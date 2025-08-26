Bão số 5 gây thiệt hại cho Nghệ An hơn 846 tỷ đồng
Nguyễn Thuấn
26/08/2025, 14:56
Bão số 5 đi qua đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho Nghệ An, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng, với tổng ước tính thiệt hại hơn 846 tỷ đồng...
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban
nhân dân tỉnh Nghệ An, bão số 5 đã gây mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến
từ 120 – 350mm, có nơi ghi nhận lên tới 473,4mm. Gió mạnh cấp 8 – 10, giật cấp
11 – 15 xuất hiện tại nhiều trạm khí tượng. Sáng 26/8, bão đã di chuyển sang
khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, song những thiệt hại để lại
trên địa bàn Nghệ An là rất nghiêm trọng.
Báo cáo cho biết, bão đã làm 2
người bị thương tại các xã Hùng Châu và Quỳnh Mai. Toàn tỉnh có 2.189 nhà ở bị ảnh
hưởng, trong đó 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 462 nhà bị ngập nước và 105 hộ
dân phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.
Ngành nông nghiệp của Nghệ An chịu
ảnh hưởng nặng nề. Tổng cộng 13.361,5 ha lúa và hơn 2.000 ha hoa màu bị ngập
úng, hư hại. Gần 420 ha diện tích nuôi cá truyền thống bị cuốn trôi hoặc sạt lở
bờ ao, gây thiệt hại đáng kể cho người dân. Cùng với đó, 155 con gia súc và 250
con gia cầm bị cuốn trôi, làm gia tăng khó khăn cho công tác khôi phục sản xuất
sau bão.
Bão số 5 cũng gây hư hỏng, sạt lở
hơn 2.000m đường giao thông, làm ách tắc tại 42 điểm, với tổng khối lượng sạt lở
lên tới 5.050 m3 đất đá. Về điện lực, toàn tỉnh có 678 cột điện bị đổ gãy,
11.200m dây điện bị đứt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất của
người dân ở nhiều địa phương.
Ước tính tổng thiệt hại ban đầu
do bão số 5 gây ra tại Nghệ An là khoảng 846 tỷ đồng. Trước tình hình này, Ủy
ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Trung ương hỗ trợ đợt 1 số tiền 250 tỷ đồng để khẩn
trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân và sớm phục hồi sản xuất.
Hiện, công tác ứng phó và khắc phục
đang được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai quyết liệt theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Lực lượng tại chỗ
cùng các đơn vị chức năng đang tập trung khắc phục sự cố hạ tầng, hỗ trợ người
dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất, nhằm nhanh chóng đưa cuộc sống
trở lại ổn định sau bão.
