Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay
Chu Minh Khôi
15/05/2026, 15:51
Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường và khó lường, báo chí được xác định là lực lượng quan trọng trong công tác cảnh báo, định hướng dư luận và hỗ trợ ứng phó thiên tai. Cùng với đó, hệ thống pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai cũng đang được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương.
Chiều
15/5/2026 tại Thái Nguyên, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp
cùng Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức Hội thảo tập huấn với chủ đề: “Kỹ
năng tác nghiệp an toàn trong thiên tai cho đội ngũ phóng viên chuyên trách
phòng, chống thiên tai khu vực miền Bắc”.
THIÊN
TAI CỰC ĐOAN ĐẶT RA YÊU CẦU TÁC NGHIỆP AN TOÀN
Ông
Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai nhận
định trong bối cảnh thiên tai tại Việt Nam ngày càng diễn biến cực đoan, bất
thường và khó lường, báo chí được xác định là lực lượng giữ vai trò đặc biệt
quan trọng trong công tác thông tin, cảnh báo sớm, định hướng dư luận và lan tỏa
các thông điệp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo
ông Nguyễn Văn Tiến, trong những thời điểm mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất hay
thiên tai khẩn cấp, người dân cần nhất là các thông tin nhanh chóng, chính xác
và đáng tin cậy để chủ động sơ tán, tìm nơi tránh trú, bảo vệ tính mạng và tài
sản. Trong bối cảnh đó, báo chí giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa cơ quan
chỉ đạo, lực lượng chức năng với cộng đồng, giúp chuyển tải kịp thời các thông
tin cảnh báo, hướng dẫn ứng phó và cập nhật diễn biến thiên tai.
Cục
Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai ghi nhận trong nhiều năm qua, không
ít phóng viên đã bám sát hiện trường, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt
và nguy hiểm để phản ánh trung thực diễn biến thiên tai tại các địa phương. Những
hình ảnh, bản tin từ vùng bão lũ không chỉ góp phần hỗ trợ công tác chỉ đạo điều
hành mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng hỗ trợ người dân vùng
bị ảnh hưởng.
Tuy
nhiên, theo ông Nguyễn Văn Tiến, phía sau mỗi bản tin từ tâm bão, vùng ngập lụt
hay khu vực sạt lở là rất nhiều hiểm nguy đối với người làm báo. Phóng viên thường
phải tác nghiệp trong điều kiện địa hình nguy hiểm, thời tiết cực đoan, nguy cơ
mất an toàn cao nhưng vẫn phải bảo đảm thông tin liên tục, chính xác và khách
quan. Chính vì vậy, kỹ năng tác nghiệp an toàn được xem là yếu tố tiên quyết để
duy trì hoạt động báo chí hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm trong thiên tai.
Theo
thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, trung bình giai đoạn
2006-2025, thiên tai làm khoảng 317 người chết và mất tích mỗi năm, thiệt hại
kinh tế tương đương từ 1-1,5% GDP. Năm 2025 được đánh giá là năm thiên tai đặc
biệt khốc liệt khi trên Biển Đông xuất hiện tới 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới,
vượt kỷ lục năm 2017. Trong đó, bão số 9 (Ragasa) đạt cấp siêu bão cấp 17, trở
thành cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận trên Biển Đông. Thiên
tai năm 2025 đã làm 484 người chết và mất tích, hơn 800 người bị thương, thiệt
hại kinh tế trên 104.733 tỷ đồng.
HOÀN
THIỆN PHÁP LUẬT THÍCH ỨNG YÊU CẦU PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Trong
bối cảnh thiên tai ngày càng phức tạp, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận
213-KL/TW yêu cầu triển khai đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống
thiên tai. Trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực chỉ đạo
điều hành, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác dự báo,
cảnh báo thiên tai; đầu tư hạ tầng chống chịu thiên tai; đồng thời tăng cường
tuyên truyền, nâng cao kỹ năng ứng phó cho cộng đồng.
Bộ
Nông nghiệp và Môi trường hiện cũng đang xây dựng, hoàn thiện các chính sách sửa
đổi Luật Phòng, chống thiên tai theo hướng phân định rõ trách nhiệm các cơ
quan, bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong quy hoạch phát triển kinh tế
- xã hội và thống nhất cơ chế huy động nguồn lực ứng phó, khắc phục hậu quả
thiên tai.
Cùng
với đó, hệ thống pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai đang được sửa đổi
toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý và
thích ứng với tình hình mới. Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống
thiên tai, từ tháng 3/2025 đến nay, nhiều đạo luật quan trọng như Luật Tổ chức
Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Đất đai, Luật Xây dựng… đã
được sửa đổi, bổ sung đồng bộ. Riêng năm 2025, Chính phủ trình Quốc hội ban
hành khoảng 102 luật và nghị quyết, được đánh giá là khối lượng văn bản lớn nhất
từ trước đến nay.
