Thủ tướng yêu cầu ứng phó với siêu bão Ragasa phải ở mức cao nhất

Tối 22/9/2025, siêu bão Ragasa sẽ chính thức đi vào biển Đông, với sức gió mạnh nhất lên đến cấp 17. Đây được đánh giá là cơn bão có cường độ cực mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ, ngành, địa phương từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt triển khai biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa.

SỨC GIÓ TƯƠNG ĐƯƠNG HOẶC MẠNH HƠN BÃO YAGI

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng 22/9/2025, bão Ragasa hoạt động ở vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines), tâm bão ở khoảng 19,3 độ vĩ Bắc; 123,1 độ kinh Đông, cách Luzon khoảng 200 km về phía đông bắc. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Dự báo tối 22/9, bão sẽ đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Ragasa được nhận định duy trì cường độ cực đại cấp 16–17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22–23/9, sóng biển cao trên 10 m, gây biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền.

So với bão Yagi năm 2024 – vốn đã gây thiệt hại nghiêm trọng – Ragasa được đánh giá có sức gió tương đương hoặc mạnh hơn. Từ ngày 24/9, bão khả năng suy yếu dần, nhưng vẫn đạt cấp 12–14 khi đi qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc), tiến vào Vịnh Bắc Bộ và có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta trong ngày 25/9, tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Công điện nhấn mạnh: đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, phạm vi gió mạnh rất rộng (từ vĩ tuyến 18 trở ra), nguy cơ kèm theo dông lốc, mưa lớn ngay cả khi tâm bão còn cách xa 300–400 km. Khả năng cao bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, song diễn biến vẫn còn phức tạp, đòi hỏi các địa phương, ngành chức năng và người dân phải tuyệt đối không chủ quan.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan tuyệt đối không được lơ là, phải tổ chức theo dõi, cập nhật sát sao diễn biến bão; khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó theo tinh thần “từ sớm, từ xa”, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạm dừng những cuộc họp chưa cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống bão.

Trong đó, ưu tiên nhiệm vụ rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền: Kiểm đếm toàn bộ phương tiện hoạt động trên biển, ven bờ, thông tin kịp thời để chủ tàu biết đường đi, hướng di chuyển của bão; tổ chức di chuyển tránh trú an toàn, không để tàu thuyền ở trong vùng nguy hiểm. Tùy tình hình cụ thể, các địa phương quyết định hạn chế hoặc cấm tàu thuyền ra khơi; kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ khi bão gây gió mạnh, mưa lớn nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Đối với trên bờ, đảo và đất liền, khẩn trương gia cố nhà cửa, hạ tầng, đê điều, hạn chế thiệt hại nông nghiệp; hỗ trợ người dân thu hoạch sớm sản phẩm nông nghiệp theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Các địa phương cần phải chuẩn bị phương án sơ tán dân: Rà soát lực lượng, phương tiện, sẵn sàng di dời dân ở nơi không an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp; chủ động cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu.

HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT ĐỂ GIẢM THIỂU THIỆT HẠI

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Chỉ đạo cơ quan khí tượng theo dõi chặt chẽ, tham khảo dự báo quốc tế; cảnh báo sớm, chính xác; chủ động phương án bảo đảm an toàn cho tàu cá, đê điều, hồ đập, sản xuất nông nghiệp; phối hợp ngành công thương điều hành an toàn hệ thống liên hồ chứa.

Bộ Xây dựng: Rà soát công trình xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông, hạ tầng; phối hợp lực lượng tìm kiếm cứu nạn bố trí phương tiện tại các điểm trọng yếu.

Bộ Công Thương: Đảm bảo an toàn hoạt động khai thác dầu khí, mỏ hầm lò, hồ đập thủy điện, hệ thống điện; đồng thời bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tăng giá.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Bộ Khoa học và Công nghệ: Chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông triển khai phương án bảo vệ hạ tầng, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, khắc phục nhanh khi có sự cố.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế: Đảm bảo an toàn cho học sinh, cơ sở giáo dục; duy trì hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh, sớm phục hồi dịch vụ y tế sau bão.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tập trung bảo vệ an toàn khách du lịch, đặc biệt tại các điểm biển, đảo, ven biển.

Cơ quan truyền thông trung ương: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân cùng các phương tiện truyền thông tăng cường thời lượng phát sóng, cập nhật liên tục diễn biến bão, chỉ đạo của Chính phủ và kỹ năng ứng phó cho người dân.