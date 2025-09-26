Thứ Sáu, 26/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Bán mạnh cuối phiên, trụ không đỡ nổi chỉ số

Kim Phong

26/09/2025, 15:39

Nửa đầu phiên chiều nay là một nhịp hồi khá tích cực, VN-Index thậm chí còn đạt đỉnh cao mới trong ngày. Tuy nhiên ngay sau đó là một đợt xả mạnh không kém. Mặc dù VIC rất cố gắng nhưng sức ép từ số đông vẫn khiến chỉ số quay đầu giảm. Mặt bằng giá cổ phiếu đã thấp hơn đáng kể so với buổi sáng, xác nhận áp lực bán vẫn xuất hiện trên diện rộng.

VN-Index bị đẩy lùi xuống dưới đường MA20 dù VIC rất mạnh.
VN-Index bị đẩy lùi xuống dưới đường MA20 dù VIC rất mạnh.

Thanh khoản sàn HoSE buổi chiều tăng mạnh gần 57% so với buổi sáng nhưng kết quả giá cổ phiếu lại không tương xứng: Độ rộng tuy không thay đổi nhiều với 104 mã tăng/203 mã giảm, nhưng số lượng cổ phiếu giảm mạnh hơn 1% đã lên tới 120 mã. Phiên sáng sàn này mới có 87 mã. Không chỉ vậy, thanh khoản nhóm yếu nhất này chiếm 42% tổng giá trị khớp lệnh sàn.

Như vậy sức ép bán hạ giá có biểu hiện tăng rõ ràng và điều này cũng phù hợp với nhịp trượt giảm của chỉ số. VN-Index đạt đỉnh cao nhất phiên lúc 2h, tăng 5,3 điểm nhưng đóng cửa thành giảm 5,39 điểm (-0,32%).

Lẽ ra điểm số đã có thể mất nhiều hơn nếu như cổ phiếu lớn nhất thị trường là VIC không được đỡ giá nhiều như vậy. VIC chính là “cảm hứng” của nhịp kéo VN-Index lên đỉnh nửa đầu phiên chiều nay. Cổ phiếu này tăng cao nhất 4,37% và đóng cửa cũng không lùi nhiều, vẫn tăng 3,8% so với tham chiếu. VIC cũng là trụ duy nhất mạnh mẽ khác biệt chiều nay khi chốt buổi sáng mới tăng 0,06%. Chỉ riêng VIC đã đỡ cho VN-Index tới hơn 4,3 điểm.

Các blue-chips còn lại không được tốt như VIC. Thống kê rổ VN30 có tới 20 cổ phiếu trượt giảm so với giá chốt buổi sáng, chỉ 7 mã có cải thiện. Ngoài VIC thì chỉ thêm VRE là khá mạnh. Cổ phiếu này san bằng mức giảm 1,7% của phiên sáng để quay lại tham chiếu. VN30-Index đóng cửa giảm 0,32% (-6,02 điểm) với 5 mã tăng/21 mã giảm. Về mặt điểm số là có tốt hơn buổi sáng (giảm 0,42%) nhưng là nhờ VIC đem về tới 7,8 điểm. Nhóm VN30 vẫn có 10 cổ phiếu giảm hơn 1%, dẫn đầu là TPB giảm 3,09%, HDB giảm 2,74%, SSI giảm 2,56%, VJC giảm 2,5%.

Phần còn lại của thị trường cũng chịu tác động khá xấu. Chỉ số Midcap đóng cửa giảm 1,1%. Ngoài ra độ rộng cũng như số lượng các mã giảm sâu đều cho thấy có áp lực bán mới. Các cổ phiếu Midcap bị xả lớn nhất là VIX với 804,1 tỷ đồng, giá giảm 3,36%; DXG với 776,8 tỷ, giá giảm 1,94%; VND với 510,2 tỷ, giá giảm 2,41%; VSC với 421,1 tỷ, giá giảm 3,89%; VCI với 264,3 tỷ, giá giảm 2,16%...

VnEconomy

Nhóm thanh khoản thấp lao dốc mạnh do thiếu cầu cũng khá nhiều, dù ảnh hưởng tới thị trường chung là nhỏ. SMC, C47, TVS, SHI, TCO, DXS, JVC, DHC… đều bốc hơi 3%-4% giá trị.

Ở chiều tăng, những cổ phiếu mạnh trong phiên sáng vẫn được hỗ trợ đủ tốt, dù số lượng không nhiều. HSL, KOS, BIC, BMC kịch trần với thanh khoản nhỏ. Nhóm CII tăng 2,87%, HDG tăng 5,1%, KBC tăng 1,9%, KDH tăng 2,37%, HHS tăng 3,74%, IJC tăng 1,07% có thanh khoản vượt trăm tỷ đồng và chiếm đại đa số thanh khoản ở nhóm tăng.

Tín hiệu tốt mờ nhạt chiều nay là khối ngoại đã giảm chút áp lực, chỉ còn bán ròng 868 tỷ đồng trên sàn HoSE so với -1.176 tỷ đồng của phiên sáng. Thực tế khối này vẫn tăng bán 18% so với phiên sáng, nhưng phía mua còn tăng gấp đôi. Các cổ phiếu bị bán ròng nổi bật là SSI -319 tỷ, HPG -170,9 tỷ, VIX -170,1 tỷ, SHB -166,2 tỷ, VHM -134,6 tỷ, VIC -107,5 tỷ… Phía mua ròng chỉ có VCB +72,3 tỷ, CII +49,6 tỷ, HHS +26,9 tỷ, HHV +21,4 tỷ, HDG +28,2 tỷ.

Mặc dù hôm nay VIC đỡ rất tốt nhưng VN-Index vẫn bị đẩy lùi xuống dưới đường trung bình 20 phiên. Tuy độ tin cậy vẫn chưa cao nhưng đây là phiên thứ hai chỉ số không có sự bứt phá rõ rệt qua đường tín hiệu quan trọng này.

Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật gồm Xây dựng tăng 1685% so với cùng kỳ, dầu khí tăng 125% so với cùng kỳ, chứng khoán 73% so với cùng kỳ, Bất động sản dân cư tăng 70% so với cùng kỳ.

VnEconomy
