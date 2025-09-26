Thứ Sáu, 26/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Ước tính quý 3 lợi nhuận toàn thị trường tăng 25%, nhóm Xây dựng bùng nổ

Thu Minh

26/09/2025, 13:57

Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật gồm Xây dựng tăng 1685% so với cùng kỳ, dầu khí tăng 125% so với cùng kỳ, chứng khoán 73% so với cùng kỳ, Bất động sản dân cư tăng 70% so với cùng kỳ.

VnEconomy

Chứng khoán MBS dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ trong quý 3/2025 nhờ môi trường lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công mạnh mẽ và nhiều chính sách được ban hành hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Trong quý 3/2025, lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng 21,5% so với cùng kỳ, khả quan hơn so với nửa đầu năm tăng 16,3% được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng tiếp tục khả quan và NIM duy trì ổn định.

Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật gồm Xây dựng tăng 1685% so với cùng kỳ, dầu khí tăng 125% so với cùng kỳ, chứng khoán 73% so với cùng kỳ, Bất động sản dân cư tăng 70% so với cùng kỳ.

Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn so với thị trường như Bất động sản khu công nghiệp tăng 2% so với cùng kỳ do các nhà đầu tư còn lo ngại từ chính sách thuế quan mới của Mỹ hay công nghệ – viễn thông 16% do nhu cầu dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu chậm lại.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng niêm yết dự báo tăng 21,5% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, cải thiện so với mức 18,7% của quý 2. Các ngân hàng như HDB, TCB, BID, VPB, LPB, CTG có mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế mạnh, nhờ tín dụng cao. Nợ xấu dự kiến dưới 2%, LLR quanh mức 80%, chất lượng tài sản toàn ngành cải thiện nhẹ so với quý trước.

Với nhóm dầu khí, do yếu tố mùa vụ và giá dầu giảm, nhìn chung kết quả kinh doanh có phần suy giảm so với quý liền trước nhưng vẫn giữ được sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. 

Một số doanh nghiệp có mức tăng trưởng đột biến như VCG ở nhóm xây dựng.

Lợi nhuận VCG được MBS dự báo tăng 3.800%. Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng đột biến đến từ việc thoái vốn dự án Cát Bà Amatina mang lại lợi nhuận đột biến khoảng 2.850 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mảng xây dựng duy trì ổn định nhờ triển khai tại dự án cao tốc Bắc - Nam.

Vật liệu xây dựng có HSG lợi nhuận ròng tăng trưởng 244% nhờ biên lợi nhuận gộp tăng trưởng 1 điểm % so với cùng kỳ và chi phí bán hàng giảm 16% so với cùng kỳ nhờ chi phí vận chuyển giảm do doanh nghiệp tập trung khai thác thị trường nội địa.

Dầu khí có PLX tăng 557%. Quý 3/2025 giá dầu dao động trong biên hẹp tương đối ổn định, chính sách điều hành giá xăng dầu nội địa đang siết chặt, biên chênh lệch khó duy trì cao nên lợi nhuận ròng ước tính giảm so với quý liền trước tuy nhiên nhu cầu xăng dầu vẫn giữ ở mức cao do mùa xây dựng, sản xuất và du lịch nên dự phóng lợi nhuận ròng vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

PVS được ước tính lợi nhuận 139%. Dự án FSO Lô B cho thuê dài hạn sẽ chưa ghi hết doanh thu & lợi nhuận trong Q3 (phần lớn là giai đoạn đầu), nhưng đóng góp vào lợi nhuận ổn định trong tương lai, giúp giảm rủi ro nếu các mảng khác bị ảnh hưởng. Hợp đồng Sư Tử Trắng 2B và các gói từ Lô B – Ô Môn có thể bắt đầu ghi nhận đáng kể trong Q3 nếu tiến độ thi công tốt. Điều này giúp doanh thu mảng M&C tăng mạnh so với cùng kỳ Q3/2024 (+108%).

VnEconomy

Ở nhóm bất động sản, Q3/25 lợi nhuận của NLG tăng 504% sẽ đến từ tiếp tục bàn giao các sản phẩm thuộc dự án Southgate và Nam Long Cần Thơ. Trong quý, NLG đã ký hợp đồng chuyển nhượng 15.1% cổ phần tại dự án Izumi cho đối tác Nhật Bản - Tokyu Corporation và lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng này sẽ được ghi nhận vào doanh thu tài chính của NLG trong Q3/25. 

MBS cũng kỳ vọng PDR sẽ ghi nhận lợi nhuận từ thương vụ bán 80% cổ phần tại dự án Thuận An 1. Trước đó vào đầu tháng 9/2025, doanh nghiệp đã có những tín hiệu đầu tiên khi công bố quyết định thành lập Công ty TNHH Đầu tư BĐS cao tầng Thuận An 1, trong đó PDR sở hữu 99%. Cũng trong quý này, doanh nghiệp mở bán đợt mới của dự án Bắc Hà Thanh - Quy Nhơn Iconic, kỳ vọng hỗ trợ tích cực cho lợi nhuận của doanh nghiệp trong Q4/25 và năm 2026.

