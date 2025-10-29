Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân vùng lũ ở Huế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Nguyễn Thuấn
29/10/2025, 13:02
Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Huế để thăm hỏi, động viên bệnh nhân, bác sĩ và nhân viên y tế đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định công tác khám chữa bệnh sau khi cơ sở này bị ngập sâu trong đợt lũ lịch sử vừa qua.
Trong nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực của thành phố Huế bị ngập nặng, trong đó có các cơ sở y tế quan trọng như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Phục hồi chức năng Huế. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã khẩn trương huy động lực lượng quân đội, công an, cùng các đội xung kích hỗ trợ di dời bệnh nhân, vận chuyển trang thiết bị y tế và đảm bảo các hoạt động khám, chữa bệnh thiết yếu không bị gián đoạn.
Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Huế, mực nước lũ dâng cao khiến nhiều khoa ở tầng thấp bị ảnh hưởng. Ban Giám đốc bệnh viện đã kịp thời chỉ đạo di chuyển bệnh nhân cùng toàn bộ thiết bị, máy móc lên các tầng cao, đồng thời bố trí khu vực điều trị tạm thời để duy trì công tác chăm sóc người bệnh.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến từng phòng bệnh, thăm hỏi, động viên tinh thần các bệnh nhân và gia đình, ghi nhận sự nỗ lực, tận tụy của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong việc bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động điều trị giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động ứng phó của bệnh viện, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ các cơ sở y tế khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định hoạt động khám chữa bệnh.
Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự lễ tiếp nhận và chứng kiến việc trao hàng cứu trợ khẩn cấp từ Chính phủ Liên bang Nga và Tổ chức ActionAid Việt Nam, nhằm hỗ trợ người dân thành phố Huế khắc phục khó khăn sau đợt mưa lũ vừa qua.
Theo đề nghị của Bộ Y tế, các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh trong các tình huống thiên tai trên địa bàn, phù hợp với thực tiễn; tăng cường giám sát, đánh giá nguy cơ, xử lý dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong vùng bị ảnh hưởng sau mưa lũ…
Thành phố Hà Nội kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp và người dân Thủ đô chung tay hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội…
Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên kết nối 2 thành phố Huế - Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng...
Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành giao thông – xây dựng khẩn trương nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn cho người dân...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: