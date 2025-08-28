Thứ Năm, 28/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Bảo hiểm xã hội tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng của ngành dịp Quốc khánh

Nhật Dương

28/08/2025, 15:04

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian gần đây đã phát hiện nhiều tài khoản của người dân, doanh nghiệp sử dụng để truy cập Công dịch vụ công trực tuyến của ngành và bị lộ lọt thông tin trên không gian mạng...

Bảo hiểm xã hội khuyến cáo người dân bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân trên không gian mạng, đặc biệt dịp Quốc khánh. (ảnh minh họa)
Bảo hiểm xã hội khuyến cáo người dân bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân trên không gian mạng, đặc biệt dịp Quốc khánh. (ảnh minh họa)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong thời gian diễn ra sự kiện quan trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) là thời điểm nhạy cảm để tin tặc lợi dụng, gia tăng các cuộc tấn công mạng. Mục tiêu chủ yếu được nhắm đến là các hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây đã phát hiện nhiều tài khoản của người dân, doanh nghiệp sử dụng để truy cập Công dịch vụ công trực tuyến, và tài khoản của người dùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam sử dụng truy cập hệ thống ứng dụng nghiệp vụ bị lộ lọt thông tin trên không gian mạng.

Để bảo đảm an toàn thông tin, duy trì hoạt động ổn định các hệ thống thông tin thông suốt, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Bảo hiểm xã hội các địa phương chủ động cập nhật đầy đủ các bản vá cho toàn bộ máy chủ, máy trạm và các thiết bị trong hệ thống mạng của đơn vị; rà soát và khắc phục triệt để các lỗ hổng, điểm yếu trên các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các lỗ hổng, điểm yếu đã được cảnh báo.

Đồng thời, quán triệt nâng cao nhận thức kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; kỹ năng bảo vệ các hệ thống thông tin chứa thông tin, dữ liệu cá nhân cho toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị.

Xử lý quyết liệt, triệt để các trường hợp tài khoản lộ lọt mật khẩu, phát tán thư điện tử rác, sử dụng các công cụ trái phép truy cập các hệ thống thông tin, truy xuất dữ liệu nghiệp vụ không đúng quy định.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi hệ thống an toàn thông tin, hệ thống phòng chống mã độc của đơn vị để phát hiện và xử lý cảnh báo mã độc, khắc phục sự cố kịp thời; thực hiện ưu tiên rà soát, xử lý các máy chủ, máy trạm, tài khoản, địa chỉ IP, tên miền… trong danh sách mạng botnet hoặc cảnh báo tại các báo cáo an toàn thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hàng tháng.

Bảo hiểm xã hội các địa phương cũng cần tuyên truyền đến người dân nâng cao kỹ năng bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân trên không gian mạng. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị lộ lọt tài khoản đăng nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến và thông báo chính sách bảo mật tài khoản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới triển khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, cần theo dõi, tiếp nhận và xử lý thông tin cảnh báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để phát hiện kịp thời các nguy cơ, dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng và sẵn sàng triển khai phương án, kế hoạch ứng phó tấn công mạng trong trường hợp xảy ra sự cố.

Ngoài ra, các đơn vị cần phân công viên chức làm công tác an toàn thông tin của đơn vị trực giám sát thường xuyên, liên tục trong thời gian nghỉ lễ để đảm bảo phát hiện sớm các nguy cơ tấn công mạng, kịp thời ứng cứu, xử lý và khắc phục sự cố an toàn thông tin.

Giả mạo website Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội để lừa đảo

15:37, 27/08/2025

Giả mạo website Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cảnh báo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

11:08, 26/08/2025

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cảnh báo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Không phát sinh thủ tục khi đồng nhất căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội

07:00, 08/08/2025

Không phát sinh thủ tục khi đồng nhất căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội

an toàn thông tin bảo hiểm xã hội dân sinh dịch vụ công bảo hiểm xã hội Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Xúc động hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an hỗ trợ người dân vượt qua bão, lũ

[Phóng sự ảnh]: Xúc động hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an hỗ trợ người dân vượt qua bão, lũ

Những ngày qua, mưa lớn liên tiếp trút xuống Thanh Hoá và Nghệ An, gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng, chia cắt nhiều bản làng miền núi. Trong gian khó, hình ảnh các lực lượng chức năng, đặc biệt là những người lính trong màu áo xanh, khẩn trương vượt lũ, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tiếp tế lương thực, nước uống, quần áo... trở thành điểm tựa vững chắc, giúp bà con không bị bỏ lại phía sau giữa thiên tai khắc nghiệt.

Triển lãm thành tựu đất nước: Không gian hội tụ của lịch sử và khát vọng vươn xa

Triển lãm thành tựu đất nước: Không gian hội tụ của lịch sử và khát vọng vươn xa

Các gian trưng bày tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, không chỉ tái hiện những chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn truyền tải khát vọng đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của các bộ, ngành, địa phương...

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Sáng ngày 28/8, biên đội trực thăng xuất phát từ Hòa Lạc, cùng với máy bay Yak-130, L-39NG, Su-30MK2 từ Kép (Bắc Ninh) đã tụ hội về quảng trường bay tập luyện cho sự kiện A80...

Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng; là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang của dân tộc; khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước...

Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm cấp cứu, khám, chữa bệnh, tiếp nhận, xử trí kịp thời mọi trường hợp cấp cứu, không để người bệnh bị từ chối hoặc chậm trễ…

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

