Thứ Năm, 26/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Bảo Tín Mạnh Hải: Hướng tới “Thương hiệu vàng Quốc dân” và phát triển thị trường vàng trang sức 24K

Thu Ngân

25/03/2026, 14:00

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) chính thức công bố Chiến lược Kinh doanh giai đoạn 2026–2030 với tầm nhìn trở thành “Thương hiệu Vàng Quốc dân”, sở hữu mạng lưới khoảng 450 cửa hàng phủ khắp cả nước, phục vụ hàng triệu gia đình Việt Nam.

Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải.

KẾT QUẢ KINH DOANH 2025: DOANH THU VƯỢT 27.000 TỶ ĐỒNG

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam), kết quả kinh doanh năm 2025 của Bảo Tín Mạnh Hải:

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025, kiểm toán bởi Grant Thornton Việt Nam.

Doanh thu thuần đạt 27.891 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra 19,2%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 774 tỷ đồng, vượt kế hoạch gần 88%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt hơn 110% - một chỉ số hiệu quả đáng chú ý, đặc biệt khi toàn bộ hoạt động kinh doanh được vận hành qua 12 cửa hàng mang thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải tại thời điểm cuối năm 2025, gồm 9 cửa hàng tại Hà Nội, 1 tại Bắc Ninh và 1 tại Hải Dương. Cuối năm 2025, công ty khai trương cửa hàng thứ 12 tại số 18 Ngô Quyền, Hà Nội.

Về công tác tài chính, vốn điều lệ của công ty đã tăng từ 300 tỷ lên 500 tỷ đồng thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ, hoàn tất phân phối 20 triệu cổ phần cho 5 nhà đầu tư. Việc thay đổi vốn điều lệ đã được Sở Tài chính thành phố Hà Nội chấp thuận và ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8, cấp ngày 26 tháng 02 năm 2026. Cổ tức năm 2024 đã được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% trên mệnh giá.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP: TỪ GIA TỘC VÀNG 34 NĂM ĐẾN CHUẨN MỰC CÔNG TY CỔ PHẦN

Bảo Tín Mạnh Hải được sáng lập năm 1992 bởi nghệ nhân Vũ Mạnh Hải và bà Nguyễn Thị Thanh Vân. Gia tộc Bảo Tín gắn liền với lịch sử ngành vàng Việt Nam suốt hơn ba thập kỷ.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng: dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vũ Hùng Sơn - thế hệ kế thừa thứ hai - chuyển đổi từ mô hình "quản trị giám sát" đơn thuần sang tư duy "quản trị kiến tạo", trong đó Hội đồng Quản trị chủ động dẫn dắt chiến lược phát triển, linh hoạt áp dụng chuẩn mực quản trị tiên tiến, và thúc đẩy văn hoá đổi mới sáng tạo trong toàn bộ tổ chức.

Hội đồng Quản trị hiện gồm 5 thành viên, toàn bộ đều không tham gia điều hành trực tiếp, trong đó có 1 thành viên độc lập (ông Hoàng Quốc Anh, bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/08/2025). Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm Tổng giám đốc — nguyên tắc quản trị được khuyến nghị cho các công ty đại chúng theo thông lệ quốc tế.

Với mức doanh thu 2025 gần 28.000 tỷ đồng, Bảo Tín Mạnh Hải hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất ngành vàng Việt Nam. ROE hơn 110% là chỉ số đáng chú ý, đặc biệt khi toàn bộ hoạt động kinh doanh chỉ được vận hành qua 12 cửa hàng tại thời điểm cuối năm 2025 - cho thấy hiệu suất trên mỗi điểm bán ở mức cao.

MỞ MỚI 68 CỬA HÀNG TRONG NĂM 2026, HƯỚNG TỚI MẠNG LƯỚI 450 CỬA HÀNG TOÀN QUỐC

Hội đồng Quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Chiến lược Kinh doanh giai đoạn 2026–2030. Tầm nhìn được xác định: "Trở thành thương hiệu vàng quốc dân, có quy mô lớn nhất Việt Nam, dẫn dắt thị trường vàng trang sức 24K." Mục tiêu chiến lược: “trở thành chuỗi bán lẻ vàng 24k lớn nhất Việt Nam, tới năm 2030 sở hữu mạng lưới khoảng 450 cửa hàng phủ khắp cả nước”.

Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải.

Riêng trong năm 2026, công ty lên kế hoạch mở liên tiếp hơn 68 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 80 cửa hàng trên khắp cả nước. Con số này đáng lưu ý khi đặt trong bối cảnh ngành - nơi việc xây dựng một mạng lưới hàng trăm điểm bán thường cần nhiều năm tích lũy.

Hội đồng Quản trị xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung vào chiến lược thương hiệu và xác định phân khúc khách hàng trọng tâm; chuẩn hoá điểm bán và nhân rộng chuỗi cửa hàng; tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản trị tài chính; và chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong nước và quốc tế. 

Kim Gia Bảo là dòng vàng tích trữ 24K được phát triển bởi Bảo Tín Mạnh Hải, kế thừa uy tín 34 năm của thương hiệu Bảo Tín trong ngành vàng Việt Nam. Nghệ nhân Vũ Mạnh Hải - người sáng lập công ty năm 1992 - đã xây dựng thương hiệu Bảo Tín thành biểu tượng uy tín vàng tích trữ tại Hà Nội, nơi niềm tin của nhiều gia đình được gửi gắm qua từng chỉ vàng.

Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải.

Trong một thị trường vàng có dung lượng tối thiểu 427.000 tỷ đồng mà gần 70% thị phần vẫn thuộc các cửa hàng truyền thống (theo ước tính dựa trên dữ liệu Hội đồng Vàng Thế giới), Bảo Tín Mạnh Hải đang đứng trước cơ hội lớn với uy tín thương hiệu và vận hành theo mô hình khác biệt được thiết kế để nhân rộng. Doanh nghiệp đã đóng gói quy trình thành hệ thống chuẩn hoá - từ thiết kế cửa hàng, vận hành, đào tạo nhân sự đến quản lý hàng tồn kho.

Đầu tư vào con người, Bảo Tín Mạnh Hải dự kiến tăng lên gần 10.000 nhân viên vào năm 2030. Nhân viên bán hàng được đào tạo theo mô hình tư vấn viên chuyên môn. Mức đãi ngộ theo công ty là cao hơn 20–30% mặt bằng ngành. Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận đây là thời điểm triển khai chiến lược mở rộng để trở thành chuỗi bán lẻ vàng trang sức 24k, đã được doanh nghiệp chuẩn bị suốt giai đoạn 2021–2025.

Từ khóa:

Bảo Tín Mạnh Hải

Nam A Bank gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu

Bảo Tín Mạnh Hải muốn mở 450 cửa hàng, hướng tới “thương hiệu vàng quốc dân”

Giá vàng nhẫn tăng 11 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

Giá bán USD giảm nhẹ sau động thái can thiệp của Ngân hàng Nhà nước

Lãi suất đi vay ở Mỹ tăng mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy