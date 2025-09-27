Bão chưa vào đất liền, mưa lớn đã khiến nhiều nơi ở Thanh Hóa, Quảng Trị ngập lụt

Ảnh hưởng của bão số 10 từ đêm 26 đến ngày 27/9 đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Thanh Hóa và Quảng Trị. Nhiều xã miền núi, trung du bị ngập lụt, sạt lở đất, nhiều tuyến đường bị chia cắt, đe dọa an toàn người dân...

Tại Thanh Hóa, mưa lớn khiến hàng loạt ngầm tràn, đường dân sinh bị ngập sâu, nước chảy xiết. Chính quyền và lực lượng công an cơ sở đã huy động cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, phối hợp cùng các tổ an ninh, trật tự thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân sơ tán đến nơi an toàn. Các biển cảnh báo được cắm dọc các tuyến đường nguy hiểm, lực lượng chốt chặn túc trực 24/24 tại các điểm ngập.

Tại xã Vạn Xuân, mưa lớn khiến 6/10 thôn bị ngập, nhiều đoạn đường sạt lở.

Lực lượng công an cơ sở xã Vạn Xuân cùng các lực lượng tại chỗ vượt dòng lũ xiết, giúp người dân sơ tán và bảo vệ tài sản.

Công an xã đã tổ chức di dời tài sản, hướng dẫn người dân tránh khu vực nguy hiểm.

Xã Tân Thành có 10/18 thôn bị ngập, nhiều điểm nước chảy xiết không thể qua lại, lực lượng công an đã lập chốt, cảnh báo và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn. Tại xã Tam Thanh, nước sông, suối dâng nhanh gây chia cắt, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai phương án sơ tán khi cần thiết.

Lực lượng chức năng xã Tân Thành lập chốt, cảnh báo và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn

Công an và chính quyền cùng nhân dân hỗ trợ các hộ dân bị ngập lụt sơ tán đến nơi an toàn.

Tỉnh Thanh Hoá đã huy động gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ với hàng trăm phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi bão và hoàn lưu gây mưa lũ.

Xã Hóa Quỳ ghi nhận 5 điểm nguy cơ cao sạt lở, 19 tràn lớn nhỏ bị ngập. Công an xã đã tham mưu chính quyền đóng barie, phối hợp khắc phục bước đầu và bố trí lực lượng chốt chặn. Trên đây là hình ảnh mưa lớn ngập tràn qua đường vào xã Hóa Quỳ ngày 27/9.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở miền núi Thanh Hóa bị sạt lở đất. Xã Văn Phú di dời 7 hộ với 38 nhân khẩu khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Mưa to kéo dài trên diện rộng khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn các xã trung du, miền núi tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó tư lệnh Quân khu 4, kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại tỉnh Thanh Hóa. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành lệnh cấm biển từ 6h ngày 27/9, đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán 1.722 hộ với hơn 7.300 nhân khẩu sinh sống tại vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Tại Quảng Trị, từ đêm 26/9 đến sáng 27/9, nhiều nơi ghi nhận mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50–70 mm, có nơi trên 100 mm như Cửa Tùng và Đồng Hới. Toàn tỉnh hiện có 152 điểm nguy cơ sạt lở đồi núi, trong đó 34 điểm đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 650 hộ dân; ngoài ra còn 128 điểm sạt lở bờ sông và 10 điểm sạt lở bờ biển.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt. Quốc lộ 49C có đoạn ngập sâu đến 60 cm, một số đoạn trên Quốc lộ 1, tuyến tránh Đông Hà và các tỉnh lộ 582, 584 cũng bị ngập.

Ở vùng núi A Dơi, Lìa, lũ dâng cao cuốn trôi đường tạm, người dân đi lại khó khăn, nguy cơ bị cô lập nếu mưa tiếp diễn. Chính quyền địa phương đã lập chốt, ngăn người và phương tiện qua lại ở các vị trí nguy hiểm.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại ngầm tràn qua xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị

Nước lũ cuốn trôi một đoạn cống trên tuyến đường vào xã Lìa đang trong quá trình thi công

Mưa lớn khiến khu vực cầu Úp Ly, xã Lìa bị ngập sâu, người dân không thể đi qua

Ngoài ra, hơn 1.300 ha lúa hè thu chưa thu hoạch, hàng nghìn ha hoa màu và 6.600 ha thủy sản ở Quảng Trị đang đứng trước nguy cơ thiệt hại nặng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn.

Mưa lớn gây ngập lụt tại khu vực phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

Trước diễn biến phức tạp, cả Thanh Hóa và Quảng Trị đều đang triển khai các biện pháp cấp bách để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.