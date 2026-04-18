Thứ Bảy, 18/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh thông qua dự án trung tâm hành chính và quảng trường gần 29.600 tỷ đồng

Thanh Thủy

18/04/2026, 18:08

TP. Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính gần 29.600 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng gần 47 ha theo hình thức PPP, được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028...

Ảnh minh họa

Tại kỳ họp thứ hai HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sáng 18/4/2026, các đại biểu đã xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các dự án trọng điểm,

THÔNG QUA DỰ ÁN QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM VÀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH

Các đại biểu đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP. Hồ Chí Minh có tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Diện tích sử dụng đất của dự án là 46,7 ha, được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 bao gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng, có khả năng phục vụ từ 1.000 đến 3.000 lượt khách mỗi ngày, cùng lực lượng vận hành khoảng 1.000 lao động.

Dự án thành phần 2 là Trung tâm hành chính TP. Hồ Chí Minh, có tổng mức đầu tư gần 18.500 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 6.000 - 8.000 cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tiếp đón từ 1.500 đến 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp mỗi ngày.

Dự án thành phần 3 là Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn với quy mô 2.000 chỗ ngồi, tổng mức đầu tư 6.856 tỷ đồng. Dự án thành phần 4 là Quảng trường trung tâm thành phố, có sức chứa khoảng 268.000 người đối với các sự kiện chính trị và khoảng 500.000 người đối với các lễ hội văn hóa, với tổng mức đầu tư hơn 733 tỷ đồng.

Kỳ họp thứ hai HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sáng 18/4 - Ảnh: Châu Vũ/Cổng thông tin điện tử HĐND TP. Hồ Chí Minh

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, việc triển khai các dự án nêu trên theo hình thức đầu tư công sẽ tạo áp lực lớn lên ngân sách nhà nước trong bối cảnh nhu cầu đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 của Thành phố ở mức cao, trong khi nguồn vốn phân bổ còn hạn chế.

Bên cạnh đó, dự án là công trình công cộng cung cấp dịch vụ hành chính - công, phục vụ lợi ích quốc gia và cộng đồng, nhưng không có khả năng hoàn vốn. Tiến độ đầu tư công thường kéo dài dẫn đến chậm đưa công trình vào sử dụng, gia tăng chi phí xã hội và chi phí cơ hội.

Đồng thời, đầu tư công chưa phải là lựa chọn tối ưu trong bối cảnh có thể xã hội hóa. Đối với các dự án khu vực tư nhân có khả năng tham gia đầu tư, việc tiếp tục dùng đầu tư công sẽ làm giảm hiệu quả huy động nguồn lực xã hội.

Do đó, việc áp dụng phương thức PPP cho dự án là phù hợp nhằm giảm áp lực cho ngân sách và tận dụng cơ hội khai thông nguồn lực từ các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước. Việc huy động phương thức PPP cũng cho phép tận dụng công nghệ, năng lực quản lý và kinh nghiệm của khu vực tư để nâng cao chất lượng công trình.

SỬ DỤNG 33 KHU “ĐẤT VÀNG” THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN

Cũng tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh đã trình bày tờ trình về danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) trên địa bàn.

Danh mục có tổng cộng 33 khu đất được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BT, gồm: 17 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Hồ Chí Minh quản lý và phần còn lại do chính quyền địa phương quản lý.

Trong đó có các khu đất đáng chú ý, đã bỏ trống nhiều năm như số 8-12 Lê Duẩn; 2-3-4 Hai Bà Trưng; 10 Hàm Nghi; 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn); 200 Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ); 152 Trần Phú (phường Chợ Quán); 120 Trần Hưng Đạo (phường Bến Thành); 420 Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung); 129 Đinh Tiên Hoàng (phường Gia Định); 602 Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho); 123 Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hội); 462-464 Nguyễn Thị Minh Khai...

Theo tờ trình, UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết vừa qua, HĐND Thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư đối với 3 dự án lớn (cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT với tổng mức đầu tư hơn 182.000 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp - Ảnh: Châu Vũ/Cổng thông tin điện tử HĐND TP. Hồ Chí Minh

Hiện nay, một số nhà đầu tư đề xuất triển khai các dự án như tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành; tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu; đường cao tốc Hồ Tràm - Long Thành; các nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn, Bắc Sài Gòn 1 và 2; Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới; Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và hệ thống cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Các dự án này dự kiến áp dụng phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT với tổng mức đầu tư hơn 366.000 tỷ đồng.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án là rất lớn, tập trung trong một giai đoạn, trong khi khả năng cân đối ngân sách còn hạn chế, đòi hỏi phải có cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực linh hoạt, hiệu quả hơn.

Một số công trình hạ tầng cấp bách được định hướng triển khai theo hợp đồng BT nhằm xử lý các vấn đề về môi trường, nước thải, ngập úng và ùn tắc giao thông, với tổng mức đầu tư lớn, yêu cầu nguồn lực đối ứng tương xứng.

Do đó, việc chuẩn bị danh mục quỹ đất thanh toán không chỉ cần bảo đảm về quy mô mà còn phải là các khu đất có giá trị thương mại, khả năng khai thác cao, nhằm thu hút nhà đầu tư có năng lực, bảo đảm nguyên tắc thanh toán ngang giá và hạn chế phát sinh nghĩa vụ ngân sách.

Từ khóa:

Các dự án trọng điểm danh mục quỹ đất Đầu tư công đối tác công tư PPP dự án BT dự án đầu tư PPP dự án Quảng trường trung tâm TP. Hồ Chí Minh hạ tầng HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI

Đọc thêm

Việc dừng chủ trương đầu tư dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại Thủ Thiêm theo hình thức đầu tư công được xác định là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh triển khai dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính mới theo phương thức đối tác công - tư (PPP)....

Sau hơn 3 năm thi công, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức đi vào vận hành, bổ sung khoảng 3,3% tổng nhu cầu điện cả nước, đồng thời tạo động lực mới cho Khu kinh tế Vũng Áng phát triển thành trung tâm năng lượng quy mô lớn.

Việc đề xuất kéo dài tuyến cao tốc ven biển Miền Tây (tuyến CT.33) từ khoảng 150 km lên gần 260 km, kết nối xuyên suốt từ TP. Hồ Chí Minh đến Đất Mũi - Cà Mau và đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đang mở ra một cách tiếp cận mới trong phát triển hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long...

Tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc thẩm định, lần này Bộ Tài chính đã làm rõ cơ chế đặc biệt để phát triển kinh tế nhà nước, khoanh phạm vi điều chỉnh nghị quyết đối với thành tố "dự trữ quốc gia" và "doanh nghiệp nhà nước", từ đó cụ thể hóa vào 4 chinh sách lớn.

Vietjet và SPDB Financial Leasing (SPDBFL), đại diện cho Shanghai Pudong Development Bank, đã trao thỏa thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac C909, mở rộng hợp tác tài chính – hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

eMagazine

eMagazine

Đầu tư

Đọc nhiều nhất

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy