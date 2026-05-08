Thứ Sáu, 08/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Hà Tĩnh chi hơn 671 tỷ đồng vực dậy sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai

Nguyễn Thuấn

08/05/2026, 07:45

Sau những đợt mưa bão liên tiếp trong năm 2025 khiến nhiều vùng quê ở Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề, tỉnh này vừa quyết định phân bổ hơn 671,2 tỷ đồng để hỗ trợ khôi phục sản xuất. Nguồn kinh phí lớn được kỳ vọng sẽ giúp người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục đồng ruộng và tái thiết sinh kế sau thiên tai.

Mưa lũ trong năm 2025 khiến nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp tại Hà Tĩnh bị thiệt hại.
Mưa lũ trong năm 2025 khiến nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp tại Hà Tĩnh bị thiệt hại.

Theo quyết định vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, tổng kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai năm 2025 là 671.212.000.000 đồng. Nguồn lực này sẽ được phân bổ về các xã, phường để triển khai hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Khoản hỗ trợ tập trung cho các khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão số 5, bão số 6, bão số 10 cùng nhiều đợt mưa lũ, thời tiết cực đoan xảy ra trong năm qua. Đây là thời điểm nhiều diện tích lúa, hoa màu, ao nuôi thủy sản và hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Hà Tĩnh bị hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân.

Để nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, thẩm định và phê duyệt danh sách hỗ trợ cụ thể đến từng hộ dân, tổ chức và cá nhân bị thiệt hại. Việc xác định mức độ thiệt hại phải bảo đảm chính xác, tránh trùng lặp về diện tích, giá trị và đối tượng được hỗ trợ.

Các chính sách, mức hỗ trợ cũng phải được công khai rộng rãi tại địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân theo dõi, giám sát. Trước khi thực hiện chi trả, các xã, phường có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị phát sinh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng thời yêu cầu việc quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí phải thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, bảo đảm hỗ trợ được triển khai kịp thời, minh bạch và đúng mục đích.

Trong quá trình triển khai, Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu phân bổ nguồn vốn; phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XII thực hiện cấp phát, giải ngân cho các địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo theo quy định.

Kho bạc Nhà nước khu vực XII sẽ phối hợp rà soát, xác nhận số liệu nhằm bảo đảm quá trình giải ngân diễn ra đúng quy định, kịp thời phục vụ công tác phục hồi sản xuất.

Đáng chú ý, UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về việc xác định thiệt hại, báo cáo số liệu, thẩm định hồ sơ cũng như chi trả kinh phí hỗ trợ cho người dân.

Năm 2025, Hà Tĩnh là một trong những địa phương chịu tác động nặng nề của thiên tai tại khu vực Bắc Trung Bộ. Nhiều đợt mưa lớn, bão lũ kéo dài không chỉ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân ở nhiều vùng nông thôn.

Thanh Hóa chi 118 tỷ đồng hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

09:27, 19/01/2026

Thanh Hóa chi 118 tỷ đồng hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Triển khai hỗ trợ nông dân Huế khôi phục sản xuất sau mưa lũ

15:30, 24/11/2025

Triển khai hỗ trợ nông dân Huế khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Từ khóa:

bão số 5 bão số 6 Hà Tĩnh hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh phí hỗ trợ nông nghiệp Phục hồi sản xuất nông nghiệp sinh kế người dân thiên tai năm 2025

Đọc thêm

Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 là sự kiện thương mại trọng điểm nhằm kết nối doanh nghiệp trong nước với các hệ thống phân phối và nhà nhập khẩu quốc tế, hướng tới mục tiêu xuất khẩu bền vững và nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới...

Chemetall ra mắt phòng thí nghiệm công nghệ xử lý bề mặt đầu tiên tại Việt Nam

Chemetall ra mắt phòng thí nghiệm công nghệ xử lý bề mặt đầu tiên tại Việt Nam

Phòng thí nghiệm xử lý bề mặt nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của ngành ô tô, xe máy, công nghiệp và tái chế nhựa tại Việt Nam…

Hoa Kỳ xem xét điều tra “kép” đối với máy nén khí Việt Nam

Hoa Kỳ xem xét điều tra “kép” đối với máy nén khí Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều tra phòng vệ thương mại đối với sản phẩm máy nén khí nhập khẩu từ Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc với cáo buộc gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa...

Thuốc lá lậu khiến ngân sách Nhà nước thất thu 5.000 - 6.000 tỷ đồng/năm

Thuốc lá lậu khiến ngân sách Nhà nước thất thu 5.000 - 6.000 tỷ đồng/năm

Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi và manh động, các chuyên gia cảnh báo tình trạng này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm mà còn bóp nghẹt các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường chế tài xử phạt được xem là "chìa khóa" để giải quyết tận gốc vấn đề này…

“Ngon, sạch và công bằng”: Triết lý Slow Food mở ra nhịp cầu hợp tác mới giữa Italia và Việt Nam

“Ngon, sạch và công bằng”: Triết lý Slow Food mở ra nhịp cầu hợp tác mới giữa Italia và Việt Nam

Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, thông điệp “chậm lại để sống chất lượng hơn” từ phong trào Slow Food đang vượt khỏi khuôn khổ một xu hướng ẩm thực để trở thành lời nhắc về cách con người ứng xử với thực phẩm, môi trường và cộng đồng. Chính từ những giá trị tưởng chừng giản đơn ấy, một nhịp cầu hợp tác mới giữa Italia và Việt Nam đang được hình thành bền vững hơn, nhân văn hơn và giàu bản sắc hơn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Số người siêu giàu ở châu Âu tăng 26% sau 5 năm, dẫn đầu là Đức

Thế giới

2

Nhiều nghiên cứu dược phẩm mới hướng tới chữa đột quỵ

Sức khỏe

3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Ấn Độ

Tiêu điểm

4

Cá nhân mua ròng gần 1.000 tỷ đồng, gom nhiều nhất FPT

Chứng khoán

5

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Doanh nghiệp Việt cần tiên phong làm chủ AI, UAV chiến lược

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy