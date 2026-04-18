Quý I/2026, kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh giảm 15,6%, đạt 2 tỷ USD

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, dòng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong quý I/2026 ghi nhận mức giảm đáng kể, chỉ đạt 2 tỷ USD, giảm 15,6% so với quý IV/2025 và 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái…

Theo Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Khu vực 2, lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong quý I/2026 đạt hơn 2,004 tỷ USD, giảm 15,6% so với quý IV/2025 và giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2025. Sự thay đổi này không chỉ phản ánh những thách thức mà nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt, mà còn mở ra những cơ hội mới cho sự điều chỉnh và phát triển bền vững.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do tác động từ nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị trên toàn cầu. Kinh tế thế giới phục hồi chậm chạp, lạm phát cao và chi phí sinh hoạt gia tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngoài ra, chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài của các nền kinh tế lớn cũng làm giảm khả năng chuyển tiền về nước. Đặc biệt, xung đột địa chính trị tại Trung Đông đã gây ra biến động giá năng lượng, tạo áp lực lạm phát toàn cầu, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của người lao động.

Tại Việt Nam, mặc dù kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, nhưng một số kênh đầu tư chưa thực sự hấp dẫn dòng vốn kiều hối. Chênh lệch lãi suất giữa VND và USD không lớn cũng là một yếu tố khiến người Việt ở nước ngoài cân nhắc khi chuyển tiền về nước. Bên cạnh đó, yếu tố mùa vụ sau cao điểm chuyển tiền vào dịp lễ, Tết cũng góp phần làm giảm lượng kiều hối trong quý đầu năm.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự sụt giảm này cũng mang lại những cơ hội để TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam nói chung điều chỉnh chiến lược thu hút kiều hối. Việc cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường các chính sách hỗ trợ kiều bào và phát triển các kênh đầu tư hấp dẫn có thể là những giải pháp hiệu quả để thu hút dòng tiền từ nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh nhận định, dòng kiều hối có thể chưa có xu hướng tăng rõ rệt, do còn phụ thuộc vào diễn biến kinh tế thế giới và trong nước. Tuy nhiên, với những điều chỉnh kịp thời và chiến lược phát triển bền vững, TP. Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể biến thách thức thành cơ hội, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế trong dài hạn.

Còn theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tại Đồng Nai, tính đến ngày 31/3/2026, kiều hối chủ yếu được chuyển qua các tổ chức tín dụng, đạt hơn 36,4 triệu USD, giảm 15,7% so với quý cuối năm 2025.