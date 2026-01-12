Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao nhờ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu thuận lợi

Năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng nổi bật của công nghiệp Nghệ An khi Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16,5%, đưa địa phương vào nhóm 4 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng cao nhất cả nước...

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, chỉ số IIP của Nghệ An năm 2025 tăng 16,5%, chỉ đứng sau Phú Thọ (26,4%), Ninh Bình (22,8%) và Bắc Ninh (17,1%). Với kết quả này, Nghệ An tiếp tục nằm trong nhóm 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao nhất cả nước.

Cùng nhóm này còn có Thanh Hóa tăng 15,8%, Đồng Nai tăng 15,2%, Hải Phòng tăng 15,1%, Quảng Ninh và Tây Ninh cùng tăng 14,9%, An Giang tăng 14,3%. Đây là nhóm địa phương có quy mô sản xuất công nghiệp lớn và duy trì được đà phục hồi khá vững chắc trong năm qua.

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Nghệ An duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực. Các ngành công nghiệp chủ lực như chế biến, chế tạo; sản xuất vật liệu xây dựng; đồ uống và thực phẩm tiếp tục tăng trưởng ổn định, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò trụ cột khi nhiều dự án sản xuất đi vào hoạt động ổn định, công suất được nâng dần, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng duy trì mức tăng khá nhờ nhu cầu xây dựng trong và ngoài tỉnh tăng trở lại.

Hoạt động sản xuất đồ uống và thực phẩm cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, nhất là trong những tháng cuối năm khi sức mua nội địa phục hồi rõ nét, góp phần thúc đẩy sản lượng và doanh thu của doanh nghiệp.

Riêng tháng 12/2025, chỉ số IIP của Nghệ An tăng 17,64% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ vào giai đoạn cuối năm.

Dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An. Ảnh: Thành Cường.

Trong cơ cấu các ngành, công nghiệp khai khoáng tăng 21,14%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 18,01%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,58%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,33%.

Theo Thống kê tỉnh Nghệ An, mức tăng cao trong tháng 12/2025 chủ yếu đến từ sự phục hồi mạnh của tiêu dùng nội địa, cùng với điều kiện xuất khẩu thuận lợi tại các thị trường chủ lực. Nhiều doanh nghiệp tranh thủ thời điểm cuối năm để đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng đơn hàng phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Cùng với đó, hạ tầng công nghiệp, logistics và nguồn cung năng lượng được bảo đảm ổn định cũng góp phần giúp hoạt động sản xuất diễn ra thông suốt, hạn chế gián đoạn trong cao điểm cuối năm.

Thống kê cho thấy nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực của Nghệ An ghi nhận mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Cụ thể, sản phẩm dock sạc đạt khoảng 2,6 triệu cái, tăng 55,75%; sợi đạt 300 tấn, tăng 47,78%; tai nghe không nối với micro đạt 8,6 triệu cái, tăng 31,91%.

Bên cạnh đó, sản lượng điện đạt 249 triệu kWh, tăng 22,34%; xi măng đạt 851,8 nghìn tấn, tăng 21,21%. Đây là những nhóm sản phẩm có nhu cầu thị trường ổn định, đóng vai trò quan trọng trong giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Sự tăng trưởng đồng đều ở nhiều nhóm sản phẩm cho thấy cơ cấu công nghiệp của Nghệ An ngày càng đa dạng, giảm dần sự phụ thuộc vào một vài ngành truyền thống, qua đó nâng cao khả năng chống chịu trước biến động thị trường.

Tính chung cả năm 2025, trong các ngành công nghiệp của Nghệ An, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ghi nhận mức tăng cao nhất, đạt 25,84%. Tiếp đến là công nghiệp khai khoáng tăng 21,85%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,21%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,81%.