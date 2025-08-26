Thứ Ba, 26/08/2025

80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Dân sinh

Bão số 5 gây thiệt hại cho Nghệ An hơn 846 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

26/08/2025, 14:56

Bão số 5 đi qua đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho Nghệ An, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng, với tổng ước tính thiệt hại hơn 846 tỷ đồng...

Cây gãy đổ đè lên ô tô tại một chung cư thuộc khối 2, phường Vinh Hưng (Nghệ An).
Cây gãy đổ đè lên ô tô tại một chung cư thuộc khối 2, phường Vinh Hưng (Nghệ An).

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, bão số 5 đã gây mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 120 – 350mm, có nơi ghi nhận lên tới 473,4mm. Gió mạnh cấp 8 – 10, giật cấp 11 – 15 xuất hiện tại nhiều trạm khí tượng. Sáng 26/8, bão đã di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, song những thiệt hại để lại trên địa bàn Nghệ An là rất nghiêm trọng.

Báo cáo cho biết, bão đã làm 2 người bị thương tại các xã Hùng Châu và Quỳnh Mai. Toàn tỉnh có 2.189 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 462 nhà bị ngập nước và 105 hộ dân phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Ngành nông nghiệp của Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề. Tổng cộng 13.361,5 ha lúa và hơn 2.000 ha hoa màu bị ngập úng, hư hại. Gần 420 ha diện tích nuôi cá truyền thống bị cuốn trôi hoặc sạt lở bờ ao, gây thiệt hại đáng kể cho người dân. Cùng với đó, 155 con gia súc và 250 con gia cầm bị cuốn trôi, làm gia tăng khó khăn cho công tác khôi phục sản xuất sau bão.

Nhiều diện tích lúa hè thu gần đến ngày thu hoạch cũng bị ngập sâu trong nước. Trong ảnh: Cánh đồng lúa hè thu của xã Vân Tụ ngập nước trong sáng 26/8. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhiều diện tích lúa hè thu gần đến ngày thu hoạch cũng bị ngập sâu trong nước. Trong ảnh: Cánh đồng lúa hè thu của xã Vân Tụ ngập nước trong sáng 26/8. Ảnh: Xuân Hoàng

Bão số 5 cũng gây hư hỏng, sạt lở hơn 2.000m đường giao thông, làm ách tắc tại 42 điểm, với tổng khối lượng sạt lở lên tới 5.050 m3 đất đá. Về điện lực, toàn tỉnh có 678 cột điện bị đổ gãy, 11.200m dây điện bị đứt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân ở nhiều địa phương.

Ước tính tổng thiệt hại ban đầu do bão số 5 gây ra tại Nghệ An là khoảng 846 tỷ đồng. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Trung ương hỗ trợ đợt 1 số tiền 250 tỷ đồng để khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân và sớm phục hồi sản xuất.

Đồn Biên phòng Diễn Thành cử lực lượng giúp nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả bão số 5.
Đồn Biên phòng Diễn Thành cử lực lượng giúp nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả bão số 5.

Hiện, công tác ứng phó và khắc phục đang được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai quyết liệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Lực lượng tại chỗ cùng các đơn vị chức năng đang tập trung khắc phục sự cố hạ tầng, hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất, nhằm nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại ổn định sau bão.

Bão số 5 Nghệ An thiệt hại nông nghiệp

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: