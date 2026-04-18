TP. Hồ Chí Minh thông qua dự án trung tâm hành chính và quảng trường gần 29.600 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính gần 29.600 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng gần 47 ha theo hình thức PPP, được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028...

Tại kỳ họp thứ hai HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sáng 18/4/2026, các đại biểu đã xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các dự án trọng điểm,

THÔNG QUA DỰ ÁN QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM VÀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH

Các đại biểu đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP. Hồ Chí Minh có tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Diện tích sử dụng đất của dự án là 46,7 ha, được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 bao gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng, có khả năng phục vụ từ 1.000 đến 3.000 lượt khách mỗi ngày, cùng lực lượng vận hành khoảng 1.000 lao động.

Dự án thành phần 2 là Trung tâm hành chính TP. Hồ Chí Minh, có tổng mức đầu tư gần 18.500 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 6.000 - 8.000 cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tiếp đón từ 1.500 đến 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp mỗi ngày.

Dự án thành phần 3 là Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn với quy mô 2.000 chỗ ngồi, tổng mức đầu tư 6.856 tỷ đồng. Dự án thành phần 4 là Quảng trường trung tâm thành phố, có sức chứa khoảng 268.000 người đối với các sự kiện chính trị và khoảng 500.000 người đối với các lễ hội văn hóa, với tổng mức đầu tư hơn 733 tỷ đồng.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, việc triển khai các dự án nêu trên theo hình thức đầu tư công sẽ tạo áp lực lớn lên ngân sách nhà nước trong bối cảnh nhu cầu đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 của Thành phố ở mức cao, trong khi nguồn vốn phân bổ còn hạn chế.

Bên cạnh đó, dự án là công trình công cộng cung cấp dịch vụ hành chính - công, phục vụ lợi ích quốc gia và cộng đồng, nhưng không có khả năng hoàn vốn. Tiến độ đầu tư công thường kéo dài dẫn đến chậm đưa công trình vào sử dụng, gia tăng chi phí xã hội và chi phí cơ hội.

Đồng thời, đầu tư công chưa phải là lựa chọn tối ưu trong bối cảnh có thể xã hội hóa. Đối với các dự án mà khu vực tư nhân có khả năng tham gia đầu tư, việc tiếp tục dùng đầu tư công sẽ làm giảm hiệu quả huy động nguồn lực xã hội.

Do đó, việc áp dụng phương thức PPP cho dự án là phù hợp nhằm giảm áp lực cho ngân sách và tận dụng cơ hội khai thông nguồn lực từ các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước. Việc huy động phương thức PPP cũng cho phép tận dụng công nghệ, năng lực quản lý và kinh nghiệm của khu vực tư để nâng cao chất lượng công trình.

SỬ DỤNG 33 KHU “ĐẤT VÀNG” THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN

Cũng tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh đã trình bày tờ trình về danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) trên địa bàn.

Danh mục có tổng cộng 33 khu đất được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BT, gồm: 17 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Hồ Chí Minh quản lý và phần còn lại do chính quyền địa phương quản lý.

Trong đó có các khu đất đáng chú ý, đã bỏ trống nhiều năm như số 8-12 Lê Duẩn; 2-3-4 Hai Bà Trưng; 10 Hàm Nghi; 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn); 200 Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ); 152 Trần Phú (phường Chợ Quán); 120 Trần Hưng Đạo (phường Bến Thành); 420 Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung); 129 Đinh Tiên Hoàng (phường Gia Định); 602 Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho); 123 Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hội); 462-464 Nguyễn Thị Minh Khai...

Theo tờ trình, UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết vừa qua, HĐND Thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư đối với 3 dự án lớn (cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT với tổng mức đầu tư hơn 182.000 tỷ đồng.

Hiện nay, một số nhà đầu tư đề xuất triển khai các dự án như tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành; tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu; đường cao tốc Hồ Tràm - Long Thành; các nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn, Bắc Sài Gòn 1 và 2; Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới; Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và hệ thống cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Các dự án này dự kiến áp dụng phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT với tổng mức đầu tư hơn 366.000 tỷ đồng.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án là rất lớn, tập trung trong một giai đoạn, trong khi khả năng cân đối ngân sách còn hạn chế, đòi hỏi phải có cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực linh hoạt, hiệu quả hơn.

Một số công trình hạ tầng cấp bách được định hướng triển khai theo hợp đồng BT nhằm xử lý các vấn đề về môi trường, nước thải, ngập úng và ùn tắc giao thông, với tổng mức đầu tư lớn, yêu cầu nguồn lực đối ứng tương xứng.

Do đó, việc chuẩn bị danh mục quỹ đất thanh toán không chỉ cần bảo đảm về quy mô mà còn phải là các khu đất có giá trị thương mại, khả năng khai thác cao, nhằm thu hút nhà đầu tư có năng lực, bảo đảm nguyên tắc thanh toán ngang giá và hạn chế phát sinh nghĩa vụ ngân sách.