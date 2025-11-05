Thuế quan Mỹ tác động ra sao đến ngành làm đẹp Pháp năm tới?

Ngành công nghiệp làm đẹp của Pháp đối mặt với việc doanh thu xuất khẩu trị giá 620 triệu euro có thể bị mất, và 10.900 việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp đang bị đe dọa...

Đối với những du khách mê làm đẹp, hiếm có điểm đến nào mang tính biểu tượng như các hiệu thuốc Pháp, với biểu tượng đèn neon xanh hứa hẹn mang đến những sản phẩm mỹ phẩm, dược mỹ phẩm hiệu quả với giá “hời”.

Trước đây, các sản phẩm này chỉ được bày bán trong phạm vi châu Âu, buộc người tiêu dùng toàn cầu phải tranh thủ mua dự trữ mỗi khi đi du lịch.

Tuy nhiên, điều đó đang thay đổi: các thương hiệu kỳ cựu như La Roche-Posay (thuộc L’Oréal) và Avène (thuộc Pierre Fabre) đã mở rộng sự hiện diện tại Mỹ – thị trường tiêu thụ sản phẩm làm đẹp Pháp lớn nhất thế giới, theo Liên đoàn Công nghiệp Làm đẹp Pháp.

Avène gần đây đã bổ sung Target vào danh sách các nhà bán lẻ của mình, bên cạnh CVS, Walgreens và Ulta Beauty. Thương hiệu này hiện đã trở thành hãng dược mỹ phẩm Pháp lớn thứ hai thế giới, với doanh thu năm 2024 vượt mốc 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD); trong đó, thị trường nội địa Pháp chỉ chiếm khoảng một phần ba doanh số.

Trong khi đó, La Roche-Posay đạt 7,6 tỷ USD doanh thu năm 2024, vượt qua Cerave để trở thành thương hiệu dược mỹ phẩm số một toàn cầu.

Nước hoa và mỹ phẩm hiện là ngành xuất khẩu lớn thứ hai của Pháp, chỉ đứng sau hàng không vũ trụ. Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của ngành làm đẹp Pháp. Năm 2024, Pháp đã xuất khẩu gần 3 tỷ euro sản phẩm sang Mỹ, trong đó một nửa là nước hoa.

Tuy nhiên, các mức thuế quan mới của Mỹ đang đe dọa nghiêm trọng đến ngành mỹ phẩm Pháp. FEBEA mới đây đã công bố một nghiên cứu mô phỏng tác động của thuế hải quan Mỹ đối với xuất khẩu mỹ phẩm Pháp vào năm 2026.

“Mức thuế hải quan đối với sản phẩm mỹ phẩm xuất khẩu sang Mỹ hiện là 0% (năm 2024). Việc áp dụng thuế nhập khẩu 15% đối với mỹ phẩm bắt đầu từ ngày 28/7/2025, còn thuế bổ sung 50% đối với các linh kiện kim loại của bao bì từ ngày 19/8/2025. Kết hợp với sự mất giá của đồng USD so với euro, tất cả sẽ dẫn đến mức sụt giảm 21% trong xuất khẩu mỹ phẩm Pháp sang Hoa Kỳ vào năm 2026,” FEBEA viết trong thông cáo báo chí.

Tổ chức này cho biết, mức sụt giảm đó tương đương thiệt hại doanh thu 620 triệu euro. Hệ quả là, 2.700 việc làm trực tiếp trong các công ty mỹ phẩm xuất khẩu và 8.200 việc làm gián tiếp — bao gồm nhà cung ứng, hậu cần, bao bì và truyền thông — có thể bị ảnh hưởng, nâng tổng số việc làm bị đe dọa lên 10.900, FEBEA cho biết thêm.

“Năm 2024, ngành làm đẹp Pháp đứng thứ hai về thặng dư thương mại so với Hoa Kỳ, đạt 2,4 tỷ euro nhờ 2,9 tỷ euro kim ngạch xuất khẩu, ” FEBEA viết. “Đây là một vị thế chiến lược, và hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi việc áp dụng các hàng rào thuế quan mới”.

Tác động của thuế nhập khẩu và sự mất giá của đồng USD (giảm 4%) đối với xuất khẩu mỹ phẩm Pháp đã bắt đầu bộc lộ rõ rệt. Đáng chú ý, FEBEA cho biết xuất khẩu đã giảm ngay lập tức, với mức sụt giảm 12,7% trong nửa đầu năm 2025, chủ yếu do các tập đoàn lớn tích trữ hàng tồn kho vào cuối năm ngoái để đón đầu việc tăng thuế.

“Thực tế, mỗi việc làm trực tiếp trong ngành mỹ phẩm tạo ra trung bình ba việc làm gián tiếp. Vì vậy, việc mất đi 10.900 việc làm sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất đến phân phối,” FEBEA cho biết.

Với doanh thu đạt 35,6 tỷ euro trong năm 2024 và 300.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp tại Pháp, ngành mỹ phẩm là một biểu tượng công nghiệp và văn hóa, góp phần quan trọng vào chủ quyền kinh tế và tầm ảnh hưởng quốc tế của nước Pháp.

“Tuy nhiên, việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu lại chồng thêm lên hàng loạt thách thức khác mà FEBEA đã nhận diện trước đó: lạm phát quy định tại châu Âu, cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các doanh nghiệp châu Á, và sự gia tăng của các rào cản thương mại”.

“Trước cú sốc này, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn,” ông Emmanuel Guichard, Tổng đại diện của FEBEA, nhấn mạnh. Mùa hè năm nay, FEBEA đã khởi động “Gói Giải pháp cho ngành làm đẹp” (Beauty Industry Package) — một kế hoạch hành động khẩn cấp cấp độ châu Âu nhằm bảo vệ năng lực cạnh tranh và tương lai của ngành công nghiệp này.