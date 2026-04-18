Thứ Bảy, 18/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump lạc quan về đàm phán hòa bình, Iran nói eo biển Hormuz lại đóng cửa

An Huy

18/04/2026, 20:57

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "có tin tốt", nhưng truyền thông nhà nước Iran nói eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/4 bày tỏ lạc quan về tiến trình đàm phán hòa bình với Iran và cho biết các cuộc thảo luận giữa hai bên vẫn sẽ tiếp tục trong lúc lệnh ngừng bắn được duy trì. Trong khi đó, truyền thông Iran cùng ngày nói rằng eo biển Hormuz lại bị đóng cửa vì Mỹ không thực hiện đúng cam kết.

“Cách đây 20 phút, chúng tôi vừa có tin tốt. Mọi chuyện với Iran ở Trung Đông có vẻ sẽ rất tốt đẹp. Một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ rõ. Chúng tôi sẽ đàm phán vào cuối tuần này”, trang tin MS NOW dẫn lời ông Trump nói với các nhà báo đi cùng trên chuyên cơ Không lực 1 bay về Washington DC.

Theo hãng tin CNBC, một vấn đề gai góc trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran là thu hồi vật liệu từ chương trình hạt nhân của Iran. Ông Trump khẳng định Mỹ sẽ "cùng Iran thu hồi và mang 100% vật liệu đó về Mỹ" sau khi thỏa thuận hòa bình giữa hai bên được ký kết.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cho biết ông có thể sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, dự kiến kết thúc vào ngày thứ Tư tuần tới (22/4), và việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran sẽ vẫn được duy trì. “Có thể tôi sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn. Việc phong tỏa cảng của Iran vẫn tiếp tục”, ông nói với các nhà báo đi cùng.

Vào ngày 17/4, Iran bất ngờ tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở cửa cho các tàu thương mại trong thời gian ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Nhưng sự khó hiểu về tình trạng của tuyến đường biển huyết mạch này nhanh chóng xuất hiện. Ngày 18/4, truyền thông nhà nước Iran cho biết eo biển đã bị đóng cửa trở lại do Mỹ không thực hiện đúng cam kết trong thỏa thuận.

"Iran đã đồng ý cho phép một số lượng hạn chế tàu bè đi qua eo biển Hormuz theo thỏa thuận với Mỹ. Nhưng Mỹ đã không thực hiện nghĩa vụ của mình. Vì vậy, eo biển Hormuz hiện đã đóng cửa trở lại và việc đi qua cần có sự chấp thuận của Iran”, đài phát thanh - truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran vào hôm 28/2, và ngay sau đó, Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Đến ngày 7/4, Mỹ đi đến một thỏa thuận ngừng bắn với Iran để đổi lấy việc Iran mở eo biển Hormuz, nhưng Iran tiếp tục chặn eo biển này.

Tiếp đó, cuộc đàm phán ở Islamabad vào cuối tuần trước giữa phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu và các nhà đàm phán Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã không đạt được thỏa thuận nào. Đầu tuần này, lực lượng Mỹ bắt đầu phong tỏa các hải cảng của Iran ở khu vực eo biển Hormuz, không cho tàu bè ra vào các cảng này.

Sau khi Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz vào ngày 17/4, ông Trump đã lên tiếng cảm ơn, và tại một sự kiện ở Phoenix cùng ngày, ông nói rằng “đây sẽ là một tươi sáng tuyệt vời cho cả thế giới”. Dù vậy, ông tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran cho tới khi hai bên đạt thỏa thuận hòa bình.

Nhưng Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Ghalibaf, nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng eo biển Hormuz đã khai thông. “Với việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa”, ông Ghalibaf viết trên X.

Một đoạn video từ công ty theo dõi vận tải biển Kpler cho thấy một số tàu chở dầu và tàu chở hàng đã cố gắng để đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Sáu, nhưng cuối cùng phải quay đầu. “Rõ ràng các tàu đó chưa được cho phép đi qua”, ông Matt Smith, Giám đốc phụ trách nghiên cứu về thị trường hàng hóa cơ bản của Kpler, nói với CNBC.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 17/4 đã mô tả một sự mở cửa ở mức độ hạn chế của eo biển Hormuz. Các tàu thương mại phải phối hợp với lực lượng Iran để có thể đi qua eo biển Hormuz - một nguồn tin gần gũi với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran nói với hãng tin Tasnim News.

Theo Tasnim, các tàu không được phép đi qua nếu hàng hóa trên tàu có liên quan đến các quốc gia thù địch với Iran. Hãng tin này cũng cho biết eo biển sẽ bị đóng cửa nếu lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tiếp tục.

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh cao lịch sử mới, giá dầu lao dốc 12% sau tin về eo biển Hormuz

Iran tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn giữa Israel và Lebanon

Từ khóa:

Hormuz Iran thế giới Trump

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đang có dấu hiệu gia tăng trước thềm vòng rà soát Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), dự kiến khởi động vào tháng 7...

Tuần này, thế giới tiếp tục xoay quanh diễn biến chiến sự Iran với các thông tin và sự kiện đáng chú ý như eo biển Hormuz được mở lại hoàn toàn, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến "đã rất gần hồi kết"...

Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa công bố, Mỹ tiếp tục là nước sản xuất khí tự nhiên lớn nhất thế giới trong năm 2024, chiếm khoảng 25% tổng nguồn cung toàn cầu và bỏ xa các quốc gia khác...

"Tôi cho rằng thị trường đã bỏ lại phía sau những kịch bản xấu nhất và nhận thấy một lối đi để Mỹ và Iran chấm dứt xung đột và eo biển Hormuz sẽ tiếp tục mở cửa", một chiến lược gia nói...

Quỹ vàng SPDR Gold Trust có phiên mua ròng thứ tư liên tiếp, đánh dấu một tuần mua ròng mạnh mẽ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quý I/2026, kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh giảm 15,6%, đạt 2 tỷ USD

Tài chính

2

Hơn 500 cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên

Dân sinh

3

TP. Hồ Chí Minh thông qua dự án trung tâm hành chính và quảng trường gần 29.600 tỷ đồng

Đầu tư

4

Chuyển hình thức đầu tư nhà hát tại Thủ Thiêm sang PPP

Đầu tư

5

Sắp diễn ra Lễ hội văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy