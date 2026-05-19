Bảo Tín Mạnh Hải sẽ IPO vào quý 4, hướng tới thương hiệu vàng quốc dân

Ngày 18/5, báo Bloomberg đưa tin Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải (Bảo Tín Mạnh Hải) - một trong những “ông lớn” bán lẻ vàng của Việt Nam, đang chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào quý 4.

Trao đổi với Bloomberg, ông Vũ Hùng Sơn – Chủ tịch Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, Công ty hiện đang trong giai đoạn tiền IPO (pre-IPO) và dự kiến bắt đầu truyền thông đợt chào bán thông qua các buổi roadshow với nhà đầu tư vào tháng 6. Dù chưa chính thức tiết lộ mục tiêu huy động vốn, nhưng công ty dự kiến mở tối thiểu 15% cổ phần trong đợt chào bán này.

Ông Vũ Hùng Sơn – Chủ tịch Bảo Tín Mạnh Hải.

Lãnh đạo Bảo Tín Mạnh Hải trao đổi với Bloomberg có cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng mọi thứ, từ công nghệ đến nhân sự và có thể bắt đầu sản xuất ngay khi được cấp phép,” ông Vũ Hùng Sơn nhấn mạnh. Đồng thời, Bảo Tín Mạnh Hải đã ký biên bản ghi nhớ với một số đối tác liên quan tới Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) để chuẩn bị cho kế hoạch nhập khẩu vàng nguyên liệu khi được cấp phép.

Bảo Tín Mạnh Hải đang làm việc với các đơn vị tư vấn, trong đó có Công ty cổ phần chứng khoán SSI, để định giá và chuẩn bị niêm yết. Doanh nghiệp dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cùng quý đợt IPO. EPS năm 2025 của BTMH đạt 25.813 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong tương quan so sánh với các mã đang niêm yết trên HOSE tại Việt Nam

Kế hoạch IPO của doanh nghiệp được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho thị trường vốn sơ cấp tại Việt Nam, sau khi chỉ số tham chiếu VN-Index tăng khoảng 41% trong năm ngoái. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng thêm hơn 7%.

TỪ THƯƠNG HIỆU VÀNG DI SẢN TỚI ĐỊNH HƯỚNG “CHUỖI BÁN LẺ VÀNG 24K LỚN NHẤT VIỆT NAM”

Năm 2023, đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng của Bảo Tín Mạnh Hải, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vũ Hùng Sơn - thế hệ kế thừa thứ hai.

Bảo Tín Mạnh Hải là một “thương hiệu vàng di sản” của Hà Nội với lịch sử 34 năm, sáng lập bởi nghệ nhân Vũ Mạnh Hải và doanh nhân là bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

Bảo Tín Mạnh Hải chuyển đổi từ mô hình "quản trị giám sát" đơn thuần sang tư duy "quản trị kiến tạo". Lãnh đạo doanh nghiệp tiết lộ đã chuẩn bị nội lực từ 2021 để thực hiện “giấc mơ niêm yết” vào 2026.

Trong chiến lược, Bảo Tín Mạnh Hải tập trung vào các sản phẩm vàng 24K mang phong cách sống, như quà tặng và trang sức 24K; các sản phẩm vàng bản vị nhỏ 0,1 chỉ (0,375 gram) như Tiểu Kim Cát, Vàng Son Đất Việt... Chiến lược này thể hiện nỗ lực của công ty trong việc tiếp cận đại chúng, đáp ứng được nhu cầu mọi tầng lớp thu nhập với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton, kết quả kinh doanh năm 2025 của Bảo Tín Mạnh Hải đạt doanh thu thuần là 27.891 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra 19,2%.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 774 tỷ đồng, vượt kế hoạch gần 88%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt hơn 110% - một chỉ số hiệu quả đáng chú ý, đặc biệt khi toàn bộ hoạt động kinh doanh được vận hành qua 12 cửa hàng mang thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải tại thời điểm cuối năm 2025.

Kết quả trên, theo ban lãnh đạo Bảo Tín Mạnh Hải, là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp bước vào giai đoạn phát triển mới 2026–2030, với tầm nhìn trở thành “thương hiệu vàng quốc dân, có quy mô lớn nhất Việt Nam, dẫn dắt thị trường vàng trang sức 24K”. Trong đó, mục tiêu chiến lược đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Bảo Tín Mạnh Hải (tháng 3/2026) là “trở thành chuỗi bán lẻ vàng 24k lớn nhất Việt Nam”.

ĐẠT MỤC TIÊU 80 CỬA HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀO NĂM 2026

Chính sách quản lý vàng của Nhà nước cũng là yếu tố đang tạo dư địa phát triển mạnh mẽ cho các doanh nghiệp kim hoàn.

Nghị định số 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2025 xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Theo công bố hồi tháng 4/2026, hiện 11 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng đã nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất loại vàng này - trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải với thế mạnh am hiểu sâu sắc về thị trường, khách hàng và tốc độ mở rộng hệ thống bán lẻ.

Bà Ngân Lý - Chuyên viên Phân tích Cấp cao tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhận định trên Bloomberg - sự thay đổi chính sách từ vĩ mô được kỳ vọng sẽ giúp giải tỏa đáng kể tình trạng khan hiếm nguyên liệu vàng thô, thúc đẩy tăng trưởng doanh số mạnh mẽ cho cả các nhà chế tác lẫn đơn vị bán lẻ.

Trong năm 2026, Bảo Tín Mạnh Hải lên kế hoạch mở liên tiếp hơn 68 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 80 cửa hàng trên khắp cả nước. Mỗi vị trí mở mới đều được đánh giá dựa trên hệ thống phân tích chiến lược, đảm bảo mỗi quyết định mở cửa hàng đi kèm thời gian hồi vốn nhanh nhất và đạt lợi nhuận bền vững.

Doanh nghiệp cho biết mục tiêu năm 2026 là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với doanh thu dự kiến tăng ít nhất gấp 2,5 lần năm trước.



