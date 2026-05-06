Thứ Tư, 06/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Cần xây dựng bức tranh tổng thể về thiên tai trên cả nước trong 10-15 năm gần đây

Tùng Dương

06/05/2026, 23:42

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu phải rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. “Không thể nói chung chung, phải chỉ rõ xảy ra ở đâu, bao nhiêu điểm, bao nhiêu km, thuộc địa phương nào?”...

Cần rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. Ảnh minh họa
Cần rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. Ảnh minh họa

Ngày 6/5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/4/2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035; đồng thời đánh giá 2 năm thực hiện đề án “Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Qua báo cáo và ý kiến thảo luận, Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần tham mưu của các đơn vị, song cũng thẳng thắn chỉ ra việc nắm tình hình còn chưa sâu sát. Do đó, ông Hùng đề nghị các cơ quan tham mưu cần nắm chắc nội dung công việc thì mới có thể giải quyết hiệu quả. Theo Bộ trưởng, khi đã nắm chắc, nếu tập trung quyết liệt thì hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt, thậm chí vượt mục tiêu.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng:
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng: "Tinh thần của Kết luận 26 đã rất rõ, vấn đề là quyết tâm và cách làm”. Ảnh:Khương Trung

Đối với các đề án lớn như đề án 1 triệu hecta lúa phát thải thấp, cầu đánh giá khách quan, đầy đủ, trên tinh thần trách nhiệm tập thể.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phải hành động ngay, trước hết là công tác quán triệt Kết luận 26. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được triển khai bài bản, sâu rộng đến từng cấp, từng tổ chức.

Theo đó, Bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch riêng, tổ chức quán triệt trong toàn hệ thống từ cấp bộ đến chi bộ, bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, tránh hình thức. Một trong những nội dung trọng tâm tiếp theo là khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động của Chính phủ. Chương trình hành động phải bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”. Các nội dung liên ngành cần phân công cụ thể, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót.

Ngoài ra, cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; đổi mới cách tiếp cận trong đầu tư, quản lý tài nguyên; phát triển khoa học công nghệ; tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán.

Cần xây dựng bức tranh tổng thể trong 10 -15 năm gần đây về tình trạng thiên tai trên phạm vi cả nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Ảnh minh họa
Cần xây dựng bức tranh tổng thể trong 10 -15 năm gần đây về tình trạng thiên tai trên phạm vi cả nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Ảnh minh họa

Ông Hùng đề nghị cần xây dựng bức tranh tổng thể trong 10 -15 năm gần đây về tình trạng thiên tai trên phạm vi cả nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như hệ thống sông, vùng ven biển, khu dân cư. Cùng với đó cần phân tích rõ nguyên nhân, trong đó có tác động của con người như khai thác cát, khai thác nước ngầm, thay đổi dòng chảy...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu kèm theo báo cáo phải có bản đồ hệ thống sông, thể hiện rõ dòng chảy, các công trình như đê, đập, các khu vực bị ảnh hưởng; từ đó phân tích khu vực thiếu cát, bồi lắng và đề xuất giải pháp bảo đảm “sinh thủy” cho toàn hệ thống.

Liên quan đến triều cường, đây là thách thức hiện hữu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt tại các vùng đồng bằng, ven sông, ven biển. Do đó, ông Hùng yêu cầu cần làm rõ giải pháp ứng phó, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành, địa phương.

“Nếu biết tận dụng, điều kiện tự nhiên có thể trở thành lợi thế để phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch gắn với môi trường sông nước. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi quy hoạch bài bản, từ bố trí dân cư đến tổ chức sinh kế phù hợp…”, ông Hùng nhấn mạnh.

Chống thiên tai từ sớm, lấy con người làm trung tâm

20:33, 01/04/2026

Chống thiên tai từ sớm, lấy con người làm trung tâm

Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính giải quyết tổn thất, thiệt hại thiên tai

09:26, 26/03/2026

Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính giải quyết tổn thất, thiệt hại thiên tai

Công bố kế hoạch ứng phó thiên tai chung

21:59, 20/12/2025

Công bố kế hoạch ứng phó thiên tai chung

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng Chương trình hành động của Chính phủ đề án 1 triệu hecta lúa Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/4/2026 của Bộ Chính trị lúa phát thải thấp phòng chống thiên tai Thiên tai tình trạng thiên tai ứng phó triều cường vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đọc thêm

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Để triển khai hiệu quả Kết luận 26 của Bộ Chính trị về ứng phó sụt lún, sạt lở, hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị hoàn thiện chương trình hành động, rà soát dữ liệu thiên tai, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp đồng bộ, hướng tới phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ giảm mạnh cấp phòng trong các đơn vị trực thuộc

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ giảm mạnh cấp phòng trong các đơn vị trực thuộc

Khi thực hiện hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được sắp xếp tinh gọn, giảm 25/55 đầu mối, tương ứng tỷ lệ giảm 45,45%. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức gồm 29 đơn vị như quy định hiện nay gồm 6 đơn vị tham mưu tổng hợp, 19 cục quản lý chuyên ngành và 4 đơn vị sự nghiệp công lập để ổn định tổ chức...

Thanh kiểm tra các “điểm nóng” khai thác khoáng sản

Thanh kiểm tra các “điểm nóng” khai thác khoáng sản

Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các khu vực có hoạt động khoáng sản phức tạp, thường xuyên xảy ra khai thác trái phép, khu vực nhạy cảm về môi trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

SMR: “quân bài chiến lược” đưa Nga tăng tốc trong cuộc đua điện hạt nhân thế hệ mới

SMR: “quân bài chiến lược” đưa Nga tăng tốc trong cuộc đua điện hạt nhân thế hệ mới

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với áp lực kép về an ninh năng lượng và giảm phát thải carbon, lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) đang nổi lên như một giải pháp mang tính đột phá. Với lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm triển khai thực tế và chiến lược xuất khẩu bài bản, Nga - thông qua Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Quốc gia Rosatom - đang từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này…

Đề xuất xã hội hóa đầu tư mạng lưới trạm sạc xe ô tô điện

Đề xuất xã hội hóa đầu tư mạng lưới trạm sạc xe ô tô điện

Đề án phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe ô tô điện đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng theo hướng tổng thể, đồng bộ và xã hội hóa. Việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công - tư và các mô hình phù hợp khác là định hướng quan trọng trong phát triển hạ tầng trạm sạc thời gian tới...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam – Ấn Độ nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường

Tiêu điểm

2

Việt Nam – Ấn Độ ký loạt văn kiện hợp tác nhiều lĩnh vực

Tiêu điểm

3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam – Ấn Độ hội tụ tầm nhìn, tăng cường hợp tác thực chất

Tiêu điểm

4

Khối ngoại bán ròng thêm 1.115 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Chứng khoán

5

Thương hiệu quốc tế dùng mạng xã hội để thu hút người tiêu dùng Trung Quốc

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy