Trang chủ Đầu tư

Chuyển hình thức đầu tư nhà hát tại Thủ Thiêm sang PPP

Thanh Thủy

18/04/2026, 18:07

Việc dừng chủ trương đầu tư dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại Thủ Thiêm theo hình thức đầu tư công được xác định là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh triển khai dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính mới theo phương thức đối tác công - tư (PPP)....

Ảnh minh họa

Sáng 18/4, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các dự án trọng điểm trên địa bàn. 

Trong đó, HĐND Thành phố đã thông qua chủ trương chuyển hình thức đầu tư dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ nguồn vốn đầu tư công sang nghiên cứu thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch đã được các đơn vị tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc và công bố kết quả. Thành phố đã giải ngân gần 3,9 tỷ đồng cho khâu chuẩn bị đầu tư dự án.

Theo UBND Thành phố, hiện tại, một số nhà đầu tư đã quan tâm, đề xuất thực hiện dự án trung tâm chính trị - hành chính và khu công viên cây xanh hồ trung tâm tại khu vực Thủ Thiêm theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT và đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất chủ trương.

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch để triển khai dự án, Thành phố hoán đổi vị trí công trình Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ khu vực đầu cầu Ba Son về vị trí kế cận trung tâm chính trị - hành chính. Khu đất dự kiến xây dựng nhà hát trước đây được chuyển đổi chức năng thành công viên cây xanh, quảng trường, công trình do nhà đầu tư tài trợ.

Do đó, việc dừng chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch theo hình thức đầu tư công là cần thiết, nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật và tránh trùng lặp dự án. Đây cũng là cơ sở triển khai dự án trung tâm chính trị - hành chính theo chỉ đạo của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch đã được HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2018 (Nghị quyết số 19 ngày 8/10/2018 của HĐND Thành phố), được quy hoạch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2022. 

Đến năm 2021, các đơn vị đưa ra đề xuất tăng vốn cho dự án lên thành 2.000 tỷ đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành 2018 - 2024.

Đến năm 2022, sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Thành phố quyết định tạm dừng đầu tư nhà hát này.

Đầu năm 2025, UBND TP. Hồ Chí Minh đã xin ý kiến Bộ Xây dựng về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của nhà hát, trong đó đề xuất điều chỉnh diện tích, mật độ xây dựng trên khu đất 24.000m2 để đảm bảo nhà hát có 1.700 chỗ ngồi.

Ngoài nhà hát, nơi đây còn có các công trình quan trọng như quảng trường trung tâm; trung tâm hội nghị triển lãm; trung tâm triển lãm quy hoạch, bảo tàng, khuôn viên công cộng...

Mới đây, UBND Thành phố đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực Thủ Thiêm với tổng diện tích 128,5 ha. Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ là cần thiết để bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm khác trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó có công trình nhà hát giao hưởng.

Hà Tĩnh khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 trị giá 2,2 tỷ USD

