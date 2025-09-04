Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thanh Hoá khẩn trương hỗ trợ hai xã vùng cao thiệt hại nặng sau bão số 5

Nguyễn Thuấn

04/09/2025, 18:57

Bão Kajiki (bão số 5) cùng mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề tại Thanh Hoá, đặc biệt ở hai xã Yên Nhân và Bát Mọt. Trước tình hình đó, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2025 để khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống...

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại xã Yên Nhân
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại xã Yên Nhân

Tại xã Yên Nhân, mưa bão đã khiến 2 người bị thương, 123 hộ với 492 nhân khẩu phải sơ tán, trong đó còn 62 hộ/259 nhân khẩu hiện vẫn chưa thể trở về nhà. 180 ngôi nhà bị hư hỏng, có 24 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Nhiều tuyến đường giao thông sạt lở, chia cắt; trường học, trạm y tế, hệ thống điện và thông tin liên lạc bị hư hại nặng nề.

Xã Bát Mọt cũng ghi nhận 35 hộ với 131 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp, hiện vẫn ở nơi tạm trú. Hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, công sở xã và nhiều công trình dân sinh khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước tình huống khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai xã này, đồng thời chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân.

Cùng với đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đã quyết định phân bổ 3,83 tỷ đồng cho xã Yên Nhân và 200 triệu đồng cho xã Bát Mọt. Kinh phí hỗ trợ được sử dụng cho hai nội dung chính: Hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại tại xã Yên Nhân: 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp thiệt hại nặng; 10 triệu đồng/hộ đối với trường hợp thiệt hại một phần. Hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai tại hai xã: 200 triệu đồng/xã.

Song song với đó, chính quyền các cấp đang khẩn trương cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo không để người dân thiếu đói, rét, khát hay thiếu chỗ ở. Lực lượng tại chỗ cùng quân đội, công an và các đơn vị liên quan được huy động tối đa để hỗ trợ dọn dẹp đất đá, cây đổ, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Các địa phương cũng đã triển khai biện pháp rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí sạt lở, kiên quyết không để người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt trong điều kiện mưa lũ tiếp diễn. Đồng thời, chính quyền xã tiếp tục rà soát, sơ tán người dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét, tuyệt đối không cho trở về khi chưa đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu UBND xã Yên Nhân và Bát Mọt quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng chế độ, chính sách, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, đồng thời thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về mọi quyết định sử dụng nguồn hỗ trợ.

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Kho bạc Nhà nước khu vực XI có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm soát và thực hiện thủ tục cấp kinh phí, bảo đảm kịp thời, đúng quy định; từ chối thanh toán đối với các khoản chi không đủ điều kiện. Các cơ quan chuyên môn sẽ báo cáo định kỳ Thường trực và HĐND tỉnh về tình hình phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách.

Về lâu dài, chính quyền các xã Yên Nhân, Bát Mọt được giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai ngay phương án khắc phục khẩn cấp về dân sinh, kinh tế, cơ sở hạ tầng, đồng thời hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, phân bổ các nguồn lực hỗ trợ, quyên góp từ thiện kịp thời, công bằng, đúng đối tượng. Đây cũng là cơ sở để địa phương rà soát, bổ sung và hoàn thiện các phương án phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại trong những tình huống tương tự.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Thanh Hoá cùng nguồn lực hỗ trợ kịp thời, người dân Yên Nhân và Bát Mọt có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai khốc liệt.

Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp thiên tai ở hai xã miền núi

15:11, 03/09/2025

Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp thiên tai ở hai xã miền núi

Tết độc lập nơi vùng lũ: Ấm áp nghĩa tình trong ngày hội non sông

06:00, 02/09/2025

Tết độc lập nơi vùng lũ: Ấm áp nghĩa tình trong ngày hội non sông

Từ khóa:

hỗ trợ khắc phục sơ tán Thiên tai Yên Nhân

Đọc thêm

Hà Nội thay đổi nơi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội thay đổi nơi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Từ ngày 3/9/2025, người lao động trên địa bàn Hà Nội có nhu cầu nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp sẽ được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội…

Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi thư tới toàn ngành...

Năm học 2025 - 2026 khai mở những con đường mới cho giáo dục Việt Nam

Năm học 2025 - 2026 khai mở những con đường mới cho giáo dục Việt Nam

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, chưa bao giờ ngành Giáo dục và Đào tạo nhận được sự quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay. Vì thế, năm học 2025 - 2026, ngành tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện có và khai mở những con đường mới cho giáo dục Việt Nam trong thời gian tới...

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến 3 lĩnh vực thuộc Bộ Công an quản lý

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến 3 lĩnh vực thuộc Bộ Công an quản lý

Theo Quyết định được ký ngày 3/9, thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy phép lái xe sẽ được giảm từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc; thời gian giải quyết thủ tục đổi Giấy phép lái xe cũng giảm 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc...

Dự kiến nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng trong 3 năm tới

Dự kiến nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng trong 3 năm tới

Căn cứ trên số lượng vaccine, Bộ Y tế sẽ phân bổ và có hướng dẫn chi tiết các địa phương sẽ triển khai năm 2026, 2027 và 2028. Tiêu chí lựa chọn là ưu tiên địa phương vùng miền núi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy vẫn hưng phấn cao, dòng tiền duy trì tốt

Chứng khoán

2

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt 58,1% kế hoạch

Đầu tư

3

Ninh Bình sắp tổ chức đấu giá 2 khu “đất vàng”

Bất động sản

4

Mô hình kinh tế mới, bền vững ở Mỹ Quang với cây "vàng đỏ"

Kinh tế xanh

5

Thị trường vàng London sắp phát hành vàng kỹ thuật số

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: