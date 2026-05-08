Hà Tĩnh chi hơn 671 tỷ đồng vực dậy sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai

Sau những đợt mưa bão liên tiếp trong năm 2025 khiến nhiều vùng quê ở Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề, tỉnh này vừa quyết định phân bổ hơn 671,2 tỷ đồng để hỗ trợ khôi phục sản xuất. Nguồn kinh phí lớn được kỳ vọng sẽ giúp người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục đồng ruộng và tái thiết sinh kế sau thiên tai.

Theo quyết định vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, tổng kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai năm 2025 là 671.212.000.000 đồng. Nguồn lực này sẽ được phân bổ về các xã, phường để triển khai hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Khoản hỗ trợ tập trung cho các khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão số 5, bão số 6, bão số 10 cùng nhiều đợt mưa lũ, thời tiết cực đoan xảy ra trong năm qua. Đây là thời điểm nhiều diện tích lúa, hoa màu, ao nuôi thủy sản và hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Hà Tĩnh bị hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân.

Để nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, thẩm định và phê duyệt danh sách hỗ trợ cụ thể đến từng hộ dân, tổ chức và cá nhân bị thiệt hại. Việc xác định mức độ thiệt hại phải bảo đảm chính xác, tránh trùng lặp về diện tích, giá trị và đối tượng được hỗ trợ.

Các chính sách, mức hỗ trợ cũng phải được công khai rộng rãi tại địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân theo dõi, giám sát. Trước khi thực hiện chi trả, các xã, phường có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị phát sinh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng thời yêu cầu việc quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí phải thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, bảo đảm hỗ trợ được triển khai kịp thời, minh bạch và đúng mục đích.

Trong quá trình triển khai, Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu phân bổ nguồn vốn; phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XII thực hiện cấp phát, giải ngân cho các địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo theo quy định.

Kho bạc Nhà nước khu vực XII sẽ phối hợp rà soát, xác nhận số liệu nhằm bảo đảm quá trình giải ngân diễn ra đúng quy định, kịp thời phục vụ công tác phục hồi sản xuất.

Đáng chú ý, UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về việc xác định thiệt hại, báo cáo số liệu, thẩm định hồ sơ cũng như chi trả kinh phí hỗ trợ cho người dân.

Năm 2025, Hà Tĩnh là một trong những địa phương chịu tác động nặng nề của thiên tai tại khu vực Bắc Trung Bộ. Nhiều đợt mưa lớn, bão lũ kéo dài không chỉ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân ở nhiều vùng nông thôn.