 triệu tỷ đồng, tập trung vào sản xuất kinh doanh

Gần 10 tỷ USD vốn cam kết đổ vào Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

10:52, 11/02/2026

Gần 10 tỷ USD vốn cam kết đổ vào Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Hơn 10,34 tỷ USD kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025

18:58, 22/01/2026

Hơn 10,34 tỷ USD kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025

Đọc thêm

Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh sau 3 phiên giảm

Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh sau 3 phiên giảm

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, sau 3 phiên giảm liên tiếp (15-17/4), giá bán vàng miếng SJC đồng loạt hồi phục trong phiên sáng nay (18/4), phổ biến neo tại 172 triệu đồng/lượng…

Vàng tăng giá sau khi Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz, SPDR Gold Trust gom gần 8 tấn vàng

Vàng tăng giá sau khi Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz, SPDR Gold Trust gom gần 8 tấn vàng

Quỹ vàng SPDR Gold Trust có phiên mua ròng thứ tư liên tiếp, đánh dấu một tuần mua ròng mạnh mẽ...

Bộ Tài chính làm rõ cơ chế đặc biệt để phát triển kinh tế nhà nước

Bộ Tài chính làm rõ cơ chế đặc biệt để phát triển kinh tế nhà nước

Tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc thẩm định, lần này Bộ Tài chính đã làm rõ cơ chế đặc biệt để phát triển kinh tế nhà nước, khoanh phạm vi điều chỉnh nghị quyết đối với thành tố "dự trữ quốc gia" và "doanh nghiệp nhà nước", từ đó cụ thể hóa vào 4 chinh sách lớn.

Việt Nam - Hàn Quốc khơi thông thị trường tài chính khí hậu

Việt Nam - Hàn Quốc khơi thông thị trường tài chính khí hậu

Trong bối cảnh doanh nghiệp công nghệ khí hậu gặp nhiều rào cản về vốn và cơ chế, dự án do KOICA tài trợ và GGGI triển khai được kỳ vọng sẽ khơi thông dòng tài chính xanh…

Hộ doanh thu dưới 500 triệu đồng không bắt buộc dừng hóa đơn điện tử

Hộ doanh thu dưới 500 triệu đồng không bắt buộc dừng hóa đơn điện tử

Giữa những cách hiểu khác nhau tại cơ sở, Cục Thuế khẳng định quy định hiện hành không bắt buộc nhưng cũng không hạn chế hộ kinh doanh có doanh thu thấp sử dụng hóa đơn điện tử…

VnEconomy