Trang chủ Dân sinh

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân vùng lũ ở Huế

Nguyễn Thuấn

29/10/2025, 13:02

Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Huế để thăm hỏi, động viên bệnh nhân, bác sĩ và nhân viên y tế đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định công tác khám chữa bệnh sau khi cơ sở này bị ngập sâu trong đợt lũ lịch sử vừa qua.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi động viên các bệnh nhân
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi động viên các bệnh nhân

Trong nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực của thành phố Huế bị ngập nặng, trong đó có các cơ sở y tế quan trọng như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Phục hồi chức năng Huế. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã khẩn trương huy động lực lượng quân đội, công an, cùng các đội xung kích hỗ trợ di dời bệnh nhân, vận chuyển trang thiết bị y tế và đảm bảo các hoạt động khám, chữa bệnh thiết yếu không bị gián đoạn.

Phó Thủ tướng tặng quà, động viên các bệnh nhân
Phó Thủ tướng tặng quà, động viên các bệnh nhân

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Huế, mực nước lũ dâng cao khiến nhiều khoa ở tầng thấp bị ảnh hưởng. Ban Giám đốc bệnh viện đã kịp thời chỉ đạo di chuyển bệnh nhân cùng toàn bộ thiết bị, máy móc lên các tầng cao, đồng thời bố trí khu vực điều trị tạm thời để duy trì công tác chăm sóc người bệnh.

Phó Thủ tướng tặng quà, động viên các bác sĩ và nhân viên y tế 
Phó Thủ tướng tặng quà, động viên các bác sĩ và nhân viên y tế 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến từng phòng bệnh, thăm hỏi, động viên tinh thần các bệnh nhân và gia đình, ghi nhận sự nỗ lực, tận tụy của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong việc bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động điều trị giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động ứng phó của bệnh viện, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ các cơ sở y tế khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định hoạt động khám chữa bệnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chứng kiến lễ trao hàng cứu trợ khẩn cấp từ Chính phủ Liên bang Nga và Tổ chức Action Aid cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt tại thành phố Huế 
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chứng kiến lễ trao hàng cứu trợ khẩn cấp từ Chính phủ Liên bang Nga và Tổ chức Action Aid cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt tại thành phố Huế 

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự lễ tiếp nhận và chứng kiến việc trao hàng cứu trợ khẩn cấp từ Chính phủ Liên bang Nga và Tổ chức ActionAid Việt Nam, nhằm hỗ trợ người dân thành phố Huế khắc phục khó khăn sau đợt mưa lũ vừa qua.

Tập trung hỗ trợ bà con vùng lũ Huế

08:32, 29/10/2025

Tập trung hỗ trợ bà con vùng lũ Huế

[Video]: Huế: Lũ tràn vào bệnh viện trong đêm, hàng trăm bộ đội, công an cấp tốc di chuyển bệnh nhân

14:29, 28/10/2025

[Video]: Huế: Lũ tràn vào bệnh viện trong đêm, hàng trăm bộ đội, công an cấp tốc di chuyển bệnh nhân

Khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ tại Huế Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Các địa phương lên phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Các địa phương lên phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Theo đề nghị của Bộ Y tế, các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh trong các tình huống thiên tai trên địa bàn, phù hợp với thực tiễn; tăng cường giám sát, đánh giá nguy cơ, xử lý dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong vùng bị ảnh hưởng sau mưa lũ…

Hà Nội kêu gọi ủng hộ Quỹ

Hà Nội kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2025

Thành phố Hà Nội kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp và người dân Thủ đô chung tay hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội…

Khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên

Khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên kết nối 2 thành phố Huế - Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng...

Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lũ lớn tại Trung Bộ

Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lũ lớn tại Trung Bộ

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành giao thông – xây dựng khẩn trương nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn cho người dân...

Tập trung hỗ trợ bà con vùng lũ Huế

Tập trung hỗ trợ bà con vùng lũ Huế

Chiều tối 28/10, ngay sau khi đến Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại các khu vực ngập sâu, thăm hỏi người dân vùng lũ và làm việc với lãnh đạo thành phố về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử.

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

1

5 câu hỏi về cuộc họp tuần này của Ngân hàng Trung ương châu Âu

Thế giới

2

Hội chợ Mùa Thu 2025: Cơ hội mua sắm đặc sản Việt

Thị trường

3

Chính phủ Mỹ ký thỏa thuận 80 tỷ USD thúc đẩy năng lượng hạt nhân

Thế giới

4

Quý 3 thành công của các tập đoàn xa xỉ

Đẹp +

5

Những thế mạnh đưa VPBankS vào nhóm dẫn đầu thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy