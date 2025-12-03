Bất chấp giá lao dốc, xuất khẩu cà phê năm 2025 vẫn lập kỷ lục trên 8 tỷ USD

Bất chấp đà giảm của giá cà phê những ngày qua trước thông tin về vụ mùa thuận lợi và chính sách thuế quan mới từ Mỹ, xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, sau 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,85 tỷ USD và dự báo cả năm 2025 sẽ vượt mốc 8 tỷ USD…

Giá cà phê trong nước sáng 3/12/2025 tiếp tục giảm sâu, mất tới 2.000 đồng/kg, đưa giao dịch phổ biến về quanh mức 104.500 - 105.500 đồng/kg. Đây đã là phiên giảm thứ ba liên tiếp tính từ đầu tuần này, nâng tổng mức giảm lên đến 5.400 đồng/kg. Tại Lâm Đồng – địa phương có mức giá thấp nhất, cà phê nhân xô chỉ còn 106.500 đồng/kg.

GIÁ CÀ PHÊ TRÊN THẾ GIỚI LAO DỐC MẠNH

Diễn biến tiêu cực thị trường trong nước xuất hiện trong bối cảnh giá cà phê thế giới đồng loạt giảm mạnh trên cả hai sàn London và New York trong phiên giao dịch đêm 2/12 và rạng sáng 3/12 (giờ Việt Nam).

Tại sàn London, cà phê giá Robusta giao tháng 1/2026 giảm thêm 121 USD/tấn (2,7%), còn 4.351 USD/tấn; kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 119 USD/tấn (2,73%), còn 4.219 USD/tấn. Tại New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 giảm 5,95 cent/lb (1,44%), còn 405,55 cent/lb; kỳ hạn tháng 3/2026 mất 6,25 cent/lb (1,64%), về mức 373,45 cent/lb. Thị trường cà phê thế giới đã giảm giá liên tiếp trong những ngày vừa qua.

Trong tháng 11/2025, thị trường cà phê thế giới đã chứng kiến diễn biến trái chiều: Robusta giảm trong khi Arabica tăng nhẹ, chủ yếu do biến động nguồn cung từ các quốc gia sản xuất lớn.

Giới phân tích cho biết giá Robusta tiếp tục chịu áp lực lớn khi thời tiết tại Tây Nguyên chuyển khô ráo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu hoạch sau giai đoạn đình trệ vì bão và lũ lụt. Trong thời gian tới, tiến độ thu hoạch tại Việt Nam và điều kiện thời tiết ở Nam Mỹ sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định xu hướng giá.

Ở chiều tác động chính sách, thị trường cà phê toàn cầu ghi nhận tín hiệu mới từ Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp miễn thuế nhập khẩu 40% đối với một số mặt hàng thực phẩm từ Brazil – trong đó có cà phê, thịt bò, ca cao và trái cây. Chính sách này áp dụng cho các lô hàng từ ngày 13/11 và có thể hoàn trả phần thuế đã thu trước đó.

Brazil vốn là nguồn cung chiếm khoảng một phần ba lượng cà phê tiêu thụ tại Mỹ. Việc dỡ bỏ thuế được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt giá thực phẩm, trong bối cảnh giá bán lẻ cà phê tại Mỹ từng tăng tới 40% trong năm nay do thiếu hụt sản lượng và thuế nhập khẩu.

Sự kết hợp giữa áp lực nguồn cung toàn cầu, thời tiết thuận lợi cho thu hoạch và chính sách mới từ thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới được cho là sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến giá cà phê trên thế giới và Việt Nam trong thời gian tới.

XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG 58%

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam kỳ 1 tháng 11/2025 (tính từ 1-15/11) đạt 37,7 nghìn tấn, trị giá 218,3 triệu USD, tăng 69,7% về lượng và tăng 75,0% về giá trị so với kỳ 1 tháng 11/2024.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,35 triệu tấn, trị giá 7,64 tỷ USD, tăng 14,6% về lượng và tăng 62,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam ước tính kết quả xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 11 tháng đạt 7,85 tỷ USD, và dự báo cả năm 2025 sẽ vượt qua mốc 8 tỷ USD.

Giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam kỳ 1 tháng 11/2025 đạt 5.792 USD/tấn, tăng 3,1% so với kỳ 1 tháng 10/2025. Giá xuất khẩu cà phê bình quân từ đầu năm tính đến ngày 15/11/2025 đạt trung bình 5.662 USD/tấn, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 10 tháng của năm 2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ở hầu hết các chủng loại. Xuất khẩu cà phê Robusta vẫn giữ vai trò chủ lực, đạt gần 1,08 triệu tấn, trị giá 5,54 tỷ USD, tăng 11,8% về lượng và 60,5% về giá trị nhờ giá xuất khẩu tăng. Xuất khẩu cà phê Arabica đạt 62,9 nghìn tấn, trị giá 416,0 triệu USD, tăng 8,2% về lượng và tăng 108,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, cà phê chế biến đã trở thành động lực tăng trưởng mới với 1,46 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2024. Nhóm cà phê chế biến tăng trưởng mạnh, cho thấy chiến lược phát triển sâu trong chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Sự chuyển dịch này cho thấy, ngành đang dịch chuyển từ tăng trưởng theo sản lượng sang tăng trưởng theo chất lượng. Đồng thời, cơ cấu mới tạo điều kiện để Việt Nam củng cố vị thế là một trong những trung tâm cung ứng cà phê quan trọng của thế giới.

HƯỚNG TỚI SẢN XUẤT CÀ PHÊ GIẢM PHÁT THẢI

Trong hai ngày 2–3/12/2025, tại TP.Hồ Chí Minh, Informa Connect phối hợp với Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức Hội nghị Cà phê quốc tế Châu Á - Coffee Outlook (AICC). Sự kiện có sự tham của hơn 200 đại biểu trong và ngoài nước, gồm doanh nghiệp sản xuất, chế biến, đơn vị xuất nhập khẩu, các chuyên gia thị trường và tổ chức quốc tế. Đây là diễn đàn quan trọng để cập nhật xu hướng và kết nối giao thương trong bối cảnh thị trường cà phê biến động mạnh.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu chia sẻ về ảnh hưởng của bão lũ vừa qua, khiến một số vùng nguyên liệu bị ngập sâu và thiệt hại nặng. Tuy nhiên, ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch VICOFA cho biết nhờ hai vụ liên tiếp giá cà phê duy trì ở mức cao, tình hình tài chính của nông dân được cải thiện, giúp họ có khả năng giữ hàng, tránh bán ồ ạt như thường xảy ra ở Việt Nam và Brazil.

Dù đang vào vụ thu hoạch, giá Robusta nhiều khả năng vẫn giữ trên 4.000 USD/tấn và giá nội địa không thấp hơn 80.000 đồng/kg. Ở vụ trước, mức giá thấp nhất của thị trường nội địa đã từng giảm dưới 90.000 đồng/kg, trong khi giá trên sàn London có lúc chỉ còn khoảng 3.700 USD/tấn". Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch VICOFA

Nội dung nổi bật tại hội nghị là vấn đề đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty Simexco Đắk Lắk cho biết doanh nghiệp đang tiên phong trong sản xuất theo tiêu chuẩn EUDR (Quy định của EU về sản phẩm không gây phá rừng) và giảm phát thải carbon. Simexco hiện xây dựng được vùng nguyên liệu khoảng 50.000 ha, liên kết với 45.000 nông hộ có đầy đủ thông tin định vị và truy xuất nguồn gốc.

Ông Dũng cho biết không chỉ EU, mà các thị trường khó tính như Nhật Bản cũng bắt đầu yêu cầu nông sản phải tuân thủ tiêu chuẩn không phá rừng và giảm thiểu phát thải. Do đó, ông khuyến cáo nông dân chuyển mạnh sang sản xuất bền vững, phát triển cà phê hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và liên tục cải tiến để duy trì giá trị gia tăng cũng như khả năng cạnh tranh.

Ở góc độ doanh nghiệp xuất khẩu, ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhấn mạnh rằng trách nhiệm của doanh nghiệp phải vượt xa nghĩa vụ pháp lý.

"Tính minh bạch trong chuỗi cung ứng là yếu tố then chốt", ông Hiệp khẳng định; đồng thời cho rằng doanh nghiệp cần chủ động xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc phục vụ nhiều mục tiêu kinh doanh, tạo giá trị vượt ngoài phạm vi bắt buộc.

Trong bài tham luận về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với chuỗi giá trị cà phê, ông Jeremy Choong - Giám đốc điều hành Parksong Coffee nhận định: AI đang mở ra một “cuộc cách mạng” từ khâu quản lý nông trại đến phát triển hương vị sản phẩm. AI có thể hỗ trợ nông dân chuyển từ mô hình vận hành thủ công sang quản lý chiến lược thông qua chuyển đổi số; đồng thời giúp chọn lọc giống, phân loại chất lượng hạt, nâng cao hiệu suất chế biến và tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây được xem là giải pháp then chốt để nâng cấp chuỗi cung ứng cà phê Việt Nam, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.