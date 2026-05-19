Chiến tranh Vùng Vịnh khiến lãi suất vay mua nhà trả góp ở Mỹ và châu Âu tăng chóng mặt

Các nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế tin rằng lãi suất vay thế chấp nhà sẽ tiếp tục tăng nếu giao thông qua eo biển Hormuz còn gián đoạn...

Cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đang gây ra biến động lớn về lãi suất vay mua nhà trả góp ở Mỹ và châu Âu, đặt áp lực lớn lên những người vay muốn mua nhà mới hoặc đảo nợ khoản vay hiện tại của họ.

Trong lúc các ngân hàng trung ương còn chưa tăng lãi suất, các tổ chức cho vay thế chấp nhà đã phản ứng với xu hướng leo thang của lợi suất trái phiếu chính phủ và những dự báo cho rằng lãi suất chính thức sẽ phải tăng để kiềm chế lạm phát.

Tại Mỹ, tác động từ cuộc chiến tranh giữa nước này với Iran đã đẩy lãi suất vay thế chấp nhà kỳ hạn 30 năm lên mức 6,36%, cao hơn so với mức được ghi nhận vào tháng 9/2025 - thời điểm trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất ba lần liên tiếp với lượng giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm.

Lãi suất tăng đúng vào lúc thị trường nhà ở tại Mỹ đã gặp khó khăn do thiếu nguồn cung từ trước khi chiến tranh nổ ra và trước khi giá dầu tăng vọt do eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Ông Matt Aks, nhà kinh tế tại Evercore ISI, nhận xét với tờ báo Financial Times rằng Mỹ “đã xây dựng quá nhiều nhà trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính, và sau đó lại có một thập kỷ xây dựng không đủ nhà. Vì vậy, có sự thiếu hụt nguồn cung, và bây giờ là giai đoạn lãi suất cao”

Tại châu Âu, đặc biệt là ở Đức, lãi suất vay thế chấp nhà cũng đã tăng khoảng 0,3 điểm phần trăm. Lãi suất cho các khoản vay 10 năm phổ biến ở Đức đã tăng lên khoảng 3,6%, theo dữ liệu từ nhà môi giới thế chấp bán lẻ Dr Klein. Sự gia tăng lãi suất này khiến chi phí lãi suất hàng năm cho một khoản vay mới trị giá 350.000 euro tăng thêm 1.000 euro lên khoảng 13.000 euro.

Ông Florian Pfaffinger, một nhà điều hành tại Dr Klein, cho biết “lãi suất đã tăng mạnh chỉ trong vài tuần” và điều này đã "gây xáo trộn thị trường". Ông cũng cho biết một số người vay mua nhà trả góp đang vội vàng hoàn tất các thủ tục vay để chốt lãi suất trước khi mức lãi có thể tăng thêm.

Tại Anh, lãi suất trung bình cho khoản vay thế chấp nhà lãi suất cố định thời hạn hai năm, với tỷ lệ vay trên giá trị 75% giá trị căn nhà, đã tăng lên mức 5,1% vào tháng 4 từ 3,97% vào cuối tháng 2.

Bà Hina Bhudia, đối tác tại công ty Knight Frank Finance, cho biết pha tăng vọt gần đây trong lãi suất vay mua nhà trả góp ở Anh gần đây thực sự là "một cú sốc đối với sức mua của người dân".

Các nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế tin rằng lãi suất vay thế chấp nhà sẽ tiếp tục tăng nếu giao thông qua eo biển Hormuz - tuyến đường trước đây vận chuyển 1/5 lượng dầu được tiêu thụ trên toàn thế giới - còn bị hạn chế. Giá dầu cao do sự gián đoạn nguồn cung có thể cuối cùng sẽ buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất để kiềm chế áp lực giá cả, đặt thêm gánh nặng lên những người mua nhà tiềm năng.

Ông John Muellbauer, nhà kinh tế tại Đại học Oxford, cảnh báo bất kỳ tính toán sai lầm nào giữa Mỹ và Iran cũng có thể đẩy căng thẳng leo thang và gây ra tình trạng đình lạm kinh tế toàn cầu.

Theo ông Bhudia, suất tăng cao sẽ dẫn đến việc ít người mua nhà hơn. "Giao dịch sẽ chậm lại và áp lực giảm giá nhà sẽ xuất hiện khi cú tăng của lãi suất vay thế chấp nhà được truyền dẫn. Mức độ tác động thực sự sẽ phụ thuộc vào việc cuộc xung đột kéo dài bao lâu”, ông nói.