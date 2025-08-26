Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cảnh báo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Một số đối tượng đã mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội để lừa người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số, hoặc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân, mục đích nhằm chiếm đoạt tiền...

Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội nhận được thông tin phản ánh từ một số Bảo hiểm xã hội cơ sở, người dân, người lao động trên địa bàn thành phố về việc một số đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội gọi điện thoại yêu cầu cung cấp căn cước công dân, thông tin cá nhân để cập nhật trên ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số, hoặc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân.

Qua đó, nhằm chiếm đoạt tiền gửi trong tài khoản ngân hàng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nhằm đảm bảo thông tin cá nhân của người lao động, người dân được bảo mật, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đã làm rõ thông tin, khẳng định đây là hành vi giả mạo.

Hiện Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội cơ sở không có chủ trương gọi điện thoại, nhắn tin kết bạn qua ứng dụng zalo hay gửi đường link, mã QR code để hỗ trợ, yêu cầu người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cung cấp căn cước công dân, thông tin cá nhân để cập nhật trên ứng dụng VssID, hoặc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân.

Khi có nhu cầu cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân hoặc vướng mắc, đơn vị, người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nên trực tiếp liên hệ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội cơ sở để được hỗ trợ.

Hoặc có thể thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trên ứng dụng VssID. Các giao dịch, tương tác của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội qua các kênh chính thức nêu trên đều không mất phí.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cũng cung cấp các kênh thông tin chính thức về chính sách, pháp luật và tư vấn, hỗ trợ người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao gồm: Trang thông tin điện tử: https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn; Fanpage Facebook: Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội (đã được cấp tick xanh); Zalo Offcial Account: Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội (đã được cấp tick vàng); Số hotline của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội 024.37236555; Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số 1900.9068.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi đến người lao động, người dân để đề cao cảnh giác, phòng ngừa các hành vi mạo danh, lừa đảo.