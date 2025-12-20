Top các mùi hương nước hoa của mùa lễ hội 2025

Một số hương nước hoa sáng tạo mới trong mùa lễ hội này vẫn tiếp nối những xu hướng chủ đạo từ mùa hè, trong khi nhiều mùi hương khác được phát triển riêng cho mùa Thu/Đông…

Khi mùa lễ hội đang đến gần, “tủ hương” của người tiêu dùng cũng dần chuyển sang những nốt hương trầm ấm, đậm và bao trùm các giác quan.

Từ các hương gourmand ngọt ngào, những tổ hợp hổ phách đậm chiều sâu cho tới hương hoa hiện đại, thị trường nước hoa ngày càng trở nên sáng tạo, tinh tế và thậm chí phức hợp hơn. Đây cũng là một thị trường đang tăng trưởng mạnh: theo Fortune Business Insights, quy mô thị trường nước hoa toàn cầu đạt 50,46 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tăng từ 53,04 tỷ USD năm 2025 lên 77,53 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 5,57%.

HƯƠNG GOURMAND CAO CẤP: KHI NHỮNG NỐT HƯƠNG “ĂN ĐƯỢC” BƯỚC VÀO THẾ GIỚI XA XỈ

Các mùi hương gourmand ngọt ngào từng “làm mưa làm gió” trong mùa hè nay đang chuyển mình sang những tầng hương đậm đà, giàu cảm giác hưởng thụ hơn.

Những cái tên nổi bật trong nhóm này có thể kể đến Cognac Reign của D.S. & Durga – một tổ hợp tinh tế và phức hợp với cam bergamot caramel hóa, tinh chất cognac, đậu tonka và gỗ cổ. Almond Coconut Eau de Parfum của Laura Mercier – mùi hương gourmand mềm mại, ngọt ngào với sự cân bằng giữa dừa, hạnh nhân và vani. Hay Vanilla Salt của Ellis Brooklyn, kết hợp vani Madagascar dạng absolute (chiết xuất đậm đặc từ quả vani) cùng nốt muối biển, tạo nên cảm giác vừa ngọt ngào vừa hiện đại.

Phân khúc hương gourmand đang bước vào giai đoạn chuyển mình rõ rệt, vượt ra khỏi khuôn khổ những mùi “tráng miệng ngọt ngào” quen thuộc để hướng tới các sáng tạo tinh tế, nhiều tầng hương, kết hợp trái cây, hạt và những nốt ấm gây “nghiện” như vani hay đậu tonka.

Ngày càng nhiều nhà điều hương thử nghiệm các nốt hương mặn và thảo mộc như hinoki, miso, lá cà chua hay các loại rau thơm tươi từ khu vườn, mở ra một bảng hương bất ngờ, giàu chiều sâu, không còn giới hạn trong vị ngọt.

HỔ PHÁCH LÊN NGÔI

Hổ phách (amber) - tổ hợp hương được tạo nên từ labdanum, benzoin và vani, đôi khi được bổ sung đậu tonka hoặc nhựa balsam Peru - đang là một trong những thành phần hương được ưa chuộng nhất hiện nay.

Những sáng tạo nước hoa đậm hương amber, với sắc thái ấm áp, phấn nhẹ và ngọt dịu, đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ. Các công thức này thường có cấu trúc phức tạp, đậm đặc và mở hương chậm rãi, tạo nên cảm giác gợi cảm, giàu chiều sâu.

Amber K của Ella K Parfums là mùi hương unisex đậm nét, mạnh mẽ, tái hiện hành trình cảm xúc của nhà sáng lập Sonia Constant, lấy cảm hứng từ chuyến đi tới Punta Cana (Cộng hòa Dominica). Hương thơm là sự hòa quyện của làn khói thuốc lá, nốt cacao và mùi hương của hoa loa kèn nhện nhiệt đới.

Với những ai yêu thích cách tiếp cận hương hổ phách cổ điển hơn, Stronger With You Amber của Emporio Armani kết hợp sự tươi mát của oải hương với các loại gia vị dịu nhẹ, amber balsamic và vani bourbon.

Trong khi đó, L’Originale Eau De Parfum của Moroccan Oil mang tinh thần Địa Trung Hải, với các nốt hoa ngọt ngào được cân bằng bởi hương gỗ ấm, mịn như nhung và amber cay nhẹ, tạo nên tổng thể hương thơm dày dặn nhưng sạch sẽ. Những mùi hương dịu dàng này đặc biệt phù hợp với thời điểm cuối năm.

NỐT HƯƠNG HOA ĐƯỢC LÀM MỚI

Nước hoa hương hoa vốn luôn được yêu thích nhờ sự tươi mát và nét hương thanh thoát. Tuy nhiên, ở mùa lễ năm nay, nhóm hương này đang được làm mới với những công thức ấm áp và sáng tạo hơn.

Các mùi warm floral - hương hoa ấm - đang nhận được sự quan tâm rõ rệt, mang lại cảm giác dễ chịu, an yên nhưng vẫn giữ kết nối với thiên nhiên. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự vỗ về tinh thần thông qua mùi hương, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Night Flower của Eris Parfums là một ví dụ tiêu biểu, khi kết hợp quế và bạch đậu khấu với hương hoa huệ trắng dày dặn, tạo nên tổng thể gợi cảm, cuốn hút, đặc biệt phù hợp cho mùa đông.

Frangipani của Yardley, thuộc bộ sưu tập Modern Classic Florals, là một lựa chọn hương hoa mang sắc thái mới mẻ. Mùi hương kết hợp tinh dầu quýt, lê, đại hoàng và lý chua đen với hoa sứ và gỗ đàn hương, tạo nên hương hoa vừa tươi sáng vừa có chiều sâu.

Khi mùa lễ hội tới gần, thế giới mùi hương mở ra những “tủ nước hoa” giàu tính biểu đạt, khơi gợi nhiều cung bậc cảm xúc. Dù là gourmand tinh tế, hương hoa ấm áp hay amber hiện đại, người tiêu dùng ngày càng lựa chọn nước hoa như một cách phản chiếu cá tính và định hình tâm trạng. Sau cùng, với nhiều người, mùa cuối năm này chính là thời điểm để thể hiện bản thân thông qua sức mạnh của mùi hương.