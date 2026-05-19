Ngân hàng tăng tốc số hóa, áp lực bảo mật ngày càng lớn
Lan Anh
19/05/2026, 15:37
Làn sóng số hóa đang làm thay đổi toàn diện hoạt động ngân hàng, nhưng cũng kéo theo sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng tinh vi. Trong bối cảnh đó, bài toán bảo mật và quản trị rủi ro trở thành thách thức lớn đối với các tổ chức tài chính…
“Công nghệ
đang tái định hình toàn diện ngành tài chính – ngân hàng từ cách vận hành, kết nối và tạo ra giá trị cho khách
hàng. Thay vì duy trì mô hình hoạt động truyền thống, các tổ chức tài
chính đang chuyển dần sang phát triển hệ sinh thái số, trong đó dữ liệu giữ vai
trò trung tâm, còn trải nghiệm khách hàng trở thành yếu tố định hướng chiến
lược", ông Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho biếttại Diễn
đàn Đổi mới Tài chính Thế giới (WFIS 2026) diễn ra sáng 19/5 tại Hà Nội.
Phó
Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VNBA đánh giá Việt Nam là một
trong những thị trường tài chính số tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á.
“Hiện nay trên 95% tổ chức tín dụng đã và đang triển khai chiến lược chuyển đổi số, trong khi gần 80% giao dịch tài chính được thực hiện qua kênh số. Điều này phản ánh xu hướng dịch chuyển từ “số hóa dịch vụ” sang mô hình ngân hàng thông minh, vận hành dựa trên dữ liệu và kết nối số toàn diện”
Quá trình
chuyển đổi không chỉ dừng lại ở việc số hóa dịch vụ hay thúc đẩy thanh toán
điện tử, mà đã mở rộng sang các lĩnh vực cốt lõi như quản trị, vận hành và
thiết kế hành trình khách hàng. Trong đó, các
xu hướng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), ngân hàng mở, điện toán đám mây
hay phân tích dữ liệu thông minh đang ngày càng hiện diện rõ nét trong chiến
lược của các tổ chức tài chính.
Tuy nhiên, yêu cầu về nâng cấp hạ tầng công nghệ, đảm bảo an ninh mạng và
kiểm soát gian lận cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh hệ sinh thái số mở rộng
nhanh, đặc biệt là các hình thức tấn công khai thác dữ liệu và giả mạo danh tính càng nở rộ.
Theo Phó Chủ
tịch kiêm Tổng thư ký VNBA, các báo cáo
quốc tế gần đây cũng cảnh báo xu hướng gia tăng của các cuộc tấn công sử dụng
AI, với mức độ tinh vi ngày càng cao khiến bài toán bảo mật trở nên phức tạp
hơn.
Đáng chú ý, Báo cáo Triển vọng An ninh mạng Toàn cầu 2026 của Diễn đàn
Kinh tế Thế giới cho thấy 65% các tổ chức lớn hiện coi các lỗ hổng của
bên thứ ba và chuỗi cung ứng là thách thức hàng đầu về khả năng phục hồi an
ninh mạng của họ.
Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra cho ngành ngân hàng không chỉ là tăng
trưởng mà còn là kiểm soát rủi ro và đảm bảo tuân thủ. Theo ông Saket Kumar
Jha, Giám đốc Doanh thu HyperVerge, việc tối ưu đồng thời cả ba yếu tố này là
thách thức lớn, buộc các tổ chức phải tìm cách cân bằng thay vì đánh đổi mở rộng quy mô hoạt động bằng gia tăng rủi ro gian lận
“Một
trong những giải pháp là xác minh khách hàng xuyên suốt vòng đời,
thay vì chỉ thực hiện tại thời điểm đăng ký hoặc vay vốn bởi mỗi giai đoạn đều có mức độ rủi ro khác nhau. Cách tiếp cận này
giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, nhất là khi các công nghệ như
deepfake hay GenAI ngày càng bị lợi dụng để giả mạo danh tính”, Giám đốc Doanh thu HyperVerge nhấn mạnh.
Ở khía cạnh vận hành, nhiều tổ chức tài chính
đang đẩy mạnh tự động hóa nhằm rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao trải nghiệm
người dùng. Các công nghệ như OCR hay NFC, đặc biệt trong khai thác dữ liệu từ
căn cước công dân gắn chip, đang hỗ trợ hiệu quả cho quá trình xác thực và đánh
giá khách hàng.
Song song, việc phân tích dữ liệu tài chính cá nhân từ thu nhập, chi tiêu đến lịch sử giao
dịch cho phép các hệ thống đưa ra quyết định gần như theo thời gian thực,
đồng thời nâng cao khả năng phát hiện gian lận, ông Zhan Zatayev, Giám đốc Rủi ro SHBFinance cho biết.
Tuy nhiên, khi các tổ chức tài chính tận dụng AI để nâng cao hiệu quả hoạt
động, tội phạm mạng cũng sử dụng chính công nghệ này để tìm kiếm và khai thác
điểm yếu trong hệ thống. Điều này khiến hệ thống ngân hàng trở nên mong manh và
dễ bị tấn công hơn, đòi hỏi
các giải pháp bảo mật phải được nâng cấp tương ứng.
Trong bối cảnh đó, ông Derek Lok, Giám đốc
Yubico khuyến nghị cần chuyển sang
các mô hình bảo mật mạnh hơn, trong đó xác thực đa yếu tố đóng vai trò then
chốt. Đặc biệt, tiêu chuẩn FIDO dựa
trên cơ chế mã hóa bất đối xứng đang được xem là hướng đi tiềm năng nhằm thay
thế mật khẩu truyền thống.
Không giống các phương thức xác thực thông
thường, FIDO sử dụng khóa riêng được lưu trữ trên thiết bị người dùng và chỉ
kích hoạt khi có thêm lớp xác thực như sinh trắc học hoặc mã PIN. Cơ chế này
giúp hạn chế đáng kể nguy cơ bị đánh cắp thông tin, đặc biệt trong trường hợp
thiết bị bị nhiễm mã độc.
"Thực tế cho thấy các loại phần mềm độc hại ngày càng tinh vi, có khả năng âm thầm thu thập dữ liệu, theo dõi hoạt động, thậm chí điều khiển thiết bị từ xa để thực hiện giao dịch gian lận. Do đó, bên cạnh việc đầu tư công nghệ bảo mật, người dùng cũng cần nâng cao cảnh giác, chỉ cài đặt ứng dụng từ nguồn chính thức".
Về dài hạn, chuyển đổi số không còn là lựa
chọn mà đã trở thành điều kiện tất yếu để ngành tài chính – ngân hàng duy trì
năng lực cạnh tranh. Tuy vậy, để phát triển bền vững, quá trình này cần đi kèm
với việc tăng cường hợp tác giữa các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ
và cơ quan quản lý.
Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, đây là cơ
hội để các ngân hàng Việt Nam đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa, mở rộng
tiếp cận dịch vụ và từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị tài chính
số toàn cầu. Mặt khác, ngành
ngân hàng cũng phải đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về quản trị an toàn hệ
thống và khả năng chống chịu trên môi trường số.
“Sự phối hợp chặt chẽ cùng
với đầu tư bài bản cho an ninh và quản trị rủi ro sẽ là nền tảng để xây dựng hệ
thống tài chính số hiện đại, an toàn và có khả năng thích ứng caotrong bối cảnh
công nghệ liên tục thay đổi”, ông Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) nhấn mạnh.
