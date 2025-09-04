Thanh Hoá khẩn trương hỗ trợ hai xã vùng cao thiệt hại nặng sau bão số 5

Bão Kajiki (bão số 5) cùng mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề tại Thanh Hoá, đặc biệt ở hai xã Yên Nhân và Bát Mọt. Trước tình hình đó, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2025 để khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống...

Tại xã Yên Nhân, mưa bão đã khiến 2 người bị thương, 123 hộ với 492 nhân khẩu phải sơ tán, trong đó còn 62 hộ/259 nhân khẩu hiện vẫn chưa thể trở về nhà. 180 ngôi nhà bị hư hỏng, có 24 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Nhiều tuyến đường giao thông sạt lở, chia cắt; trường học, trạm y tế, hệ thống điện và thông tin liên lạc bị hư hại nặng nề.

Xã Bát Mọt cũng ghi nhận 35 hộ với 131 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp, hiện vẫn ở nơi tạm trú. Hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, công sở xã và nhiều công trình dân sinh khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước tình huống khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai xã này, đồng thời chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân.

Cùng với đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đã quyết định phân bổ 3,83 tỷ đồng cho xã Yên Nhân và 200 triệu đồng cho xã Bát Mọt. Kinh phí hỗ trợ được sử dụng cho hai nội dung chính: Hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại tại xã Yên Nhân: 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp thiệt hại nặng; 10 triệu đồng/hộ đối với trường hợp thiệt hại một phần. Hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai tại hai xã: 200 triệu đồng/xã.

Song song với đó, chính quyền các cấp đang khẩn trương cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo không để người dân thiếu đói, rét, khát hay thiếu chỗ ở. Lực lượng tại chỗ cùng quân đội, công an và các đơn vị liên quan được huy động tối đa để hỗ trợ dọn dẹp đất đá, cây đổ, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Các địa phương cũng đã triển khai biện pháp rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí sạt lở, kiên quyết không để người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt trong điều kiện mưa lũ tiếp diễn. Đồng thời, chính quyền xã tiếp tục rà soát, sơ tán người dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét, tuyệt đối không cho trở về khi chưa đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu UBND xã Yên Nhân và Bát Mọt quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng chế độ, chính sách, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, đồng thời thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về mọi quyết định sử dụng nguồn hỗ trợ.

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Kho bạc Nhà nước khu vực XI có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm soát và thực hiện thủ tục cấp kinh phí, bảo đảm kịp thời, đúng quy định; từ chối thanh toán đối với các khoản chi không đủ điều kiện. Các cơ quan chuyên môn sẽ báo cáo định kỳ Thường trực và HĐND tỉnh về tình hình phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách.

Về lâu dài, chính quyền các xã Yên Nhân, Bát Mọt được giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai ngay phương án khắc phục khẩn cấp về dân sinh, kinh tế, cơ sở hạ tầng, đồng thời hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, phân bổ các nguồn lực hỗ trợ, quyên góp từ thiện kịp thời, công bằng, đúng đối tượng. Đây cũng là cơ sở để địa phương rà soát, bổ sung và hoàn thiện các phương án phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại trong những tình huống tương tự.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Thanh Hoá cùng nguồn lực hỗ trợ kịp thời, người dân Yên Nhân và Bát Mọt có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai khốc liệt.