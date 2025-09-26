Ước tính quý 3 lợi nhuận toàn thị trường tăng 25%, nhóm Xây dựng bùng nổ
Thu Minh
26/09/2025, 13:57
Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật gồm Xây dựng tăng 1685% so với cùng kỳ, dầu khí tăng 125% so với cùng kỳ, chứng khoán 73% so với cùng kỳ, Bất động sản dân cư tăng 70% so với cùng kỳ.
Chứng khoán MBS dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ trong quý 3/2025 nhờ môi trường lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công mạnh mẽ và nhiều chính sách được ban hành hỗ trợ cho doanh nghiệp.
Trong quý 3/2025, lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng 21,5% so với cùng kỳ, khả quan hơn so với nửa đầu năm tăng 16,3% được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng tiếp tục khả quan và NIM duy trì ổn định.
Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn so với thị trường như Bất động sản khu công nghiệp tăng 2% so với cùng kỳ do các nhà đầu tư còn lo ngại từ chính sách thuế quan mới của Mỹ hay công nghệ – viễn thông 16% do nhu cầu dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu chậm lại.
Trong đó, lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng niêm yết dự báo tăng 21,5% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, cải thiện so với mức 18,7% của quý 2. Các ngân hàng như HDB, TCB, BID, VPB, LPB, CTG có mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế mạnh, nhờ tín dụng cao. Nợ xấu dự kiến dưới 2%, LLR quanh mức 80%, chất lượng tài sản toàn ngành cải thiện nhẹ so với quý trước.
Với nhóm dầu khí, do yếu tố mùa vụ và giá dầu giảm, nhìn chung kết quả kinh doanh có phần suy giảm so với quý liền trước nhưng vẫn giữ được sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.
Một số doanh nghiệp có mức tăng trưởng đột biến như VCG ở nhóm xây dựng.
Lợi nhuận VCG được MBS dự báo tăng 3.800%. Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng đột biến đến từ việc thoái vốn dự án Cát Bà Amatina mang lại lợi nhuận đột biến khoảng 2.850 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mảng xây dựng duy trì ổn định nhờ triển khai tại dự án cao tốc Bắc - Nam.
Vật liệu xây dựng có HSG lợi nhuận ròng tăng trưởng 244% nhờ biên lợi nhuận gộp tăng trưởng 1 điểm % so với cùng kỳ và chi phí bán hàng giảm 16% so với cùng kỳ nhờ chi phí vận chuyển giảm do doanh nghiệp tập trung khai thác thị trường nội địa.
Dầu khí có PLX tăng 557%. Quý 3/2025 giá dầu dao động trong biên hẹp tương đối ổn định, chính sách điều hành giá xăng dầu nội địa đang siết chặt, biên chênh lệch khó duy trì cao nên lợi nhuận ròng ước tính giảm so với quý liền trước tuy nhiên nhu cầu xăng dầu vẫn giữ ở mức cao do mùa xây dựng, sản xuất và du lịch nên dự phóng lợi nhuận ròng vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.
PVS được ước tính lợi nhuận 139%. Dự án FSO Lô B cho thuê dài hạn sẽ chưa ghi hết doanh thu & lợi nhuận trong Q3 (phần lớn là giai đoạn đầu), nhưng đóng góp vào lợi nhuận ổn định trong tương lai, giúp giảm rủi ro nếu các mảng khác bị ảnh hưởng. Hợp đồng Sư Tử Trắng 2B và các gói từ Lô B – Ô Môn có thể bắt đầu ghi nhận đáng kể trong Q3 nếu tiến độ thi công tốt. Điều này giúp doanh thu mảng M&C tăng mạnh so với cùng kỳ Q3/2024 (+108%).
Ở nhóm bất động sản, Q3/25 lợi nhuận của NLG tăng 504% sẽ đến từ tiếp tục bàn giao các sản phẩm thuộc dự án Southgate và Nam Long Cần Thơ. Trong quý, NLG đã ký hợp đồng chuyển nhượng 15.1% cổ phần tại dự án Izumi cho đối tác Nhật Bản - Tokyu Corporation và lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng này sẽ được ghi nhận vào doanh thu tài chính của NLG trong Q3/25.
MBS cũng kỳ vọng PDR sẽ ghi nhận lợi nhuận từ thương vụ bán 80% cổ phần tại dự án Thuận An 1. Trước đó vào đầu tháng 9/2025, doanh nghiệp đã có những tín hiệu đầu tiên khi công bố quyết định thành lập Công ty TNHH Đầu tư BĐS cao tầng Thuận An 1, trong đó PDR sở hữu 99%. Cũng trong quý này, doanh nghiệp mở bán đợt mới của dự án Bắc Hà Thanh - Quy Nhơn Iconic, kỳ vọng hỗ trợ tích cực cho lợi nhuận của doanh nghiệp trong Q4/25 và năm 2026.
Hàng không HVN gây chú ý khi tăng trưởng ước tính 171%. Sản lượng hành khách quý 3 ước tăng 10% so với cùng kỳ. Giá nhiên liệu bay tăng 10% so với quý trước và đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận tăng mạnh từ nền thấp cùng kỳ.
Trong khi đó, FPT mờ nhạt khi chỉ tăng 16%. Trong 8 tháng năm 2025 tăng trưởng lợi nhuận chỉ còn 18,6% từ mức 20,7% trong 6 tháng năm 2025, yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm chủ yếu là do kết quả kinh doanh kém tích cực mảng Công nghệ thông tin nước ngoài. Mặc dù doanh thu ký mới đã có sự cải thiện với hai hợp đồng lớn liên tiếp trong Q3/25, đây sẽ chủ yếu là động lực cho các tháng cuối năm và 2026.
