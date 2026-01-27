Bảo vệ sức khỏe đường ruột khi đi du lịch

Khi đi du lịch, đặc biệt là các chuyến đi quốc tế, hệ miễn dịch của bạn có thể bị tác động bởi lịch trình ăn uống khác so với bình thường, từ đó làm thay đổi hệ vi khuẩn đường ruột...

Theo bác sĩ Rachel Pessah-Pollack, MD, FACE, Phó giáo sư lâm sàng Khoa Y tại NYU Langone Health, khi đi du lịch, mọi người thường ăn những loại thực phẩm rất khác so với chế độ ăn hằng ngày ở nhà.

Ví dụ nếu ở nhà bạn duy trì khẩu phần giàu chất xơ, thì trong những chuyến đi du lịch, đặc biệt khi phải ăn ngoài thường xuyên, bạn có thể sẽ tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn hơn, với lượng đường và chất béo dư thừa nhiều hơn.

Những thay đổi đáng kể trong chế độ ăn này có thể nhanh chóng tác động đến hệ vi sinh đường ruột. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phần lớn những ảnh hưởng đó mang tính tạm thời và có thể đảo ngược khi bạn trở về nhà và quay lại thói quen ăn uống quen thuộc.

Tuy nhiên, không chỉ việc ăn uống khác đi mới ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. "Tiêu chảy do du lịch có thể gây xáo trộn nghiêm trọng cho đường tiêu hóa, và các vi khuẩn kháng thuốc có thể tồn tại trong cơ thể suốt nhiều tuần sau khi bạn trở về nhà", bác sĩ Pessah-Pollack cho biết.

Bà khuyến cáo rằng sau chuyến đi, nếu có triệu chứng đường ruột bất thường, bạn nên chú ý và thăm khám kịp thời.

MỐI ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU: TRÁNH NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

Tránh ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch nước ngoài nên là ưu tiên hàng đầu của mọi du khách. "Ngoài các triệu chứng thường gặp, bệnh do thực phẩm nhiễm khuẩn còn đưa những tác nhân gây hại vào hệ vi sinh đường ruột, và chúng có thể tồn tại từ vài tuần đến thậm chí nhiều năm", bác sĩ Mark Pimentel, chuyên gia tiêu hóa kiêm nhà khoa học y sinh tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai (Los Angeles, California), cho biết.

Ông lý giải rằng tình trạng này khiến cơ thể dễ mắc các bệnh tiêu hóa thứ phát như hội chứng ruột kích thích sau nhiễm trùng hoặc hiện tượng vi khuẩn phát triển quá mức ở ruột non. Cứ 9 người từng bị ngộ độc thực phẩm thì có 1 người phát triển thành IBS - Hội chứng ruột kích thích, vì vậy du khách cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong suốt hành trình.

Theo bác sĩ Pimentel, để phòng tránh ngộ độc thực phẩm và bảo vệ hệ vi sinh đường ruột khi đi du lịch, du khách nên tránh ăn các thực phẩm sống, chế biến không chín như hải sản sống. Đồng thời, không nên sử dụng nước máy tại địa phương - nguồn nước có thể chứa các vi sinh vật hoặc vi khuẩn lạ mà đường ruột chưa quen thích nghi.

Dù có hay không mắc các bệnh lý tiêu hóa, việc duy trì nhu động ruột hoạt động bình thường trong suốt chuyến đi là yếu tố then chốt. Điều này giúp hệ tiêu hóa vận hành khỏe mạnh và hạn chế các đợt bùng phát triệu chứng mạn tính như đầy hơi, khó chịu vùng bụng hay tình trạng viêm ruột.

"Jet lag không chỉ ảnh hưởng đến não bộ mà còn tác động đến mối liên kết giữa não và ruột, làm rối loạn nhịp sinh học và các ‘làn sóng làm sạch’ tự nhiên của đường ruột", bác sĩ Pimentel cho biết. Vì vậy, đảm bảo ngủ đủ giấc cũng là yếu tố quan trọng, bởi giấc ngủ có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đường ruột.

LÊN KẾ HOẠCH CHO BỮA ĂN NẾU CÓ THỂ

Thực phẩm trong những chuyến đi, cũng như bữa ăn hằng ngày tại nhà, có tác động mạnh mẽ đến hệ vi sinh đường ruột và sức khỏe tổng thể. Khi hệ vi sinh được nuôi dưỡng tốt, nó sẽ giúp bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh bằng cách ngăn chặn sự xâm nhập của chúng và tăng cường hệ miễn dịch. Đồng thời, một hệ vi sinh khỏe mạnh cũng hỗ trợ nhiều khía cạnh khác của sức khỏe, giúp chuyến đi của bạn trở nên dễ chịu và trọn vẹn hơn.

"Các bữa ăn trong lúc du lịch thường không quá lành mạnh: nhiều thực phẩm siêu chế biến, ít chất xơ và chứa nhiều phụ gia, có thể làm suy yếu hệ vi sinh đường ruột, hàng rào bảo vệ ruột và hệ miễn dịch, từ đó làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề tiêu hóa và nhiễm trùng", bà Momo Vuyisich, Tiến sĩ, Giám đốc khoa học kiêm Trưởng bộ phận nghiên cứu lâm sàng tại Viome, cho biết.

"Tôi khuyến nghị nên chủ động lên kế hoạch cho bữa ăn bằng cách tìm hiểu trước thực đơn và đánh giá của các nhà hàng. Hãy ghé siêu thị địa phương để mua trái cây hữu cơ giàu chất xơ và chất chống oxy hóa như táo, lê, các loại quả mọng. Khi có thể, hãy ưu tiên thực phẩm nguyên bản tại cửa hàng tạp hóa và tự chuẩn bị những bữa ăn đơn giản như bánh mì kẹp, cuốn hoặc salad", chuyên gia này nhấn mạnh.

Đồng thời, đừng quên sử dụng thêm các thực phẩm giàu men vi sinh như sữa chua, sữa chua uống lên men sống để tăng cường sức khỏe đường ruột và hệ miễn dịch.