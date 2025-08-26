Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cảnh báo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thời gian gần đây, Bảo hiểm
xã hội Thành phố Hà Nội nhận được thông tin phản ánh từ một số Bảo hiểm xã hội
cơ sở, người dân, người lao động trên địa bàn thành phố về việc một số đối tượng
mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội gọi điện thoại yêu cầu cung cấp căn cước
công dân, thông tin cá nhân để cập nhật trên ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số,
hoặc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân.
Qua đó, nhằm chiếm đoạt
tiền gửi trong tài khoản ngân hàng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế.
Nhằm đảm bảo thông tin cá
nhân của người lao động, người dân được bảo mật, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa
đảo, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đã làm rõ thông tin, khẳng định đây là
hành vi giả mạo.
Hiện Bảo hiểm xã hội Thành
phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội cơ sở không có chủ trương gọi điện thoại, nhắn
tin kết bạn qua ứng dụng zalo hay gửi đường link, mã QR code để hỗ trợ, yêu cầu
người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cung cấp
căn cước công dân, thông tin cá nhân để cập nhật trên ứng dụng VssID, hoặc tích
hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân.
Khi có nhu cầu cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân
hoặc vướng mắc, đơn vị, người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế nên trực tiếp liên hệ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội
cơ sở để được hỗ trợ.
Hoặc có thể thực hiện
trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam,
trên ứng dụng VssID. Các giao dịch, tương tác của người tham gia, thụ hưởng
chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội qua các
kênh chính thức nêu trên đều không mất phí.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cũng cung cấp các
kênh thông tin chính thức về chính sách, pháp luật và tư vấn, hỗ trợ
người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao gồm: Trang
thông tin điện tử: https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn; Fanpage Facebook: Bảo hiểm
xã hội TP Hà Nội (đã được cấp tick xanh); Zalo Offcial Account: Bảo hiểm
xã hội TP Hà Nội (đã được cấp tick vàng); Số hotline của Bảo hiểm xã hội Thành
phố Hà Nội 024.37236555; Tổng
đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số 1900.9068.
Bảo hiểm xã hội Thành phố
Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi đến người lao động,
người dân để đề cao cảnh giác, phòng ngừa các hành vi mạo danh, lừa đảo.