Australia và UNDP hỗ trợ Thái Nguyên xây dựng nhà chống chịu thiên tai

Dự án xây dựng nhà ở chống chịu thiên tai tại Thái Nguyên là giải pháp thiết thực giúp người dân phục hồi sau bão lũ năm 2025. Những công trình này không chỉ đảm bảo an cư mà còn nâng cao khả năng thích ứng bền vững, bảo vệ cộng đồng trước biến đổi khí hậu khắc nghiệt...

Mới đây, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tham dự lễ khởi công xây dựng nhà ở chống chịu thiên tai cho người dân tại tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những hoạt động phục hồi, tái thiết sau những thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) gây ra vào cuối năm 2025...

Bảy tháng sau các đợt bão lũ lịch sử, nhiều hoạt động hỗ trợ đã được triển khai nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế và tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai. Với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Australia, UNDP cùng các cơ quan chức năng Việt Nam đã triển khai dự án xây dựng hàng chục căn nhà chống chịu thiên tai, đồng thời nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn tại các khu vực bị ảnh hưởng.

XÂY DỰNG NHÀ CHỐNG CHỊU THIÊN TAI

Trong chuyến công tác tại Thái Nguyên vào ngày 6/5/2026, đoàn đại biểu quốc tế đã đến thăm các khu vực chịu thiệt hại bởi thiên tai, chứng kiến lễ bàn giao tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp và tham dự lễ khởi công xây dựng nhà ở mới cho người dân.

Trước đó, vào tháng 10/2025, bão Matmo và Bualoi đã gây ra lũ lụt, sạt lở đất trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung. Riêng tại Thái Nguyên, mực nước sông Cầu vượt mức lũ lịch sử, khiến hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhiều hộ dân, đặc biệt là các hộ nghèo và dễ bị tổn thương sinh sống ven sông. Tổng thiệt hại kinh tế của tỉnh ước tính lên tới 4.295,6 tỷ đồng.

Trao tặng khoản viện trợ không hoàn lại Ứng phó khẩn cấp và phục hồi sớm bao trùm cho Thái Nguyên. Ảnh do UNDP cung cấp.

Trước tình hình đó, Chính phủ Australia đã nhanh chóng hỗ trợ Việt Nam triển khai các hoạt động tái thiết sau thiên tai. Dự án tập trung ưu tiên hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương như hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các cộng đồng phải di dời do thiên tai.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự án là xây dựng và sửa chữa 60 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, giúp người dân có nơi ở an toàn hơn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Song song với đó là việc xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn nhằm đảm bảo kết nối đi lại và phục vụ sản xuất của người dân.

Ngoài hỗ trợ nhà ở và hạ tầng, dự án còn góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho các đội xung kích cấp xã, cung cấp trang thiết bị cứu hộ, hỗ trợ tiền mặt đa mục đích và triển khai các sáng kiến phục hồi sinh kế. Các hợp tác xã địa phương cũng được hỗ trợ để nhanh chóng khôi phục sản xuất, tạo việc làm và ổn định thu nhập cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Renée Deschamps - Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Australia tại Đông Nam Á và Australia luôn đồng hành cùng người dân Việt Nam trong những thời điểm khó khăn.

“Có mặt tại Thái Nguyên hôm nay, chứng kiến những tác động tích cực từ sự hỗ trợ của Australia cũng như tinh thần kiên cường của người dân sau các trận lũ lụt năm ngoái khiến tôi vô cùng xúc động”, bà Renée Deschamps chia sẻ.

Tại lễ khởi công xây dựng nhà ở mới, bà Hoàng Thị Liên, một trong những hộ dân được hỗ trợ, cho biết ngôi nhà cũ của gia đình đã bị ngập sâu và hư hỏng nặng sau thiên tai. Sự hỗ trợ để xây dựng ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình ổn định cuộc sống mà còn giảm bớt rủi ro trước các thảm họa trong tương lai.

PHỤC HỒI BỀN VỮNG SAU THIÊN TAI

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đánh giá cao sự phối hợp giữa Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Australia và UNDP trong việc hỗ trợ người dân ứng phó, phục hồi sau thiên tai.

Theo ông Nhất, biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động ngày càng nghiêm trọng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, sự hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ, các bộ, ngành trung ương cùng các tổ chức quốc tế đã giúp người dân vùng thiên tai từng bước ổn định cuộc sống và phục hồi sinh kế.

Những người dân được bàn giao nhà rất hạnh phúc. Ảnh do UNDP cung cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Thái Trường, Trưởng Ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường của UNDP Việt Nam, cho rằng những ngôi nhà mới không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là khoản đầu tư cho thích ứng biến đổi khí hậu, giúp giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng chống chịu của người dân trước thiên tai ngày càng cực đoan.

Bên cạnh việc xây dựng và sửa chữa nhà ở, dự án cũng nâng cấp hai tuyến đường giao thông nông thôn tại Thái Nguyên nhằm cải thiện kết nối, đảm bảo an toàn đi lại trong mùa mưa, đồng thời hỗ trợ lưu thông hàng hóa và phát triển sinh kế địa phương.

Theo đại diện UNDP tại Việt Nam, những bài học kinh nghiệm từ dự án tại Thái Nguyên sẽ góp phần định hướng cho các hoạt động ứng phó khẩn cấp, phục hồi và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai trong tương lai tại Việt Nam.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho rằng đầu tư vào phục hồi và nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn không chỉ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, mà quan trọng hơn là khôi phục tính kết nối, tạo thuận lợi cho đi lại, sản xuất, thương mại và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho nguyên tắc phục hồi sớm gắn với phát triển bền vững.