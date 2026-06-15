Giá USD tự do tăng nhanh nhưng vẫn thấp hơn ngân hàng khoảng 100 đồng
Tùng Thư
15/06/2026, 13:46
Trong phiên giao dịch hôm nay (15/6), tỷ giá USD tự do tăng 50 - 60 đồng so với cuối tuần trước, trong khi Ngân hàng Nhà nước có nhịp nâng tỷ giá trung tâm mạnh hơn thường lệ với mức tăng 10 đồng. Tuy nhiên, khoảng cách gần 100 đồng giữa thị trường tự do và ngân hàng cùng diễn biến giá mua USD tại các nhà băng cho thấy áp lực vẫn trong tầm kiểm soát…
Thị
trường ngoại hối trong nước bước vào tuần giao dịch mới với diễn biến đáng chú
ý khi tỷ giá USD/VND tiếp tục nhích tăng trên cả ba khu vực gồm tỷ giá trung
tâm, ngân hàng thương mại và thị trường tự do. Tuy nhiên, mức điều chỉnh hiện vẫn
mang tính kiểm soát và chưa cho thấy tín hiệu của một đợt biến động mạnh về tỷ
giá.
Ngày
15/6, Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm thêm 10 đồng, lên mức 25.165
VND/USD, sau khi đã tăng nhẹ liên tục trong tuần trước. So với đầu tháng 6, tỷ
giá trung tâm đã tăng khoảng 27 đồng.
Trong tuần này (15-19/6), thị trường toàn cầu nhiều khả năng duy trì trạng thái thận trọng khi hàng loạt ngân hàng trung ương lớn công bố quyết định chính sách tiền tệ, trong đó tâm điểm là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD hiện chưa suy yếu rõ rệt trong bối cảnh phần lớn nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành tại vùng hiện nay, do đó tỷ giá USD/VND nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở mặt bằng tương đối cao trong ngắn hạn. Tuy nhiên, áp lực tỷ giá hiện chưa chuyển thành biến động mạnh khi giá mua - bán USD tại các ngân hàng vẫn tương đối ổn định.
Đáng
chú ý, mức tăng 10 đồng trong phiên 15/6 lớn hơn đáng kể so với nhịp điều chỉnh
phổ biến gần đây, khi Ngân hàng Nhà nước phần lớn chỉ nâng
tỷ giá trung tâm ở mức 1–2 đồng mỗi phiên. Dù vậy, xét trên biên độ tuyệt đối,
mức điều chỉnh này vẫn còn tương đối hạn chế và chưa phản ánh sự thay đổi đáng
kể trong định hướng điều hành tỷ giá.
Khảo
sát ngày 15/6 cho thấy mặt bằng tỷ giá bán USD tại các ngân hàng gần như đồng
nhất quanh mức 26.423 VND, tương đương mức trần điều hành mới của Ngân hàng Nhà nướ. Trong khi đó, giá mua USD có sự phân hóa
rõ hơn giữa các ngân hàng.
Một
số ngân hàngmua USD cao hơn mặt
bằng chung như OCB, HSBC hay VietCapitalBank, trong khi Vietcombank, BIDV, MB,
Techcombank và ACB chủ yếu niêm yết giá mua quanh vùng 26.09 - 26.12
VND. Điều này khiến chênh lệch mua - bán USD
giữa các ngân hàng duy trì ở mức tương đối rộng, phổ biến khoảng 270 - 320
đồng/USD.
Đáng
chú ý, dù mặt bằng giá bán USD tại ngân hàng tăng khoảng 11 đồng so với cuối tuần
trước và tiếp tục neo sát trần điều hành, giá mua USD chỉ tăng khoảng 1 đồng.
Diễn biến này cho thấy hệ thống ngân hàng hiện chưa phát tín hiệu cạnh tranh rõ
rệt để hút nguồn USD đầu vào, qua đó hàm ý áp lực ngoại tệ trong hệ thống nhiều
khả năng vẫn ở mức có thể kiểm soát, thay vì xuất hiện trạng thái căng thẳng rõ
rệt về nguồn cung USD.
Trên
thị trường tự do, giá USD ngày 15/6 tăng lên mức 26.300 - 26.320
VND,
tương ứng tăng 60 đồng ở chiều mua và 50 đồng ở chiều bán so với ngày 12/6. Tuy nhiên, tỷ giá bán USD tại các ngân
hàng hiện vẫn cao hơn thị trường tự do khoảng 100 đồng. Khoảng chênh lệch này
cho thấy thị trường ngoại hối trong nước chưa xuất hiện trạng thái căng thẳng
rõ rệt, bởi trong các giai đoạn nhu cầu USD tăng mạnh, tỷ giá tự do thường có
xu hướng thu hẹp khoảng cách hoặc vượt lên trên tỷ giá bán của hệ thống ngân
hàng.
Một
yếu tố cần theo dõi trong ngắn hạn là diễn biến của đồng USD trên thị trường quốc tế trước thềm cuộc họp chính sách của
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tâm lý thận trọng của giới đầu tư toàn cầu đang
gia tăng khi thị trường kỳ vọng Fed nhiều khả năng tiếp tục duy trì lãi suất ở
vùng hiện tại.
Trong
bối cảnh đó, áp lực giảm đáng kể của đồng USD trên thị trường quốc tế hiện chưa
thực sự rõ ràng, qua đó tiếp tục tạo nền cho tỷ giá USD/VND duy trì ở mặt bằng
tương đối cao trong ngắn hạn.
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