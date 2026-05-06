Cần xây dựng bức tranh tổng thể về thiên tai trên cả nước trong 10-15 năm gần đây
Tùng Dương
06/05/2026, 23:42
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu phải rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. “Không thể nói chung chung, phải chỉ rõ xảy ra ở đâu, bao nhiêu điểm, bao nhiêu km, thuộc địa phương nào?”...
Ngày 6/5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt
Hùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW
ngày 24/4/2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn
hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035; đồng thời
đánh giá 2 năm thực hiện đề án “Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh
lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông
Cửu Long đến năm 2030”.
Qua báo cáo và ý kiến thảo luận, Bộ trưởng đánh giá cao tinh
thần tham mưu của các đơn vị, song cũng thẳng thắn chỉ ra việc nắm tình hình còn
chưa sâu sát. Do đó, ông Hùng đề nghị các cơ quan tham mưu cần nắm chắc nội
dung công việc thì mới có thể giải quyết hiệu quả. Theo Bộ trưởng, khi đã nắm
chắc, nếu tập trung quyết liệt thì hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt, thậm chí
vượt mục tiêu.
Đối với các đề án lớn như đề án 1 triệu hecta lúa phát thải
thấp, cầu đánh giá khách quan, đầy đủ, trên tinh thần trách nhiệm tập thể.
Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phải hành động ngay, trước hết
là công tác quán triệt Kết luận 26. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần
được triển khai bài bản, sâu rộng đến từng cấp, từng tổ chức.
Theo đó, Bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch riêng, tổ chức
quán triệt trong toàn hệ thống từ cấp bộ đến chi bộ, bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ,
tránh hình thức. Một trong những nội dung trọng tâm tiếp theo là khẩn trương hoàn thiện chương
trình hành động của Chính phủ. Chương trình hành động phải bảo đảm nguyên tắc
“rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”. Các nội dung liên
ngành cần phân công cụ thể, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót.
Ngoài ra, cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính
sách; đổi mới cách tiếp cận trong đầu tư, quản lý tài nguyên; phát triển khoa học
công nghệ; tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế.
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải rà
soát, tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở,
ngập úng, hạn hán.
Ông Hùng đề nghị cần xây dựng bức tranh tổng thể trong 10
-15 năm gần đây về tình trạng thiên tai trên phạm vi cả nước nói chung và vùng đồng
bằng sông Cửu Long nói riêng, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như hệ thống
sông, vùng ven biển, khu dân cư. Cùng với đó cần phân tích rõ nguyên nhân, trong
đó có tác động của con người như khai thác cát, khai thác nước ngầm, thay đổi
dòng chảy...
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu kèm theo báo
cáo phải có bản đồ hệ thống sông, thể hiện rõ dòng chảy, các công trình như đê,
đập, các khu vực bị ảnh hưởng; từ đó phân tích khu vực thiếu cát, bồi lắng và đề
xuất giải pháp bảo đảm “sinh thủy” cho toàn hệ thống.
Liên quan đến triều cường, đây là thách thức hiện hữu, tác động
trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt tại các vùng đồng bằng, ven sông,
ven biển. Do đó, ông Hùng yêu cầu cần làm rõ giải pháp ứng phó, phân định rõ
trách nhiệm giữa các bộ, ngành, địa phương.
“Nếu biết tận dụng, điều kiện tự
nhiên có thể trở thành lợi thế để phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch gắn với
môi trường sông nước. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi quy hoạch bài bản, từ bố trí
dân cư đến tổ chức sinh kế phù hợp…”, ông Hùng nhấn mạnh.
Chống thiên tai từ sớm, lấy con người làm trung tâm
20:33, 01/04/2026
Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính giải quyết tổn thất, thiệt hại thiên tai
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long
Để triển khai hiệu quả Kết luận 26 của Bộ Chính trị về ứng phó sụt lún, sạt lở, hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị hoàn thiện chương trình hành động, rà soát dữ liệu thiên tai, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp đồng bộ, hướng tới phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ giảm mạnh cấp phòng trong các đơn vị trực thuộc
Khi thực hiện hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được sắp xếp tinh gọn, giảm 25/55 đầu mối, tương ứng tỷ lệ giảm 45,45%. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức gồm 29 đơn vị như quy định hiện nay gồm 6 đơn vị tham mưu tổng hợp, 19 cục quản lý chuyên ngành và 4 đơn vị sự nghiệp công lập để ổn định tổ chức...
Thanh kiểm tra các “điểm nóng” khai thác khoáng sản
Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các khu vực có hoạt động khoáng sản phức tạp, thường xuyên xảy ra khai thác trái phép, khu vực nhạy cảm về môi trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…
SMR: “quân bài chiến lược” đưa Nga tăng tốc trong cuộc đua điện hạt nhân thế hệ mới
Trong bối cảnh thế giới đối mặt với áp lực kép về an ninh năng lượng và giảm phát thải carbon, lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) đang nổi lên như một giải pháp mang tính đột phá. Với lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm triển khai thực tế và chiến lược xuất khẩu bài bản, Nga - thông qua Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Quốc gia Rosatom - đang từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này…
Đề xuất xã hội hóa đầu tư mạng lưới trạm sạc xe ô tô điện
Đề án phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe ô tô điện đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng theo hướng tổng thể, đồng bộ và xã hội hóa. Việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công - tư và các mô hình phù hợp khác là định hướng quan trọng trong phát triển hạ tầng trạm sạc thời gian tới...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: