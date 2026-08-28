Bảo hiểm Bảo Việt đứng đầu danh sách 26 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín trong lĩnh vực hàng hải

Đứng đầu danh sách 26 tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải do Bộ Tài chính công bố, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục khẳng định nền tảng tài chính vững chắc, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản trị những rủi ro có quy mô lớn, tính chất phức tạp.

Ngày 18/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 681/TB-BTC công bố danh sách các tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải, theo đó, Bảo hiểm Bảo Việt đứng ở vị trí đầu tiên trong 26 doanh nghiệp bảo hiểm đáp ứng các tiêu chí theo quy định hiện hành.

Theo quy định được sửa đổi tại Thông tư 93/2025/TT-BTC, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời các điều kiện về năng lực vốn chủ sở hữu, biên khả năng thanh toán hoặc tỷ lệ an toàn vốn, hiệu quả kinh doanh của các nghiệp vụ hàng hải trong ba năm tài chính liền kề và mức xếp hạng tín nhiệm theo chuẩn quy định. Việc đáp ứng các tiêu chí này còn gắn với năng lực thực hiện cam kết bảo lãnh theo quy định về thủ tục bắt giữ tàu biển.

Bên cạnh việc được ghi nhận về uy tín, số liệu trong 6 tháng đầu năm 2026 từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng cho thấy Bảo hiểm Bảo Việt đang dẫn đầu thị trường bảo hiểm hàng hải với thị phần 21,2%.

Nguồn ảnh: Thời báo Tài chính Việt Nam.

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VỮNG CHO NHỮNG RỦI RO HÀNG HẢI PHỨC TẠP

Hàng hải là lĩnh vực có tài sản giá trị lớn, phạm vi hoạt động xuyên biên giới và chuỗi trách nhiệm phức tạp. Một sự cố có thể liên quan đến tàu, hàng hóa, con người, trách nhiệm dân sự, môi trường và logistics. Do đó, năng lực của doanh nghiệp bảo hiểm còn thể hiện ở khả năng đánh giá rủi ro, thiết kế chương trình bảo hiểm, thu xếp tái bảo hiểm, giám định và xử lý tổn thất.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này, Bảo hiểm Bảo Việt phát triển hệ thống giải pháp quản trị rủi ro bao quát nhiều mắt xích của chuỗi vận tải, từ bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu, hàng hóa vận chuyển đến các nghiệp vụ liên quan đến đóng tàu. Riêng ở nghiệp vụ tàu thủy, doanh nghiệp phục vụ nhiều loại phương tiện hoạt động trong nước và quốc tế như tàu hàng, tàu dầu, tàu gas, tàu hóa chất, tàu khách, tàu dịch vụ ngoài khơi, tàu công vụ, tàu lai kéo…, với chương trình bảo hiểm được xây dựng phù hợp đặc điểm khai thác và mức độ rủi ro của từng nhóm tàu.

Năng lực này được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia đánh giá rủi ro và giải quyết bồi thường hàng hải, hệ thống giám định trong nước và quốc tế cùng quan hệ hợp tác với các nhà tái bảo hiểm quốc tế và các Hội bảo hiểm P&I uy tín. Trong bảo hiểm hàng hóa, mạng lưới giám định và giải quyết bồi thường trải rộng tại nhiều cảng biển trong nước và quốc tế, phục vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải, logistics, sản xuất và xây dựng; việc ứng dụng E-cargo đối với hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam góp phần đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian phục vụ.

Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vị thế là doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu thị trường.

TỪ BẢO HIỂM TÀI SẢN HÀNG HẢI ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TOÀN CHUỖI

Sự phát triển của logistics, cảng biển và thương mại quốc tế đang làm gia tăng nhu cầu về những giải pháp bảo hiểm có khả năng bao quát nhiều lớp rủi ro trong chuỗi hàng hải, thay vì chỉ tập trung vào một tài sản đơn lẻ.

Do vậy, việc tham gia sớm vào quá trình nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro là hướng Bảo hiểm Bảo Việt đang chủ động mở rộng. Tháng 5/2026, Bảo hiểm Bảo Việt và Gemadept ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm nghiên cứu và phát triển các giải pháp bảo hiểm hàng hải, logistics và tài chính hàng hải trong khuôn khổ định hướng phát triển Trung tâm Tài chính Hàng hải Quốc tế tại TP.HCM. Hai bên dự kiến nghiên cứu các sản phẩm chuyên sâu, trong đó có bảo hiểm trách nhiệm môi trường, cùng giải pháp quản trị rủi ro tổng thể cho doanh nghiệp trong chuỗi logistics và vận tải biển.

“Ngành vận tải biển toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh về nhiên liệu và công nghệ vận hành, kéo theo những dạng rủi ro mới mà dữ liệu tổn thất trong quá khứ chưa đủ để phản ánh chính xác. Với quá trình chuyển đổi xanh và hiện đại hóa hàng hải đang diễn ra tại Việt Nam, yêu cầu này cũng ngày càng rõ hơn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước.

Trong bối cảnh đó, năng lực của nhà bảo hiểm không chỉ nằm ở việc sử dụng dữ liệu lịch sử, mà còn ở khả năng nhận diện sớm rủi ro, phối hợp với khách hàng và các nhà tái bảo hiểm quốc tế để nâng cao kinh nghiệm và năng lực đánh giá đối với những rủi ro chưa có nhiều tiền lệ tổn thất. Chúng tôi xem đây là một trong những nền tảng để phát triển thị trường bảo hiểm hàng hải theo hướng chuyên sâu hơn, đồng hành cùng sự phát triển của hệ sinh thái hàng hải - logistics tại Việt Nam”, ông Đoàn Việt Trang - Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết.

Với hơn 60 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và mức xếp hạng năng lực tài chính B++ với triển vọng ổn định do AM Best liên tục công bố trong những năm qua, Bảo hiểm Bảo Việt xác định năng lực tài chính, chiều sâu chuyên môn và khả năng thực hiện cam kết khi rủi ro xảy ra là nền tảng cốt lõi để giữ vững niềm tin của khách hàng và đối tác. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực đánh giá - quản trị rủi ro, số hóa dịch vụ và mở rộng hợp tác với các nhà tái bảo hiểm, các Hội P&I quốc tế.

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