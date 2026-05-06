Cần xây dựng bức tranh tổng thể về thiên tai trên cả nước trong 10-15 năm gần đây

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu phải rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. “Không thể nói chung chung, phải chỉ rõ xảy ra ở đâu, bao nhiêu điểm, bao nhiêu km, thuộc địa phương nào?”...

Ngày 6/5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/4/2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035; đồng thời đánh giá 2 năm thực hiện đề án “Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Qua báo cáo và ý kiến thảo luận, Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần tham mưu của các đơn vị, song cũng thẳng thắn chỉ ra việc nắm tình hình còn chưa sâu sát. Do đó, ông Hùng đề nghị các cơ quan tham mưu cần nắm chắc nội dung công việc thì mới có thể giải quyết hiệu quả. Theo Bộ trưởng, khi đã nắm chắc, nếu tập trung quyết liệt thì hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt, thậm chí vượt mục tiêu.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng: "Tinh thần của Kết luận 26 đã rất rõ, vấn đề là quyết tâm và cách làm”. Ảnh:Khương Trung

Đối với các đề án lớn như đề án 1 triệu hecta lúa phát thải thấp, cầu đánh giá khách quan, đầy đủ, trên tinh thần trách nhiệm tập thể.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phải hành động ngay, trước hết là công tác quán triệt Kết luận 26. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được triển khai bài bản, sâu rộng đến từng cấp, từng tổ chức.

Theo đó, Bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch riêng, tổ chức quán triệt trong toàn hệ thống từ cấp bộ đến chi bộ, bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, tránh hình thức. Một trong những nội dung trọng tâm tiếp theo là khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động của Chính phủ. Chương trình hành động phải bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”. Các nội dung liên ngành cần phân công cụ thể, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót.

Ngoài ra, cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; đổi mới cách tiếp cận trong đầu tư, quản lý tài nguyên; phát triển khoa học công nghệ; tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán.

Cần xây dựng bức tranh tổng thể trong 10 -15 năm gần đây về tình trạng thiên tai trên phạm vi cả nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Ảnh minh họa

Ông Hùng đề nghị cần xây dựng bức tranh tổng thể trong 10 -15 năm gần đây về tình trạng thiên tai trên phạm vi cả nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như hệ thống sông, vùng ven biển, khu dân cư. Cùng với đó cần phân tích rõ nguyên nhân, trong đó có tác động của con người như khai thác cát, khai thác nước ngầm, thay đổi dòng chảy...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu kèm theo báo cáo phải có bản đồ hệ thống sông, thể hiện rõ dòng chảy, các công trình như đê, đập, các khu vực bị ảnh hưởng; từ đó phân tích khu vực thiếu cát, bồi lắng và đề xuất giải pháp bảo đảm “sinh thủy” cho toàn hệ thống.

Liên quan đến triều cường, đây là thách thức hiện hữu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt tại các vùng đồng bằng, ven sông, ven biển. Do đó, ông Hùng yêu cầu cần làm rõ giải pháp ứng phó, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành, địa phương.

“Nếu biết tận dụng, điều kiện tự nhiên có thể trở thành lợi thế để phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch gắn với môi trường sông nước. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi quy hoạch bài bản, từ bố trí dân cư đến tổ chức sinh kế phù hợp…”, ông Hùng nhấn mạnh.