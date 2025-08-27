Thứ Năm, 28/08/2025

Dân sinh

Giả mạo website Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Nhật Dương

27/08/2025, 15:37

Website có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội gửi đường dẫn của website, yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Trang web giả mạo bhxh[.]co có giao diện tương tự trang chính thức. Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Trang web giả mạo bhxh[.]co có giao diện tương tự trang chính thức. Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 27/8 cho biết phát hiện trên không gian mạng có website giả mạo có tên miền, giao diện, hình ảnh tương tự với Cổng dịch vụ công trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.

Qua kiểm tra, nhận thấy website giả mạo có địa chỉ bhxh[.]co có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội để gửi đường dẫn của website, yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế… nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn tài sản và thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp và tránh gây ảnh hưởng, làm mất niềm tin vào các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang phối hợp với các đơn vị chức năng để truy vết, xác định website giả mạo nêu trên.

Trong khi cơ quan chức năng về an toàn thông tin xử lý, chặn lọc, để tránh việc người dân, doanh nghiệp nhầm lẫn dẫn đến là nạn nhân bị lừa đảo, gây hậu quả đáng tiếc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin cảnh báo trang web giả mạo và hướng dẫn nhận diện Cổng dịch vụ công của ngành.

Theo đó, Cổng dịch vụ công trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một tên miền và địa chỉ là https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/, trong cấu trúc tên miền có .GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước. Bảo hiểm xã hội Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .COM.VN, .COM, .ME… mà trang web giả mạo đang sử dụng.

Hiện Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam được gán nhãn chứng nhận tín nhiệm mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ở cuối trang, tra cứu thông tin tại địa chỉ https://tinnhiemmang.vn/danh-ba-tin-nhiem/.

VnEconomy

Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam sử dụng chứng chỉ bảo mật quốc tế GlobalSign, thông tin chứng chỉ số được cấp có nội dung “CN = *.baohiemxahoi.gov.vn, O = Bảo hiểm Xã hội Việt Nam”.

VnEconomy

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế căn cước công dân dân sinh dịch vụ công bảo hiểm lừa đảo