Hàng không HVN gây chú ý khi tăng trưởng ước tính 171%. Sản lượng hành khách quý 3 ước tăng 10% so với cùng kỳ. Giá nhiên liệu bay tăng 10% so với quý trước và đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận tăng mạnh từ nền thấp cùng kỳ.

Trong khi đó, FPT mờ nhạt khi chỉ tăng 16%. Trong 8 tháng năm 2025 tăng trưởng lợi nhuận chỉ còn 18,6% từ mức 20,7% trong 6 tháng năm 2025, yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm chủ yếu là do kết quả kinh doanh kém tích cực mảng Công nghệ thông tin nước ngoài. Mặc dù doanh thu ký mới đã có sự cải thiện với hai hợp đồng lớn liên tiếp trong Q3/25, đây sẽ chủ yếu là động lực cho các tháng cuối năm và 2026. 

Chuyên gia: Tổ chức trong nước đang chi phối thanh khoản, VN-Index có thể lên 2100 điểm

10:26, 26/09/2025

Chuyên gia: Tổ chức trong nước đang chi phối thanh khoản, VN-Index có thể lên 2100 điểm

Ước tính lợi nhuận nhóm ngân hàng tăng 21,5% trong quý 3, có nhà băng tăng tới 44%

10:11, 26/09/2025

Ước tính lợi nhuận nhóm ngân hàng tăng 21,5% trong quý 3, có nhà băng tăng tới 44%

Nhu cầu dùng điện tăng mạnh, một doanh nghiệp điện được dự báo lợi nhuận tăng 1.308% trong quý 3

13:57, 25/09/2025

Nhu cầu dùng điện tăng mạnh, một doanh nghiệp điện được dự báo lợi nhuận tăng 1.308% trong quý 3

Từ khóa:

kết quả kinh doanh quý 3/2025 lợi nhuận doanh nghiệp

Đọc thêm

Dòng tiền quá yếu, cổ phiếu giảm diện rộng, khối ngoại tiếp tục rút ròng ngàn tỷ

Dòng tiền quá yếu, cổ phiếu giảm diện rộng, khối ngoại tiếp tục rút ròng ngàn tỷ

Thị trường suy yếu đáng kể trong phiên sáng nay khi dòng tiền từ chối mua giá cao. Trọn thời gian giao dịch độ rộng đều nghiêng về phía giảm trong khi thanh khoản sàn HoSE thấp hơn sáng hôm qua tới 29%. Đặc biệt khối ngoại có phiên giải ngân tệ nhất 6 tháng.

Mỹ chuẩn bị áp thuế quan lên một loạt hàng hóa

Mỹ chuẩn bị áp thuế quan lên một loạt hàng hóa

Kế hoạch này được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald thông báo mở cuộc điều ra để đánh thuế quan với robot, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế...

Lợi thế của VPBankS trong phát triển nền tảng công nghệ

Lợi thế của VPBankS trong phát triển nền tảng công nghệ

Công nghệ đang trở thành yếu tố then chốt định hình vị thế công ty chứng khoán. Kế thừa kinh nghiệm chuyển đổi số từ ngân hàng mẹ VPBank cùng chiến lược đầu tư nghiêm túc vào công nghệ, VPBankS khẳng định vai trò tiên phong số hóa toàn diện, tạo bệ phóng cho tăng trưởng bền vững và nâng tầm trải nghiệm đầu tư.

Chuyên gia: Tổ chức trong nước đang chi phối thanh khoản, VN-Index có thể lên 2100 điểm

Chuyên gia: Tổ chức trong nước đang chi phối thanh khoản, VN-Index có thể lên 2100 điểm

Chúng ta đang có một lực lượng mới tham gia thị trường và dòng tiền thông minh đến từ chính những doanh nghiệp nội. Đây là một tín hiệu rất tích cực và dòng tiền dự kiến sẽ tiếp tục ở lại thị trường trong giai đoạn tới...

Ước tính lợi nhuận nhóm ngân hàng tăng 21,5% trong quý 3, có nhà băng tăng tới 44%

Ước tính lợi nhuận nhóm ngân hàng tăng 21,5% trong quý 3, có nhà băng tăng tới 44%

MBS dự báo lợi nhuận sau thuế các ngân hàng niêm yết theo dõi sẽ tăng khoảng 21,5% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, khả quan hơn so với mức 18,7% trong quý 2/2025.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Dân sinh

2

Tạm đóng cửa một năm sân bay Cà Mau để thi công nâng cấp mở rộng

Đầu tư

3

Bệnh viện tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

Sức khỏe

4

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Thế giới

5

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy