Bán ít, vốn ngoại lại kéo mạnh, VN-Index tăng hơn 16 điểm

Lực bán tiếp tục suy yếu trong phiên chiều một lần nữa tạo điều kiện cho bên mua đẩy giá lên. Vốn ngoại tung tiếp hơn 725 tỷ đồng mua vào trên sàn HoSE, dồn vào blue-chips giúp nhóm này tăng mạnh hơn. Bộ ba cổ phiếu ngân hàng là VCB, BID và CTG bùng nổ đưa VN-Index lên 1.059,99 điểm.

Tổng giao dịch hai sàn niêm yết buổi chiều chỉ tăng nhẹ gần 6% so với phiên sáng, đạt 4.072 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE tăng giao dịch 7% với 3.813 tỷ đồng.

Độ rộng thay đổi tích cực là bổ sung quan trọng cho mức thanh khoản thấp. VN-Index kết phiên có 265 mã tăng/183 mã giảm, VN30 cũng ghi nhận 23 mã tăng/4 mã giảm. Mặt bằng giá được nâng lên đáng kể trong phiên chiều cùng với mức thanh khoản yếu, thể hiện lực bán vẫn đang suy giảm.

Cổ phiếu ngân hàng bật tăng đáng chú ý nhất trong buổi chiều, dẫn dắt bởi VCB, BID, ACB, STB và một số cổ phiếu nhỏ hơn. VCB tăng tới 3,58% so với giá phiên sáng, đóng cửa trên tham chiếu 3,91%, trở thành cổ phiếu dẫn dắt chỉ số mạnh nhất. BID cũng tăng vọt cao hơn 3,34%, chốt phiên tăng 6,75% so với tham chiếu. ACB tăng 3,64% so với buổi sáng, đóng cửa tăng tổng cộng 6,68%.

Nhìn chung gần như toàn bộ cổ phiếu trong nhóm VN30 chiều nay đều mạnh hơn buổi sáng. HDB là mã duy nhất tụt giá, mất 0,59% và hạ độ cao trở lại mức tham chiếu cuối ngày. Đặc biệt các trụ VIC, VHM tuy không tăng giá vượt trội so với tham chiếu, nhưng thực chất là mạnh lên đáng kể chiều nay. Cụ thể, VIC tăng 3,25%, chốt trên tham chiếu 0,67%. VHM tăng 2,13%, đóng cửa tăng 0,57%. Về tổng thể VIC, VHM có đóng góp ít cho chỉ số cả phiên, nhưng riêng chiều nay thì đây là hai trong số những trụ mạnh nhất.

Nhóm cổ phiếu blue-chips lớn, đặc biệt là ngân hàng, tăng giá nổi bật chiều nay.

Thị trường chiều nay cũng chứng kiến lực mua mạnh hơn từ khối ngoại. Hơn 725 tỷ đồng được đổ vào mua trong khi bán ra chỉ 388 tỷ đồng. Cộng với mức mua ròng tốt từ sáng, tổng giá trị vốn bỏ ròng vào HoSE hôm nay đạt 452,1 tỷ đồng. Tuy so với mức mua ròng trên 1.200 tỷ đồng hôm qua là khá thấp, nhưng xác nhận phiên mua ròng tích cực thứ 5 liên tiếp của dòng vốn ngoại. Giữa bối cảnh dòng tiền chung chưa mạnh, cầu ngoại là một yếu tố hỗ trợ quan trọng.

Khối này hôm nay cũng mua rất tốt các blue-chips, với tổng mức mua ròng trong rổ VN30 là 292,2 tỷ đồng. VNM được mua ròng đột biến 103,4 tỷ đồng, HPG hơn 59 tỷ, CTG 45,4 tỷ, STB gần 42 tỷ. MSN, SSI, VRE cũng đều được mua ròng trên 20 tỷ đồng. Các mã ngoài rổ VN30 được mua ròng tốt là DGC +63,5 tỷ, FRT +31,3 tỷ, DPM, DCM quanh 30 tỷ đồng.

Lượng hàng bắt đáy có lời tiếp tục về tài khoản, nhưng dường như đang nằm trong tay những nhà đầu tư kiên định. Lực bán phiên chiều rất thấp, lại treo giá cao, khiến bên mua có chút sốt ruột. Với mức thanh khoảng khá yếu, thị trường cần có sự hỗ trợ từ phía bán để giá cổ phiếu tăng cao hơn.

Phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp cũng đang phát đi tín hiệu tích cực hơn tất cả các nhịp đảo chiều kể từ đầu tháng 9 tới nay. Trong suốt nhịp lao dốc vừa qua, thị trường không có nổi nhịp hồi lại quá 1,5 phiên và gần như ngày nào cũng ngay lập tức bị bán mạnh trong phiên chiều. Hai phiên vừa qua diễn biến có phần khác biệt.

VN-Index kết phiên đạt 1.050,99 điểm, vẫn còn thấp hơn đáng kể so với đáy tháng 7 vừa bị phá vỡ. Tuy nhiên cổ phiếu giảm giá quá sâu lại là một lợi thế, khi nhà đầu tư nắm giữ đã phải chịu sức ép kinh khủng nhất. Do đó nếu không sử dụng đòn bẩy, sẽ không còn nhiều nhà đầu tư muốn cắt lỗ ở mức lỗ đã quá lớn.