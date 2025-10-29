Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân vùng lũ ở Huế

Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Huế để thăm hỏi, động viên bệnh nhân, bác sĩ và nhân viên y tế đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định công tác khám chữa bệnh sau khi cơ sở này bị ngập sâu trong đợt lũ lịch sử vừa qua.

Trong nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực của thành phố Huế bị ngập nặng, trong đó có các cơ sở y tế quan trọng như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Phục hồi chức năng Huế. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã khẩn trương huy động lực lượng quân đội, công an, cùng các đội xung kích hỗ trợ di dời bệnh nhân, vận chuyển trang thiết bị y tế và đảm bảo các hoạt động khám, chữa bệnh thiết yếu không bị gián đoạn.

Phó Thủ tướng tặng quà, động viên các bệnh nhân

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Huế, mực nước lũ dâng cao khiến nhiều khoa ở tầng thấp bị ảnh hưởng. Ban Giám đốc bệnh viện đã kịp thời chỉ đạo di chuyển bệnh nhân cùng toàn bộ thiết bị, máy móc lên các tầng cao, đồng thời bố trí khu vực điều trị tạm thời để duy trì công tác chăm sóc người bệnh.

Phó Thủ tướng tặng quà, động viên các bác sĩ và nhân viên y tế

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến từng phòng bệnh, thăm hỏi, động viên tinh thần các bệnh nhân và gia đình, ghi nhận sự nỗ lực, tận tụy của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong việc bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động điều trị giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động ứng phó của bệnh viện, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ các cơ sở y tế khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định hoạt động khám chữa bệnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chứng kiến lễ trao hàng cứu trợ khẩn cấp từ Chính phủ Liên bang Nga và Tổ chức Action Aid cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt tại thành phố Huế

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự lễ tiếp nhận và chứng kiến việc trao hàng cứu trợ khẩn cấp từ Chính phủ Liên bang Nga và Tổ chức ActionAid Việt Nam, nhằm hỗ trợ người dân thành phố Huế khắc phục khó khăn sau đợt mưa lũ vừa qua.