Trong
lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, hệ thống pháp luật được rà soát, điều
chỉnh theo hai giai đoạn trước và sau ngày 1/7/2025. Để bảo đảm mô hình chính
quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và
Môi trường đã ban hành nhiều nghị định, thông tư nhằm phân cấp, phân quyền mạnh
cho địa phương. Theo đó, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện đã được chuyển
giao cho cấp xã thực hiện.
Đáng
chú ý, Nghị định 131/2025/NĐ-CP quy định UBND cấp xã thực hiện 11 nhiệm vụ, Chủ
tịch UBND cấp xã thực hiện 7 nhiệm vụ trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống
thiên tai. Nghị định 136/2025/NĐ-CP cũng phân quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh
phê duyệt một số dự án liên quan đến bãi sông, bãi nổi và cù lao.
Từ
sau ngày 1/7/2025, đã có 17 văn bản pháp luật được sửa đổi, bổ sung, gồm 2 luật,
7 nghị định và 8 thông tư. Quốc hội cũng thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai nhằm bảo đảm tính thống nhất
của hệ thống pháp luật và tháo gỡ các bất cập trong thực tiễn quản lý.
Trong
thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ
tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và dự kiến xây dựng luật thay thế
Luật Đê điều cùng Luật Phòng, chống thiên tai hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu
phát triển trong giai đoạn mới.
Theo
nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2026 thời tiết
và thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp dưới tác động của hiện tượng El Nino.
Từ tháng 6-9/2026, ENSO được dự báo chuyển dần sang trạng thái El Nino với xác
suất 85-95%, trong đó khoảng 20-25% khả năng đạt cường độ mạnh. Cơ
quan khí tượng nhận định, năm El Nino thường có ít bão và áp thấp nhiệt đới hơn
trung bình nhiều năm, song nguy cơ xuất hiện bão mạnh, quỹ đạo bất thường vẫn
cao. Mùa bão trên Biển Đông dự kiến bắt đầu từ tháng 6/2026. Năm 2026, nhiệt độ
trung bình cả nước có thể cao hơn 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, lượng
mưa nhiều nơi thiếu hụt 25-50%, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm
nhập mặn, đặc biệt tại Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Các địa phương cũng cần
đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng trong mùa mưa lũ.
Australia và UNDP hỗ trợ Thái Nguyên xây dựng nhà chống chịu thiên tai
08:45, 08/05/2026
Hà Tĩnh chi hơn 671 tỷ đồng vực dậy sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai
07:45, 08/05/2026
Cần xây dựng bức tranh tổng thể về thiên tai trên cả nước trong 10-15 năm gần đây
23:42, 06/05/2026
Đọc thêm
Đông Nam Á thành điểm đến mới của ngành thiết bị giặt là
Không còn là ngành dịch vụ vận hành nhỏ lẻ, thị trường giặt là đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới khi xu hướng tự động hóa và dịch chuyển chuỗi cung ứng tạo thêm lực đẩy cho dòng vốn đầu tư...
Phát động và công bố chuỗi sự kiện quan trọng của ngành Công Thương
Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026, Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ và công bố Ngày Logistics Việt Nam là những hoạt động có ý nghĩa chính trị và thực tiễn sâu sắc, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng phát triển của toàn ngành Công Thương....
Áp lực tồn kho và đường nhập lậu đang gây áp lực lớn lên ngành mía đường
Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tính đến giữa tháng 5/2026, ngành đường Việt Nam cơ bản hoàn tất vụ ép niên vụ 2025-2026. Lũy kế đến ngày 30/4/2026. toàn ngành đã ép khoảng 11,106 triệu tấn mía, sản xuất được khoảng 1,06 triệu tấn đường các loại. Đây là nguồn cung lớn trong bối cảnh thị trường tiêu thụ chậm, khiến áp lực tồn kho và cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng.
VCCI công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025, ra mắt phiên bản PCI 2.0 và BPI
Ngày 15/5/2026 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025)...
Gần 1.000 cửa hàng PVOIL bán xăng E10 từ ngày 15/5, phủ sóng toàn quốc
Hoàn tất chuyển đổi hạ tầng, kiểm soát chất lượng toàn chuỗi và nâng công suất pha chế lên gần 4 triệu m3/năm, PVOIL sẵn sàng đưa xăng sinh học E10 vào kinh doanh đại trà trên toàn quốc.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: