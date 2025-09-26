Bán mạnh cuối phiên, trụ không đỡ nổi chỉ số

Nửa đầu phiên chiều nay là một nhịp hồi khá tích cực, VN-Index thậm chí còn đạt đỉnh cao mới trong ngày. Tuy nhiên ngay sau đó là một đợt xả mạnh không kém. Mặc dù VIC rất cố gắng nhưng sức ép từ số đông vẫn khiến chỉ số quay đầu giảm. Mặt bằng giá cổ phiếu đã thấp hơn đáng kể so với buổi sáng, xác nhận áp lực bán vẫn xuất hiện trên diện rộng.
Thanh khoản sàn HoSE buổi chiều tăng mạnh gần 57% so với buổi
sáng nhưng kết quả giá cổ phiếu lại không tương xứng: Độ rộng tuy không thay đổi
nhiều với 104 mã tăng/203 mã giảm, nhưng số lượng cổ phiếu giảm mạnh hơn 1% đã lên
tới 120 mã. Phiên sáng sàn này mới có 87 mã. Không chỉ vậy, thanh khoản nhóm yếu
nhất này chiếm 42% tổng giá trị khớp lệnh sàn.
Như vậy sức ép bán hạ giá có biểu hiện tăng rõ ràng và điều
này cũng phù hợp với nhịp trượt giảm của chỉ số. VN-Index đạt đỉnh cao nhất phiên
lúc 2h, tăng 5,3 điểm nhưng đóng cửa thành giảm 5,39 điểm (-0,32%).
Lẽ ra điểm số đã có thể mất nhiều hơn nếu như cổ phiếu lớn
nhất thị trường là VIC không được đỡ giá nhiều như vậy. VIC chính là “cảm hứng”
của nhịp kéo VN-Index lên đỉnh nửa đầu phiên chiều nay. Cổ phiếu này tăng cao
nhất 4,37% và đóng cửa cũng không lùi nhiều, vẫn tăng 3,8% so với tham chiếu. VIC
cũng là trụ duy nhất mạnh mẽ khác biệt chiều nay khi chốt buổi sáng mới tăng
0,06%. Chỉ riêng VIC đã đỡ cho VN-Index tới hơn 4,3 điểm.
Các blue-chips còn lại không được tốt như VIC. Thống kê rổ
VN30 có tới 20 cổ phiếu trượt giảm so với giá chốt buổi sáng, chỉ 7 mã có cải
thiện. Ngoài VIC thì chỉ thêm VRE là khá mạnh. Cổ phiếu này san bằng mức giảm
1,7% của phiên sáng để quay lại tham chiếu. VN30-Index đóng cửa giảm 0,32%
(-6,02 điểm) với 5 mã tăng/21 mã giảm. Về mặt điểm số là có tốt hơn buổi sáng
(giảm 0,42%) nhưng là nhờ VIC đem về tới 7,8 điểm. Nhóm VN30 vẫn có 10 cổ phiếu
giảm hơn 1%, dẫn đầu là TPB giảm 3,09%, HDB giảm 2,74%, SSI giảm 2,56%, VJC giảm
2,5%.
Phần còn lại của thị trường cũng chịu tác động khá xấu. Chỉ
số Midcap đóng cửa giảm 1,1%. Ngoài ra độ rộng cũng như số lượng các mã giảm sâu
đều cho thấy có áp lực bán mới. Các cổ phiếu Midcap bị xả lớn nhất là VIX với
804,1 tỷ đồng, giá giảm 3,36%; DXG với 776,8 tỷ, giá giảm 1,94%; VND với 510,2
tỷ, giá giảm 2,41%; VSC với 421,1 tỷ, giá giảm 3,89%; VCI với 264,3 tỷ, giá giảm
2,16%...
Nhóm thanh khoản thấp lao dốc mạnh do thiếu cầu cũng khá nhiều,
dù ảnh hưởng tới thị trường chung là nhỏ. SMC, C47, TVS, SHI, TCO, DXS, JVC,
DHC… đều bốc hơi 3%-4% giá trị.
Ở chiều tăng, những cổ phiếu mạnh trong phiên sáng vẫn được
hỗ trợ đủ tốt, dù số lượng không nhiều. HSL, KOS, BIC, BMC kịch trần với thanh
khoản nhỏ. Nhóm CII tăng 2,87%, HDG tăng 5,1%, KBC tăng 1,9%, KDH tăng 2,37%,
HHS tăng 3,74%, IJC tăng 1,07% có thanh khoản vượt trăm tỷ đồng và chiếm đại đa
số thanh khoản ở nhóm tăng.
Tín hiệu tốt mờ nhạt chiều nay là khối ngoại đã giảm chút áp
lực, chỉ còn bán ròng 868 tỷ đồng trên sàn HoSE so với -1.176 tỷ đồng của phiên
sáng. Thực tế khối này vẫn tăng bán 18% so với phiên sáng, nhưng phía mua còn tăng
gấp đôi. Các cổ phiếu bị bán ròng nổi bật là SSI -319 tỷ, HPG -170,9 tỷ, VIX
-170,1 tỷ, SHB -166,2 tỷ, VHM -134,6 tỷ, VIC -107,5 tỷ… Phía mua ròng chỉ có
VCB +72,3 tỷ, CII +49,6 tỷ, HHS +26,9 tỷ, HHV +21,4 tỷ, HDG +28,2 tỷ.
Mặc dù hôm nay VIC đỡ rất tốt nhưng VN-Index vẫn bị đẩy lùi
xuống dưới đường trung bình 20 phiên. Tuy độ tin cậy vẫn chưa cao nhưng đây là
phiên thứ hai chỉ số không có sự bứt phá rõ rệt qua đường tín hiệu quan trọng này.
Dòng tiền quá yếu, cổ phiếu giảm diện rộng, khối ngoại tiếp tục rút ròng ngàn tỷ
