Bão chưa vào đất liền, mưa lớn đã khiến nhiều nơi ở Thanh Hóa, Quảng Trị ngập lụt
Nguyễn Thuấn
27/09/2025, 18:05
Ảnh hưởng của bão số 10 từ đêm 26 đến ngày 27/9 đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Thanh Hóa và Quảng Trị. Nhiều xã miền núi, trung du bị ngập lụt, sạt lở đất, nhiều tuyến đường bị chia cắt, đe dọa an toàn người dân...
Tại Thanh Hóa, mưa lớn khiến hàng
loạt ngầm tràn, đường dân sinh bị ngập sâu, nước chảy xiết. Chính quyền và lực
lượng công an cơ sở đã huy động cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, phối hợp cùng các
tổ an ninh, trật tự thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời tuyên truyền, vận
động, hỗ trợ nhân dân sơ tán đến nơi an toàn. Các biển cảnh báo được cắm dọc
các tuyến đường nguy hiểm, lực lượng chốt chặn túc trực 24/24 tại các điểm ngập.
Tại xã Vạn Xuân, mưa lớn khiến 6/10
thôn bị ngập, nhiều đoạn đường sạt lở.
Xã Tân Thành có 10/18 thôn bị ngập, nhiều điểm nước chảy xiết không thể qua lại, lực lượng công an đã lập chốt, cảnh báo và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn. Tại xã Tam Thanh, nước sông, suối dâng nhanh gây chia cắt, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai phương án sơ tán khi cần thiết.
Tại Quảng Trị, từ đêm 26/9 đến
sáng 27/9, nhiều nơi ghi nhận mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50–70 mm,
có nơi trên 100 mm như Cửa Tùng và Đồng Hới. Toàn tỉnh hiện có 152 điểm nguy cơ
sạt lở đồi núi, trong đó 34 điểm đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến
hơn 650 hộ dân; ngoài ra còn 128 điểm sạt lở bờ sông và 10 điểm sạt lở bờ biển.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt. Quốc lộ 49C có đoạn ngập sâu đến 60 cm, một số đoạn trên Quốc lộ 1, tuyến tránh Đông Hà và các tỉnh lộ 582, 584 cũng bị ngập.
Ở vùng núi A Dơi, Lìa, lũ dâng cao cuốn trôi đường tạm, người dân đi lại khó khăn, nguy cơ bị cô lập nếu mưa tiếp diễn. Chính quyền địa phương đã lập chốt, ngăn người và phương tiện qua lại ở các vị trí nguy hiểm.
Ngoài ra, hơn 1.300 ha lúa hè thu
chưa thu hoạch, hàng nghìn ha hoa màu và 6.600 ha thủy sản ở Quảng Trị đang đứng
trước nguy cơ thiệt hại nặng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kích hoạt phương án ứng
phó khẩn cấp, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn.
Trước diễn biến phức tạp, cả
Thanh Hóa và Quảng Trị đều đang triển khai các biện pháp cấp bách để giảm thiểu
thiệt hại về người và tài sản, tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người
dân.
