Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thủ tướng yêu cầu ứng phó với siêu bão Ragasa phải ở mức cao nhất

Chu Khôi

22/09/2025, 15:47

Tối 22/9/2025, siêu bão Ragasa sẽ chính thức đi vào biển Đông, với sức gió mạnh nhất lên đến cấp 17. Đây được đánh giá là cơn bão có cường độ cực mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam.

Dự báo đường đi của siêu bão Ragasa.
Dự báo đường đi của siêu bão Ragasa.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ, ngành, địa phương từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt triển khai biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa.

SỨC GIÓ TƯƠNG ĐƯƠNG HOẶC MẠNH HƠN BÃO YAGI

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng 22/9/2025, bão Ragasa hoạt động ở vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines), tâm bão ở khoảng 19,3 độ vĩ Bắc; 123,1 độ kinh Đông, cách Luzon khoảng 200 km về phía đông bắc. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Dự báo tối 22/9, bão sẽ đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Ragasa được nhận định duy trì cường độ cực đại cấp 16–17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22–23/9, sóng biển cao trên 10 m, gây biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền.

So với bão Yagi năm 2024 – vốn đã gây thiệt hại nghiêm trọng – Ragasa được đánh giá có sức gió tương đương hoặc mạnh hơn. Từ ngày 24/9, bão khả năng suy yếu dần, nhưng vẫn đạt cấp 12–14 khi đi qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc), tiến vào Vịnh Bắc Bộ và có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta trong ngày 25/9, tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Công điện nhấn mạnh: đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, phạm vi gió mạnh rất rộng (từ vĩ tuyến 18 trở ra), nguy cơ kèm theo dông lốc, mưa lớn ngay cả khi tâm bão còn cách xa 300–400 km. Khả năng cao bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, song diễn biến vẫn còn phức tạp, đòi hỏi các địa phương, ngành chức năng và người dân phải tuyệt đối không chủ quan.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan tuyệt đối không được lơ là, phải tổ chức theo dõi, cập nhật sát sao diễn biến bão; khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó theo tinh thần “từ sớm, từ xa”, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạm dừng những cuộc họp chưa cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống bão.

Trong đó, ưu tiên nhiệm vụ rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền: Kiểm đếm toàn bộ phương tiện hoạt động trên biển, ven bờ, thông tin kịp thời để chủ tàu biết đường đi, hướng di chuyển của bão; tổ chức di chuyển tránh trú an toàn, không để tàu thuyền ở trong vùng nguy hiểm. Tùy tình hình cụ thể, các địa phương quyết định hạn chế hoặc cấm tàu thuyền ra khơi; kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ khi bão gây gió mạnh, mưa lớn nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Đối với trên bờ, đảo và đất liền, khẩn trương gia cố nhà cửa, hạ tầng, đê điều, hạn chế thiệt hại nông nghiệp; hỗ trợ người dân thu hoạch sớm sản phẩm nông nghiệp theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Các địa phương cần phải chuẩn bị phương án sơ tán dân: Rà soát lực lượng, phương tiện, sẵn sàng di dời dân ở nơi không an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp; chủ động cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu.

HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT ĐỂ GIẢM THIỂU THIỆT HẠI

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Chỉ đạo cơ quan khí tượng theo dõi chặt chẽ, tham khảo dự báo quốc tế; cảnh báo sớm, chính xác; chủ động phương án bảo đảm an toàn cho tàu cá, đê điều, hồ đập, sản xuất nông nghiệp; phối hợp ngành công thương điều hành an toàn hệ thống liên hồ chứa.

Bộ Xây dựng: Rà soát công trình xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông, hạ tầng; phối hợp lực lượng tìm kiếm cứu nạn bố trí phương tiện tại các điểm trọng yếu.

Bộ Công Thương: Đảm bảo an toàn hoạt động khai thác dầu khí, mỏ hầm lò, hồ đập thủy điện, hệ thống điện; đồng thời bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tăng giá.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Bộ Khoa học và Công nghệ: Chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông triển khai phương án bảo vệ hạ tầng, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, khắc phục nhanh khi có sự cố.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế: Đảm bảo an toàn cho học sinh, cơ sở giáo dục; duy trì hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh, sớm phục hồi dịch vụ y tế sau bão.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tập trung bảo vệ an toàn khách du lịch, đặc biệt tại các điểm biển, đảo, ven biển.

Cơ quan truyền thông trung ương: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân cùng các phương tiện truyền thông tăng cường thời lượng phát sóng, cập nhật liên tục diễn biến bão, chỉ đạo của Chính phủ và kỹ năng ứng phó cho người dân.

Bộ Công Thương yêu cầu sớm cấp điện trở lại cho các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5

14:07, 27/08/2025

Bộ Công Thương yêu cầu sớm cấp điện trở lại cho các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

11:10, 26/08/2025

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Cưỡng chế các tàu, thuyền ra khỏi vùng biển nguy hiểm do bão số 3

15:04, 21/07/2025

Cưỡng chế các tàu, thuyền ra khỏi vùng biển nguy hiểm do bão số 3

Từ khóa:

Bão Ragasa dân sinh siêu bão thị trường Vneconomy

Đọc thêm

“150 năm di sản vươn cao” - SABECO đồng hành cùng ngành bia Việt Nam

“150 năm di sản vươn cao” - SABECO đồng hành cùng ngành bia Việt Nam

Năm 2025, ngành bia Việt Nam đánh dấu hành trình 150 năm phát triển, trở thành một di sản gắn liền với văn hóa thưởng thức và ăn mừng của người Việt. Nhân cột mốc đáng nhớ này, SABECO tôn vinh hành trình đáng tự hào của ngành bia Việt Nam với tinh thần kiên cường, đoàn kết, và tiến bộ, đã làm nên bản sắc Việt suốt 150 năm qua.

Xuất khẩu rau quả lập kỷ lục mới

Xuất khẩu rau quả lập kỷ lục mới

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang tạo dấu ấn mạnh mẽ với mức tăng trưởng ngoạn mục. Ước tính tháng 9/2025, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,3 tỷ USD - cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này mở ra triển vọng ngành rau quả cán mốc 8 tỷ USD trong năm nay, vượt xa thành tích của năm 2024...

Chăn nuôi giảm phát thải khí nhà kính

Chăn nuôi giảm phát thải khí nhà kính

Chăn nuôi phát thải lượng khí nhà kính rất lớn, trong đó phần lớn là từ quá trình hô hấp, tiêu hóa và chất thải của vật nuôi. Một số doanh nghiệp đã chủ động áp dụng công nghệ kiểm soát chỉ số carbon trong sản xuất thức ăn, đồng thời xây dựng hệ thống xử lý chất thải bằng biogas, đệm lót sinh học, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam

Ngày 21/9/2025, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025 phát hành ngày 22/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“150 năm di sản vươn cao” - SABECO đồng hành cùng ngành bia Việt Nam

Thị trường

2

Tập đoàn Singapore đầu tư dự án điện gió hơn 5.700 tỷ đồng tại Gia Lai

Nhà đầu tư

3

"Sốt" vàng ở Indonesia, ngân hàng nhận gửi hơn 1,3 tấn sau nửa năm

Thế giới

4

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

Thế giới

5

Kế hoạch thu phí thị thực H-1B của Mỹ có thể khiến doanh nghiệp tốn thêm 14 tỷ USD/năm

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy